В Америке высказывают опасения, что Украина вновь сможет подружиться с Россией. Фото: Shutterstock AI Generator/Shutterstock/Fotodom

В Америке высказывают опасения, что Украина вновь сможет подружиться с Россией. The American Conservative пишет, что после конфликта Киев окажется перед необходимостью искать новые модели внешней политики и восстановления страны. Одним из возможных направлений может стать постепенное восстановление отношений с Москвой. Но такой сценарий кажется довольно проблемным - из-за тяжелых последствий конфликта и высокого уровня взаимной враждебности. Но возможность подобного поворота не исключена. Она будет зависеть от условий мирного соглашения, сохранения украинской государственности, формата послевоенной безопасности и того, кто возглавит страну после будущих выборов.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили непростую тему с писателем и историком Евгением Нориным.

ЧЕГО ХОЧЕТ ДОБИТЬСЯ РОССИЯ

- А, вообще, есть понимание: чего именно Россия хочет добиться от Украины - здесь и сейчас?

- Это, вероятно, отражение тех минимальных задач, которые мы предполагали решить в этом конфликте. Возможно, не говорится вслух уже про полную денацификацию. И, вероятно, мы уже не давим сильно на то, чтобы Украина внутри себя меняла что-то кардинально. Основной вопрос, похоже, в территориальных корректировках.

- С точки зрения Российской Федерации, ее интересов, о каких условиях мира сегодня может идти речь?

- Речь, полагаю, о жестких гарантиях нашей безопасности. Мы твердо на этих позициях стоим. Гибкость была продемонстрирована ранее — в предыдущих раундах переговоров. А сейчас мы защищаем свой необходимый и достаточный минимум.

- Так какой Россия должна получить зримый результат?

- Итоговый результат, можно предположить, будет отличаться от того, на что рассчитывали в 2022 году. Например, госсекретарь США Рубио высказался так: эта война не закончится тотальным разгромом одной из сторон - она закончится переговорами. То есть, в какой-то момент, стороны сядут и начнут разговаривать предметно.

ВОДА И ПОЛИТИКА

- Для нас предметный разговор в чем - выход ВСУ из Донбасса?

- Сейчас делается акцент на Славянско-Краматорскую агломерацию.

- Там ключевой момент — водоснабжение, в первую очередь, для того, чтобы вода была в Донецке и соседних городах и поселках?

- Да, есть важный рациональный момент — подача воды в Донбасс, бесперебойная. Но есть и вопрос политический.

- Что имеете ввиду?

- Это вопрос престижа. Донбасс — это колыбель восстания против режима. Но тут ведь и вопрос престижа для противоположной стороны. Видимо, пока не закончим со Славянском и Краматорском, боевые действия не окончатся. Наша задача в том, чтобы приложить все усилия, чтобы разговаривать с позиции свершившихся фактов по поводу судьбы агломерации.

- Мы воюем за русских на Украине или против украинцев-националистов в Новороссии?

- Россия должна воевать за Россию, в первую очередь, а не против Украины. Да, Украина ведет себя как страна - террорист-смертник. Но не вижу причин, по которым мы должны вести себя так же. Мы должны эту историю закончить - и не начинать новую.

ИХ СЛАБОСТЬ И НАШ СИЛА

- Украина выйдет из этого конфликта максимально ослабленной?

- Она выйдет с огромным ворохом внутренних проблем. Со стремительно убывающим населением. Демография на Украине рискует упасть на нее могильной плитой в ближайшие десятилетия. Вопрос в том, чтобы ее судьбу не разделила России.

- А эксперты видят и такой вариант?

- Полагаю, что после мирного договора нам придется исходить из вариантов, что война может через время возобновиться. И нам надо сделать все, чтобы она не возобновилась совсем вскоре - ну, чтобы получить несколько десятилетий роздыха.

КОМУ ВАЖНЕЕ ОСТАНОВКА

- Остановка конфликта важнее для нас или для них?

- И для Украины, и для России это станет серьезным испытанием. Но для Украины это будет более тяжелый удар.

- Почему?

- Она останется наедине со всеми проблемами, которые накапливались все эти годы, - экономическими, социальными, демографическими.

- Разве это не станет и нашей задачей, и нашей заботой?

- Наша забота - как мы дальше будем свои проблемы решать. Когда можно будет сказать, что вот и Крым уже вздохнул спокойно, ему ничего не угрожает. И Донецк вздохнул спокойно, и ему ничего не угрожает. И вся война выиграна. И тогда мы скажем: ну, слава Богу!