В Ярославле после обновления открыли стадион «Спартаковец»

В центре Ярославля открылся обновлённый стадион «Спартаковец». Объект был на реконструкции с прошлого года. Восстановление важной городской локации стало частью системной работы Сбера по развитию общественных городских пространств страны.
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. «Спартаковец» — знаковое место для всех жителей столицы Золотого кольца. Он построен на месте Медведицкого оврага, который был частью древней системы оборонительных укреплений города. В 1954 году здесь появился стадион, который с годами устарел. На арене снимались эпизоды советских фильмов «Большая перемена» и «Экипаж». Новый проект выполнен правительством Ярославской области при поддержке банка.
— Знаю, как долго ярославцы ждали обновления «Спартаковца». Нам было важно сохранить память об этом месте и одновременно сделать его удобным и уютным для всех — чтобы на стадион приходили и спортсмены, и семьи с детьми, и гости города. В год 185 летия Сбера мы создаём общественные пространства в разных городах страны и дарим жителям новые точки притяжения и праздник. Спасибо правительству Ярославской области — только в партнёрстве рождаются такие проекты, которые будут радовать ещё не одно поколение людей, — сказал Герман Греф.
— Знакомый не одному поколению горожан стадион с большой историей превратился в современное и комфортное общественное пространство для всех жителей и гостей региона. Здесь мы будем проводить не только спортивные мероприятия, но и событийные, например, концерты. Сюда ежедневно смогут приходить любители спорта и профессионалы, семьи с детьми и все желающие, — прокомментировал открытие глава региона Михаил Евраев.
К открытию стадиона подготовили насыщенную спортивно развлекательную программу. Провели занятия Лиги тренеров с амбассадорами — чемпионкой мира по кикбоксингу Анастасией Мошкиной, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и победителем телешоу «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным. Также в программе были автограф сессии, танцевальные шоу номера, интерактивные зоны партнёров. На открытии арены выступил поп исполнитель NILETTO.
Суммарная площадь реконструированной территории составила 14 тысяч квадратных метров. Здесь обустроили два универсальных поля для мини футбола и беговые дорожки, трибуны с деревянным настилом и навесами, площадку для воркаута и игровую зону со скалодромом, батутами и горками для детей разных возрастов. Есть отапливаемый блок с раздевалками и пунктом проката инвентаря.
«Спартаковец» также получил зоны для массовых мероприятий: танцевальный партер, сцену и амфитеатр. Арена вмещает 12 тысяч человек на массовых мероприятиях и 2,5 тысячи — во время спортивных событий с сидячими местами. Стадион доступен круглосуточно для всех горожан и гостей города, включая маломобильных посетителей. Открыто кафе с летней верандой. На территории высажены молодые декоративные растения, создана живая изгородь из декоративно лиственных кустарников и сохранены существовавшие ранее растения.
В банке рассказали, что открытие нового стадиона — часть системной работы компании по развитию Ярославля. Два года назад в городе открыли школу цифровых технологий «Школа 21», где каждый желающий с 18 лет может бесплатно получить востребованные цифровые навыки и профессию с перспективой трудоустройства в регионе. Также при поддержке банка обновляется парк общественного транспорта: с 2024 года для Ярославской области закупаются новые автобусы и троллейбусы, которые вышли на маршруты. В 2025 году стартовало комплексное развитие территории в квартале «Тверицы» в Ярославле, который задаёт новый стандарт городской среды с использованием сервисов «Дома AI».