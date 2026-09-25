Полнолуние 26 сентября 2026 года называется Урожайная луна. Фото: Jorge Castellanos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Событие, которое точно нельзя пропускать: в субботу вечером мы станем свидетелями Урожайной Луны. Близость к осеннему равноденствию (23 сентября) делает это астрономическое явление особенно ярким. Собрали для вас главное.

УРОЖАЙНАЯ ЛУНА: ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ ПОЛНОЛУНИЕ 26 СЕНТЯБРЯ 2026

Строго говоря, полнолуние - это четко определенный момент, когда Луна оказывается точно напротив Солнца. В этот раз оно наступит в субботу, 26 сентября, в 19 часов 49 минут по московскому времени.

Но для невооруженного глаза Луна видна полной ночь до и ночь после. Таким образом, вы застанете полную Луну и в пятницу, и в воскресенье. Говорят, что именно этот факт (три дня полной Луны) сделал когда-то само число «три» священным и значимым для человека.

Особенность первого осеннего полнолуния в том, что Луна поднимается над горизонтом почти в точности в момент захода Солнца. Солнце зайдет на западе в 18 часов 21 минуту. Луна взойдет лишь чуть раньше, в 17 часов 51 минуту на востоке. Так что какое-то время светила будут видны вместе друг против друга. Встав лицом к Солнцу и развернувшись на 180 градусов, вы увидите Луну!

Луна не кажется ослепительно яркой. Можно рассмотреть невооруженным глазом причудливый узор темных пятен, лавовых полей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ УРОЖАЙНАЯ ЛУНА В 2026 ГОДУ

Львиная доля наименований полнолуний выдумана (хотя и приписана «американским индейцам» и другим древним людям, которых уже не спросишь). Урожайное полнолуние – редчайшее исключение.

Осенью в Европе собирают урожай. Время особенно дорого. Приходится работать и ночью. И тут как раз на помощь приходит полная Луна.

Мы уже отметили: она как бы приходит на смену Солнцу. Заходит Солнце – появляется Луна. В ее свете можно продолжать работать в поле, не останавливаться. Отсюда и название.

Но это еще не все: именно в это полнолуние ночное светило будет синхронизировано с Солнцем не одну ночь, а несколько ночей подряд. Так что для успешных полевых работ не обязательно ловить именно полнолуние.

Полнолуние - это четко определенный момент, когда Луна оказывается точно напротив Солнца. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

НЕБЕСНЫЕ СОКРОВИЩА

Восход Луны при еще не зашедшем Солнце очень красив. Луна не кажется ослепительно яркой. Можно рассмотреть невооруженным глазом причудливый узор темных пятен, лавовых полей.

У горизонта Луна выглядит несколько сжатой. Это нормально, так сказывается влияние атмосферы. Другой оптический эффект – Луна красная. Но еще – очень крупная, и вот эта иллюзия однозначного объяснения пока не получила. Но, как мираж вполне реально снять на камеру, так и крупную Луну – тоже. Для этого постарайтесь, чтобы в кадр попала Луна и какие-нибудь строения, деревья на горизонте.

Неподалеку от Луны заметите довольно яркую звезду. Это планета Сатурн. Кольца можно попробовать рассмотреть в сильный бинокль, хотя даже небольшой телескоп даст более полную картину.

ВСЮДУ ЗНАКИ: ЧТО ЗНАЧИТ ПОЛНОЛУНИЕ В СЕНТЯБРЕ 2026 ГОДА

Физически Луна будет находиться в созвездии Рыб, но в знаке Овна. Это примечательная позиция с точки зрения астрологии.

Овен — это знак огня, инициативы, смелости и лидерства. Астрологи считают, что первое осеннее полнолуние выводит на поверхность скрытые желания, накопившиеся эмоции и обнажает давние проблемы. Это определенно время решительных действий. Хватит кого-то ждать и зависеть от чужой воли. Вы сами хозяин своей судьбы. Но помните: Овен импульсивен. Его влияние может провоцировать конфликты и споры. Постарайтесь направить свою энергию только в созидательное русло.