В Ярославле после обновления открыли стадион «Спартаковец»

Фото: Сбер.

В центре Ярославля открылся обновлённый стадион «Спартаковец». Объект был на реконструкции с прошлого года. Восстановление важной городской локации стало частью системной работы Сбера по развитию общественных городских пространств страны.

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. «Спартаковец» — знаковое место для всех жителей столицы Золотого кольца. Он построен на месте Медведицкого оврага, который был частью древней системы оборонительных укреплений города. В 1954 году здесь появился стадион, который с годами устарел. На арене снимались эпизоды советских фильмов «Большая перемена» и «Экипаж». Новый проект выполнен правительством Ярославской области при поддержке банка.

— Знаю, как долго ярославцы ждали обновления «Спартаковца». Нам было важно сохранить память об этом месте и одновременно сделать его удобным и уютным для всех — чтобы на стадион приходили и спортсмены, и семьи с детьми, и гости города. В год 185 летия Сбера мы создаём общественные пространства в разных городах страны и дарим жителям новые точки притяжения и праздник. Спасибо правительству Ярославской области — только в партнёрстве рождаются такие проекты, которые будут радовать ещё не одно поколение людей, — сказал Герман Греф.

Фото: Сбер.

— Знакомый не одному поколению горожан стадион с большой историей превратился в современное и комфортное общественное пространство для всех жителей и гостей региона. Здесь мы будем проводить не только спортивные мероприятия, но и событийные, например, концерты. Сюда ежедневно смогут приходить любители спорта и профессионалы, семьи с детьми и все желающие, — прокомментировал открытие глава региона Михаил Евраев.

К открытию стадиона подготовили насыщенную спортивно развлекательную программу. Провели занятия Лиги тренеров с амбассадорами — чемпионкой мира по кикбоксингу Анастасией Мошкиной, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и победителем телешоу «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным. Также в программе были автограф сессии, танцевальные шоу номера, интерактивные зоны партнёров. На открытии арены выступил поп исполнитель NILETTO.

Фото: Сбер.

Суммарная площадь реконструированной территории составила 14 тысяч квадратных метров. Здесь обустроили два универсальных поля для мини футбола и беговые дорожки, трибуны с деревянным настилом и навесами, площадку для воркаута и игровую зону со скалодромом, батутами и горками для детей разных возрастов. Есть отапливаемый блок с раздевалками и пунктом проката инвентаря.

«Спартаковец» также получил зоны для массовых мероприятий: танцевальный партер, сцену и амфитеатр. Арена вмещает 12 тысяч человек на массовых мероприятиях и 2,5 тысячи — во время спортивных событий с сидячими местами. Стадион доступен круглосуточно для всех горожан и гостей города, включая маломобильных посетителей. Открыто кафе с летней верандой. На территории высажены молодые декоративные растения, создана живая изгородь из декоративно лиственных кустарников и сохранены существовавшие ранее растения.

Фото: Сбер.

В банке рассказали, что открытие нового стадиона — часть системной работы компании по развитию Ярославля. Два года назад в городе открыли школу цифровых технологий «Школа 21», где каждый желающий с 18 лет может бесплатно получить востребованные цифровые навыки и профессию с перспективой трудоустройства в регионе. Также при поддержке банка обновляется парк общественного транспорта: с 2024 года для Ярославской области закупаются новые автобусы и троллейбусы, которые вышли на маршруты. В 2025 году стартовало комплексное развитие территории в квартале «Тверицы» в Ярославле, который задаёт новый стандарт городской среды с использованием сервисов «Дома AI».