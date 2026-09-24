Пенсии повысят дважды, МРОТ составит 28 935 рублей, инфляция - не превысит 4%: главное из проекта бюджета на 2027-2029 годы

Правительство завершило подготовку проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Правительство завершило подготовку проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. В четверг параметры главного финансового документа страны обсудили на заседании правительства. До 1 октября он должен быть внесен в Госдуму.

Вместе с проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы правительство внесет в Госдуму прогноз социально-экономического развития, а также бюджеты двух фондов – Социального и обязательного медицинского страхования.

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, при подготовке проекта бюджета учитывались текущие вызовы, включая вопросы безопасности и дисбалансы в глобальной торговле.

Мишустин назвал главные приоритеты бюджетной политики на ближайшие три года.

1. Сохранение финансовой стабильности.

2. Выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования.

3. Укрепление обороноспособности и безопасности страны, социальная помощь участникам СВО и их семьям.

4. Достижение национальных целей, включая вопросы технологического лидерства. В частности, продолжится развитие станкостроения, микро- и радио-электроники.

При подготовке бюджета правительство взяло за основу базовый вариант прогноза социально-экономического развития на ближайшую трехлетку. В кабмине отмечают, что внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше ожиданий, в то же время сохраняются риски, которые могут влиять на рост нашей экономики. В правительстве рассчитывают, что главным фактором роста ВВП станет внутренний спрос.

- В следующем году ВВП вырастет на 1,4%. В дальнейшем динамика планомерно ускорится – до 2,4% в 2029 году, - озвучил прогноз Мишустин.

Что касается инфляции, то правительство ставит задачу в ближайшие три года удерживать ее на уровне не выше 4%.

- Инфляцию на конец 2026 года оцениваем в 6,8%, к концу 2027 года ожидаем возвращения инфляции к 4%, как это предполагается Банком России, - сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, реальные денежные доходы населения в 2026–2027 годах вырастут на 0,8 и 1,5% соответственно. А к 2029 году их рост должен составить 2,8%.

Среднегодовой курс в 2026 году Минэк оценивает в 79,5 рубля за доллар – за счет более крепкого рубля в II и III кварталах.

- На 2027–2029 годы мы сохраняем прогноз постепенного ослабления рубля, - сообщил Решетников.

Средняя пенсия - 29904 рубля

Пенсии повысят дважды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты. Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов,

1 февраля будет проведена и ежегодная индексация материнского капитала. В следующие три года продолжится выплата налогового кэшбека для семей с двумя и более детьми, чьи доходы ниже 1,5 прожиточных минимумов в регионе. За три года на ежегодную семейную выплату будет потрачено более 200 млрд. рублей.

Прожиточный минимум в 2027 году составит 20 227 рублей (рост - 6,8% с учетом текущей инфляции). Напомним, размер прожиточного минимума влияет на размеры пособий и ряда социальных выплат.

Также на 6,8% процента вырастет в 2027 году МРОТ. Он составит 28 935 рублей.

- Задача, поставленная президентом, – довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году – будет выполнена, - заверил Силуанов и отметил, что это позволит ускорить рост заработной платы работников с невысокими доходами.

Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ

Как рассказал Антон Силуанов, Минфин предлагает внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы. Это доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас «пассивные» доходы облагаются по ставкам 13-15%.

- Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это соответствует принципу справедливости, согласно которому и вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц, - заявил Силуанов.

При этом выплата денежного довольствия участникам специальной военной операции, а также северные надбавки будут иметь прежние ставки налога на доходы физических лиц – 13 и 15%.

Кроме того, предлагается сохранить необлагаемый порог вкладов в 1 млн. рублей, скорректированный на ставку Центрального банка.

- Преференция для малых вкладов сохранится. Унификация прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц коснется не более 6% граждан, - сообщил Силуанов.

Минфин предлагает внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Доходы бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 43,3 трлн. рублей с последующим увеличением до 48,4 трлн. рублей к 2029 году.

- Расходы бюджета на 2027 год составят 48,8 трлн. рублей.

- Дефицит бюджета на предстоящие три года составит порядка 2% ВВП.

- Цена нефти Brent на 2027 год заложена в проекте бюджтеа на уровне 73 доллара за баррель со снижением до 66 долларов к 2029 году.

- На финансирование нацпроектов – включая и технологические – запланировано около 19 трлн. рублей на три года.

- «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн. рублей, включая выплату единого детского пособия.

- На реализацию задач Соцфонда в течение трех лет на будет направлено более 63 трлн. рублей.

- На программы улучшения обеспечения семей с детьми жильем за три года планируется направить порядка 1,9 трлн. рублей.

- На здравоохранение в 2027 году будет направлено 6,6 трлн. рублей, это на 8% больше, чем в нынешнем году.

- Более 105 млрд. рублей планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд. рублей, на строительство новых учреждений – еще 25,7 млрд рублей. К 2030 году запланировано строительство более 100 детских садов.

- На ремонт общежитий университетов будет направлено около 80 млрд. рублей, и техникумов – 65 млрд. рублей.

- На модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено около 278 млрд. рублей.

- Финансирование дорожного строительства за три года составит 4,4 трлн. рублей.

- На обновление общественного транспорта будет направлено 65,3 млрд. рублей.

- На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за три года направят более 180 млрд. рублей.

- Свыше 2,5 млрд. рублей будет направлено на помощь жителям приграничных регионов, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены в результате украинских обстрелов.