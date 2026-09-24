Сезон ОРВИ и гриппа набирает обороты: Роспотребнадзор предупреждает о росте простуд и напоминает о защите

Роспотребнадзор сообщает, что заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 заметно поползла вверх. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осень окончательно вступила в свои права, а вместе с ней активизировались и сезонные простуды. Роспотребнадзор сообщает, что заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 заметно поползла вверх. Только за 38-ю неделю 2026 года в стране было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Это сразу на 33,8 % больше, чем неделей ранее.

Лабораторные исследования показывают, что в лидерах сейчас негриппозные вирусы - 99,4 % случаев. Абсолютный «чемпион» среди них - риновирус - 81,6 %, а на втором месте идет парагрипп, который вызывает простуду, - 12,5 %. На долю самого гриппа пока приходится лишь 0,6 %, хотя по предыдущим наблюдениям грипп набирает обороты позже, как раз вслед за стартующими риновирусами и ОРВИ. Тем не менее, специалисты уже обнаружили несколько разновидностей вируса гриппа: два основных подтипа гриппа A (H1N1 и H3N2), а также вирусы типов B и C.

Чтобы не дать вирусам разгуляться, эксперты рекомендуют, прежде всего, вакцинироваться от гриппа. Современные вакцины каждый год обновляют как раз под те штаммы, которые в ходу сейчас, а прививка помогает пройти сезон без осложнений и тяжелого течения болезни. Особенно важна вакцинация для детей, людей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями (диабет, сердечно-сосудистые болезни) и тех, кто по роду деятельности часто контактирует с людьми.

И соблюдайте простые правила на каждый день. Регулярно мойте руки с мылом, не задерживайтесь в местах скопления людей.