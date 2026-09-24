Жена олимпийского чемпиона Артура Далолаяна взвыла: «Я не тварь и не сволочь!»

Артур Далолаян и Ольга Бородина Фото: личный архив.

Олимпийский чемпион, 30-летний Артур Далолаян вместе с женой, 38-летней Ольгой Бородиной, финалисткой кубка Кремля по бальным танцам, стали участниками популярного шоу «Большой куш», в котором звездные пары соревнуются за крупный денежный приз, проходя различные испытания. Ведущие проекта — Павел Воля и Ляйсан Утяшева. В реалити также участвовали: Наталья Ионова с дочерью Лидой, Ида Галич с братом Аланом и многие другие.

В интервью KP.RU супруга Далолаяна и многодетная мама Ольга Бородина (пара воспитывает троих детей) рассказала, почему они с мужем часто ругались на проекте, как она подружилась с Идой Галич, и почему трижды хотела покинуть реалити. Кроме того, Ольга столкнулась с тем, что ее экранный образ сильно отличается от реального, и не в лучшую сторону. После участия в реалити Бородина столкнулась со шквалом критики в свой адрес.

- Ольга, расскажи, как вы с Артуром попали на проект?

- Артуру предложили поучаствовать парой в этом проекте. Мы, конечно же, сразу согласились! Во-первых, потому что это было интересно. Это наш первый такой совместный опыт. Во-вторых, захотелось просто отдохнуть от домашней суеты, бытовых проблем. И, не думая, мы сразу же согласились! Честно, до этого я не смотрела «Большую Куш», но я знала, что там очень все красиво выглядит, все в красивых нарядах… проходят испытания. Для меня это было очень интересно!

- Сложно было находиться с мужем на реалити-шоу 24/7?

- С мужем было абсолютно несложно жить 24/7, потому что мы в принципе живём вместе дома. Но там ты понимаешь в первую неделю, что это как будто отдых, а во вторую неделю уже немножечко напрягаешься. То есть ты попадаешь в какую-то игру, в которой ты перестаешь жить в какой-то реальности. И все проблемы, которые у тебя находятся за проектом в реальной жизни, на шоу начинают обостряться. И в этом была основная сложность нашего пребывания совместного там!

- Через несколько серий многим показалось, что вы с Артуром оказались на грани развода…

- Ну нет! Развод — конечно, громкое слово в нашем случае! Но в тот момент трудности у нас случались и неоднократно. Во-первых, сказалась большая усталость. Был очень тяжелый сложный период в плане того, что происходило дома. Выпускные у детей, соревнования. Так как проект перенесли на несколько месяцев, то я очень переживала, как там все происходит без нас и очень нервничала из-за этого. Потрясло меня то, что мы приехали с Артуром мужем и женой, парой, а после этого нас разделили. Произошел настоящий выход из зоны комфорта. Но в какой-то момент я поняла, что, наверное, легче даже уйти, нежели играть друг против друга.

Сейчас, читая комментарии, я, честно говоря, устала оправдываться, что я не та тварь и сволочь, которой выгляжу на экране. Я даже улетела на Алтай, чтобы прийти в себя и проветрить мозг. Было очень сильное напряжение.

В 2019 году Артур и Ольга поженились, а в 2020 году на Олимпиаде в Токио Далолаян в командном первенстве завоевал первую золотую медаль для российских гимнастов с 1996 года Фото: личный архив.

- Ты единственный участник, который сменил несколько партнеров в этом шоу. Это была редакторская задумка или действительно все случайно? Сложно было подстраиваться под новых?

- Я не могу судить — задумка команды или случайность, но все, что делается в нашей жизни, наверно, нужно для чего-то. Для меня это тоже колоссальный опыт. Я могу сказать, что я трижды хотела уйти с проекта, потому что мне было безумно тяжело, мне казалось это все очень несправедливо. Почему я сюда приехала с мужем, а получилось, что нахожусь в парах с людьми, которых не знаю. Но каждый раз это было какое-то переосмысление, как я уже сказала, выход из зоны комфорта. Но все эти трудности сделали меня сильнее. За что я очень благодарна проекту. Хочу также сказать огромное спасибо Косте Обухову, Жене Молочниковой, Полине Рябининой и всей команде за их поддержку!

Я, действительно, тот участник, который поменял четыре партнёра за весь проект. И это колоссальный опыт. Ты раскрываешься с разных граней. В первых партнёрских отношениях ты жена, ты слабая женщина, которая за мужчиной, ты, в принципе, не особо принимаешь решение потому что, женщина привыкла быть за мужчиной и где-то это немножко было трудновато, потому что ты видишь ситуацию по-своему. И временами мы не понимали и не слышали друг друга. Но я все равно была женой.

В следующих моих партнёрских отношениях была Ида Галич. Тут было прям максимально комфортно. Тут я подруга, и мы двигались на одном каком-то вайбе, на одной энергии, на одной скорости. То есть не надо было никого подталкивать. Это был суперкрутой комфортный такой нереальный для меня тандем, где мне казалось, что мы можем прямо свернуть горы!

Ради проекта 18-летняя Натальи Ионовой Рэй сменила имидж, превратившись в гламурную красотку Фото: личный архив.

В паре с Рэй (Лида, дочь Натальи Ионовой), на меня выпала доля матери и сестры. Иногда мне нужно было мотивировать ее, двигать именно в плане физических каких-то испытаний. Иногда и она меня поддерживала своим молодежным вайбом. Но я очень рада, что у нас получилось. Мы дошли до полуфинала! Кстати, Рэй в одной из серий кардинально сменила имидж, что стало для нее большим шагом. Такой гламурной мы ее никогда не видели!

С Лидой Чистяковой, больше известной, как Рэй Фото: личный архив.

И последняя моя пара была с Аланом, братом Иды Галия. Здесь, наверное, были больше какие-то братско-сестринкие отношения. Это был уже финал и, в принципе, нам не нужно было долго подстраиваться. Но у нас и времени не было подстраиваться друг под друга, мы уже столько времени провели вместе, так как мы были в одной команде.

Ну, и конечно моей мечтой было дойти до финала вместе с Артуром. Мне кажется, мы были бы очень крутой парой по физической составляющей.

- Все тебя ассоциируют с женой Артура Далолаяна. Не обидно находиться в тени чемпиона?

- Я не могу сказать, что я нахожусь в какой-то тени. Я всегда была отдельной, самостоятельной единицей и личностью со своими взглядами на жизнь, увлечениями и стремлениями. Да, был период, когда я была в декрете, а у Артура был пик в карьере и мне пришлось взять весь быт на себя, чтобы он мог достигать своих целей. Я создавала ему комфортные условия, чтобы он не переживал за дом, за детей. А уже позже у меня появилась возможность больше заниматься собой, выступать на турнирах и преподавать танцы. У меня прекрасная насыщенная жизнь. Я очень этому рада!

Артур и Ольга воспитывают троих детей — двух общих дочек Каролину и Николь, а также сына Бородиной от первого брака Степана Фото: личный архив.

А вообще я безумно горжусь собой, что после рождения детей, после такого большого перерыва я нашла в себе силы вновь выйти на турниры и выиграть кубок Кремля. Я очень рада, что это видели мои дети, которые привыкли видеть маму дома. Это новый этап, новый глоток свежего воздуха в моей жизни.

- Ты бы пошла еще раз на реалити-шоу?

- Опыт реалити мне безумно понравился. Это очень сложно, но и очень классно одновременно. Это максимальный выход из зоны комфорта, который дает тебе рост. Если бы у меня была возможность пойти вновь на реалити, я бы не раздумывая это сделала.