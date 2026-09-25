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Наука25 сентября 2026 22:00

Урожайная Луна удивит россиян 26 сентября: первое осеннее полнолуние будет волшебно красивым

Россияне смогут увидеть урожайную луну 26 сентября
Евгений АРСЮХИН
Полнолуние 26 сентября 2026 года называется Урожайная луна. Фото: Jorge Castellanos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полнолуние 26 сентября 2026 года называется Урожайная луна. Фото: Jorge Castellanos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Событие, которое точно нельзя пропускать: в субботу вечером мы станем свидетелями Урожайной Луны. Близость к осеннему равноденствию (23 сентября) делает это астрономическое явление особенно ярким. Собрали для вас главное.

УРОЖАЙНАЯ ЛУНА: ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ ПОЛНОЛУНИЕ 26 СЕНТЯБРЯ 2026

Строго говоря, полнолуние - это четко определенный момент, когда Луна оказывается точно напротив Солнца. В этот раз оно наступит в субботу, 26 сентября, в 19 часов 49 минут по московскому времени.

Но для невооруженного глаза Луна видна полной ночь до и ночь после. Таким образом, вы застанете полную Луну и в пятницу, и в воскресенье. Говорят, что именно этот факт (три дня полной Луны) сделал когда-то само число «три» священным и значимым для человека.

Особенность первого осеннего полнолуния в том, что Луна поднимается над горизонтом почти в точности в момент захода Солнца. Солнце зайдет на западе в 18 часов 21 минуту. Луна взойдет лишь чуть раньше, в 17 часов 51 минуту на востоке. Так что какое-то время светила будут видны вместе друг против друга. Встав лицом к Солнцу и развернувшись на 180 градусов, вы увидите Луну!

Луна не кажется ослепительно яркой. Можно рассмотреть невооруженным глазом причудливый узор темных пятен, лавовых полей.

Луна не кажется ослепительно яркой. Можно рассмотреть невооруженным глазом причудливый узор темных пятен, лавовых полей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ УРОЖАЙНАЯ ЛУНА В 2026 ГОДУ

Львиная доля наименований полнолуний выдумана (хотя и приписана «американским индейцам» и другим древним людям, которых уже не спросишь). Урожайное полнолуние – редчайшее исключение.

Осенью в Европе собирают урожай. Время особенно дорого. Приходится работать и ночью. И тут как раз на помощь приходит полная Луна.

Мы уже отметили: она как бы приходит на смену Солнцу. Заходит Солнце – появляется Луна. В ее свете можно продолжать работать в поле, не останавливаться. Отсюда и название.

Но это еще не все: именно в это полнолуние ночное светило будет синхронизировано с Солнцем не одну ночь, а несколько ночей подряд. Так что для успешных полевых работ не обязательно ловить именно полнолуние.

Полнолуние - это четко определенный момент, когда Луна оказывается точно напротив Солнца.

Полнолуние - это четко определенный момент, когда Луна оказывается точно напротив Солнца.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

НЕБЕСНЫЕ СОКРОВИЩА

Восход Луны при еще не зашедшем Солнце очень красив. Луна не кажется ослепительно яркой. Можно рассмотреть невооруженным глазом причудливый узор темных пятен, лавовых полей.

У горизонта Луна выглядит несколько сжатой. Это нормально, так сказывается влияние атмосферы. Другой оптический эффект – Луна красная. Но еще – очень крупная, и вот эта иллюзия однозначного объяснения пока не получила. Но, как мираж вполне реально снять на камеру, так и крупную Луну – тоже. Для этого постарайтесь, чтобы в кадр попала Луна и какие-нибудь строения, деревья на горизонте.

Неподалеку от Луны заметите довольно яркую звезду. Это планета Сатурн. Кольца можно попробовать рассмотреть в сильный бинокль, хотя даже небольшой телескоп даст более полную картину.

ВСЮДУ ЗНАКИ: ЧТО ЗНАЧИТ ПОЛНОЛУНИЕ В СЕНТЯБРЕ 2026 ГОДА

Физически Луна будет находиться в созвездии Рыб, но в знаке Овна. Это примечательная позиция с точки зрения астрологии.

Овен — это знак огня, инициативы, смелости и лидерства. Астрологи считают, что первое осеннее полнолуние выводит на поверхность скрытые желания, накопившиеся эмоции и обнажает давние проблемы. Это определенно время решительных действий. Хватит кого-то ждать и зависеть от чужой воли. Вы сами хозяин своей судьбы. Но помните: Овен импульсивен. Его влияние может провоцировать конфликты и споры. Постарайтесь направить свою энергию только в созидательное русло.