Минфин России обнародовал новые условия семейной ипотеки с 1 октября 2026 года Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

То, о чем так долго говорили, таки случилось — Минфин опубликовал изменения в программе семейной ипотеки.

- Это сделает «Семейную ипотеку» более адресной и демографически ориентированной программой, - утверждают в ведомстве.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКЕ В РОССИИ С 1 ОКТЯБРЯ 2026

Главные изменения ожидаемы (см. «Только цифры»). Процентная ставка по льготному кредиту и «потолок» суммы будут зависеть от количества детей и региона. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, чтобы сохранить былую льготную ставку в 6%, в семье должно быть четверо детей, и из них хотя бы одному - меньше 7 лет. В других регионах условия мягче — для ставки в 6% достаточно троих детей, включая одного до 7 лет.

Для очень многодетных семей условия, как и обещали, улучшатся — ставка будет ниже 6% годовых. Для столиц с областями для этого надо иметь пять детей, в регионах — достаточно четверых.

Есть категория семей, для которых условия льготной ипотеки останутся без изменений — это те, кто берет «семейку» на строительство частного дома или покупку земли под строительство жилья. Ставка в этом случае останется 6% по-любому, даже для семьи с одним маленьким ребенком (и даже для Подмосковья или, например, Новой Москвы).

И еще одно изменение — срок льготного кредита. Он уменьшен до 15 лет (было 30 лет). То есть кредит можно взять и на более долгий срок, но по истечении «времени «Ч» он перестанет быть льготным.

Из улучшений — максимальный размер льготного кредита в большинстве случаев все же увеличивается. Прежний «потолок» - 12 миллионов рублей для столичных регионов с областями и 6 миллионов для остальных регионов — остается только для семей с одним ребенком младше 7 лет.

- Увеличение максимальной суммы кредита для семей с двумя и более детьми позволит приобретать более просторные квартиры, в которых будут условия для рождения новых детей, - утверждает генеральный директор Фонда «Институт развития экономики» Александр Пузанов.

Новшества начнут действовать с 1 октября 2026 года — то есть будут распространяться на ипотечные договоры, заключенные начиная с этой даты.

Процентная ставка по льготному кредиту и «потолок» суммы будут зависеть от количества детей и региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

НОВЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКИ С 1 ОКТЯБРЯ 2026

ДЛЯ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОБЛАСТЯМИ:

- 4% годовых, максимальная сумма 18 миллионов рублей – для семей с пятью и более детьми, при этом хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет на момент заключения договора,

- 6% годовых, до 18 миллионов рублей – для семей с четырьмя детьми, хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет,

- 8% годовых, до 18 миллионов рублей – для семей с тремя детьми, хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет,

- 10% годовых, до 15 миллионов рублей – для семей с двумя детьми, хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет,

- 12% годовых, до 12 миллионов рублей – для семей с одним ребенком, которому меньше 7 лет.

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ:

- 2% годовых, до 10 миллионов рублей – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора,

- 4% годовых, до 10 миллионов рублей – для семей с четырьмя детьми, хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет,

- 6% годовых, до 10 миллионов рублей – для семей с тремя детьми, хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет,

- 8% годовых, до 8 миллионов рублей – для семей с двумя детьми, хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет;

- 10% годовых, до 6 миллионов рублей – для семей с одним ребенком младше 7 лет .