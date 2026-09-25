Мимишного “леопардуса” по праву называют “открытием века” - новый вид диких кошек описан впервые за 100 лет. Фото: REUTERS.

Буквально за месяц ученые открыли несколько новых живых существ - симпатичных и не очень. Давайте знакомиться!

Тигровый кот тилькайо (Leopardus tilcayo)

Где нашли: в Боливии, в горном лесу

Местные жители сначала приняли за обычного котенка, заблудившегося в лесу. Приютили. Котенок подрос, и стало ясно, что он какой-то странный. Меньше нормальной кошки, с пятнами, как у леопарда, и круглыми ушками. Мяукает необычно, да еще и на соседских кур охотится.

Тигровый кот тилькайо Фото: REUTERS.

За дело взялась биолог Паола Ногалес Аскаррунс, всемирно известный специалист по диким кошкам. Сравнила с другими видами тигровых кошек (все они небольшие и пятнистые, обитают в Центральной и Южной Америке), в том числе с музейными образцами из разных стран. Сделала полный анализ ДНК, который подтвердил: это не странный котенок, а неизвестный науке вид. От ближайших родственников он отделился почти полтора миллиона лет назад. Сколько еще тилькайо гуляет по лесам в Андах, пока непонятно.

Мимишного “леопардуса” по праву называют “открытием века” - новый вид диких кошек описан впервые за 100 лет. С тех пор, как в 1923 году пять же в Южной Америке нашли пампасских кошек.

Кергеленский пингвин (Pygoscelis kerguelensis)

Где нашли: архипелаг Кергелен в Индийском океане

Кергеленский пингвин. Фото: Cid Noire/Shutterstock/Fotodom

И еще одно “открытие века” - впервые за 100 лет открыт и новый вид пингвинов. Причем сразу четыре. И опять же благодаря генетике.

Пингвины жили себе у черта на куличках - в Антарктиде и на островах рядом с ней. В том числе на Кергелене, от которого до ближайшего населенного острова Реюньон - 3400 км. На Кергелене постоянного населения нет, вахтами работают ученые и метеорологи. И пингвинов они, конечно, видели и раньше. Но что это отдельный вид - доказали только сейчас.

Исследователи из Чили и США сравнили ДНК папуанских пингвинов из десяти разных колоний. Внешне все вроде бы похожи - ну разве что слегка отличаются окраской и голосом. А гены-то - особенные! В итоге один прежний вид разделали аж на четыре новых. Их эволюционные пути разошлись 300 - 500 тысяч лет назад. Чему способствовала география: каждый развивался сам по себе на изолированных островах или побережье ледяного континента. Естественный отбор закрепил в ДНК каждого вида свои особенности - кому что нужнее.

Пингвин Элсуорта живет в самых морозных краях, на побережье Антарктиды и острове Южная Георгия. У него нашли мутации, помогающие накапливать жир, согреваться и по-особому реагировать на свет (скорее всего, они помогают переживать полярный день и полярную ночь, да еще и без всяких солнечных очков смотреть на ослепительный блеск льдов под лучами солнца).

Еще один, Pygoscelis taeniata, обитает на островах Крозе, Марион и Маккуори. Он лучше всех ныряет - и изменения в генах связаны с переносом кислорода в крови, работой легких и сосудов, чтобы дольше оставаться под водой.

Оставшийся при своем имени папуанский - на Фолклендских (Мальвинских) островах рядом с Аргентиной. Ну и кергеленский - на Кергелене.

Скифский бычок-цуцик (Proterorhinus scythicus)

Где нашли: в России, в дельте Волги

Скифский бычок-цуцик. Фото: link.springer.com

Российские ученые пошли тем же путем - генетическим - и обнаружили неизвестных науке рыбок, можно сказать, под носом, в великой русской реке!

- В ходе массового генетического анализа мы неожиданно обнаружили неизвестное ранее генетическое разнообразие, - рассказал Борис Левин, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

Все как с пингвинами: рыбок из-за визуального сходства относили к давно известном виду бычок-цуцик, он же мраморный тупоносый бычок. А они на разные - отличаются генетически, имеют независимую эволюционную историю.

Новых бычков-цуциков ученые назвали скифскими. Сейчас известный две популяции “скифов” - в бассейне Восточного Маныча и дельте Волги. Анализ ДНК показал, что они ближе к своим родственникам из Черного моря, чем к сородичам из Каспия. Что подтверждает древнюю связь двух морей, которая существовала 2 миллиона лет назад..

Глубоководный червь Наталья (Micronephthys nataliae)

Где нашли: в России, в Беринговом море

Глубоководный червь Наталья. Фото: poisknews.ru

А червя назовем Натальей! Так подумали Инна Алаликина и Неонила Полякова из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН, когда открыли новый вид глубоководных многощетинковых червей. В честь Натальи Днестровской, биолога из МГУ, которая морскую фауну активно изучает.

Поселения «незнакомцев» обнаружили на глубинах 400-700 метров, исследовав дно Берингового моря в районе Корякского склона и у подножья подводного вулкана Пийпа (в 335 км от Камчатки) с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Команч».

Черви обитают там, где обычные земные организмы выжить бы не могли - в очень горячей воде с крайне низким содержанием кислорода, высокой концентрацией сероводорода и метана. Будто бы существ доставили с другой планеты. Анализ ДНК показал, что к экстремальным условиям приспособились все-таки «земляне», но прежде неизвестного науке вида.

Кстати, еще два только что открытых существа теперь гордо носят имена российских ученых. В озерах Якутии обнаружился неизвестный прежде вид ветвистоусых рачков-плеуроксусов. Его назвали Pleuroxus korovchinskyi в честь выдающегося зоолога Николая Михайловича Коровчинского. Открытие сделали ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. Процесс напоминал детектив. Планктон собирали на громадной территории, от Московской области до Краснодарского края и Якутии. Под микроскопом рачки выглядели одинаковыми. Но стоило подвергнуть их молекулярно-генетическому анализу, как правда и вскрылась. Якутские - другие!

А в Иране международная группа исследователей, в которой были и сотрудники Зоологического музея МГУ, обнаружила новый вид тонкопалых гекконов (это такие ящерицы). Назвали в честь герпетолога Николая Орлова (Cyrtopodion orlovi).

Клоп-слепняк Тейлор Свифт (Swiftiephylus)

Где нашли: в Австралии

Клоп-слепняк Тейлор Свифт. Фото: Sarah Schroeder/UCR

Энтомолог из Австралии Сара Шредер - давняя поклонница певицы Тейлор Свифт. И, когда ей посчастливилось открыть даже не вид, а целый род клопов-слепняков, она не думала долго, как его назвать.

В род входят 12 видов клопов, и им тоже положено присваивать имена. Что ж, берем альбомы Тейлор Свифт, и вот он, источник вдохновения. Один из видов Шредер назвала Amator, по-латыни «любовник», потому что у Свифт есть альбом с таким названием, правда, по-английски (Lover). Шредер сказала, что клопики напомнили ей певицу даже внешне: они красно-белые, а Свифт блондинка, и любительница алой помады.

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