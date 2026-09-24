Никита Михалков: Мы имеем дело с очень серьёзной опасностью со времен нацистов

Никита Михалков выступил на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Никита Сергеевич, безусловно, стал главной звездой первого дня форума. А конкуренция была невероятная! Владимир Машков, Константин Эрнст, Сергей Безруков, Денис Мацуев… Десятки людей, которые определяют культурную повестку в нашей стране. И все-таки Михалков есть Михалков. В лекторий Генерального штаба набилось столько людей, что казалось еще немного и придется сидеть на сцене. Среди слушателей оказался и Владимир Мединский, помощник президента и 1-й секретарь Союза писателей России.

Никита Сергеевич начал с отрывков из своего «Бесогона». О том, как «Оскар» вручают за политкорректность, как Нобелевскую премию по литературе присуждают за политическую позицию, а не за литературу, как открытие Олимпиады в Париже оскорбляет людей в разных странах мира… А потом объяснил, почему так важна премия «Бриллиантовая бабочка». Вот самые интересные фрагменты выступления мэтра.

О новой кинопремии

Мы создали Евразийскую Академию. Это инициатива нашей страны, поддержанная президентом. В результате она была поддержана и товарищем Си, и многими, и другими лидерами и в Центральной Азии.

И вершина её — это премия «Бриллиантовая бабочка». Это премия Евразийской Академии, на соискание этой премии выдвигаются картины из России, стран БРИКС, других стран. Важное условие - уважение к национальной культуре, уважение к религиозным принципам и традициям своей страны.

Понятия добра, Бога, понятие зла во всех религиях определяют те принципы нравственные, по которым воспитывается и живёт человек. Так или иначе, в основе их лежит любовь в самом большом и таком глубинном смысле этого слова.

Я вчера посмотрел замечательную иранскую картину «Волосы моей дочери». Сделанную за три копейки, снятую за три недели. Прекрасный фильм, о котором почти никто не знает. Так вот Евразийская Академия и «Бриллиантовая бабочка» — это возможность вывести на поверхность то самое кино, которого никто не знает.

Мы придавлены. Нас так воспитали. Нас воспитали и мир воспитали. Я снимаю шляпу перед Голливудом. Голливуд создал, Америку!

Полицейский с широко расставленными ногами и со сцепленными руками за спиной в тёмных очках и с сигарой. Он пришел в Америку из кино, а не в кино из Америки. Голливуд создал эту фабрику снов, которая создала страну, и народ совершенно убеждённый в том, благодаря Голливуду, что они правильно живут и то, что даёт Голливуд, — это и есть настоящее.

Куда деваться латиноамериканскому кино великому кино? Куда деваться кино в Центральной Азии? Как бьётся сердце человека, рождённого на его земле, будь то Киргизия или Казахстан, или Узбекистан, неважно. Премия нужна, для того чтобы мы могли познакомить с этим людей.

Многие считают, что это противовес «Оскару». Абсолютно нет. Тут не может быть никакого противовеса. Ты из Индии? Очень хорошо. Что ты снял? Это посмотрим. Да, это замечательно. Это про тебя. Я хочу про тебя знать.

Одиннадцать премий. Вместе с бабочкой победители получают настоящий бриллиант, стоимость которого $250 000. Главный приз —бриллиант в пять карат стоимостью $1 млн.

Говорят: «Вы покупаете». Мы не покупаем, мы стимулируем.

О человеке в халате

Мы сегодня имеем дело с очень серьёзной опасностью. Это глобальная опасность. Истребление человеческой сущности, которое было начато нацистам, это открытый нацизм, который был подавлен.

Это окна Овертона, когда о том, что было невозможно себе представить, становится возможным подумать. Потом становится возможным об этом поговорить. Потом становится возможным это совершить, попробовать. Потом это становится общедоступным и нормальным, а потом становится обязательным. Вот сегодня, скажем, для того, чтобы картина попала на международный фестиваль большой в Канны, в Венецию, в Берлин, должны быть выполнены определённые условия, которые ставит, так сказать, этот международный цивилизованный обком. «Оскар» сегодня не оценка художественного произведения или оценка смыслов, это оценка позиции.

Поэтому, скажем, картина Звягинцева от Франции идёт на соискание «Оскара». Поэтому картина, снятая предателем Родченко, мерзавцем, который предал наших спортсменов, получает «Оскара»…

Сам понтифик, наместник Бога на Земле, лидер миллиарда верующих христиан, католиков официально разрешает освещать однополые браки в церкви — это предательство веры вообще в принципе…

И на сегодняшний день, по крайней мере, в нашем ареале мы единственная страна, которая сказала «нет». Мы этого не хотим. За это мы и расплачиваемся. Но у нас нет другого пути. Это звучит ужасно, но нам Бог послал СВО для того, чтобы мы сами очнулись от морока, в который мы втягивались в течение десятилетий.

И мы ещё во многом в этом находимся. Мы ещё предполагаем, что может быть так, как раньше. Абсолютно забываю о том, что должен чувствовать человек в окопе.

Я очень надеюсь на нашу победу, но мы должны понимать, что эти люди вернутся. И у них будут к нам вопросы. У них будут вопросы к тем, кто ломится и давится за билетами на Канье Уэста.

В моей картине «Утомлённые солнцем 2» есть очень важный эпизод. Сталин встречается с моим героем Котовым. И Сталин говорит: Одноногий, однорукий солдат вернётся с фронта. Его встретит человек в том же халате, в каком он его провожал на фронт. Что он ему скажет? Простит? А таких будут миллионы. И что Гражданская война опять? Страшные слова, но абсолютно справедливы.

Вы посмотрите, чем заполнены экраны на телевидении, какое количество, так сказать, надутых, насильственно созданных ощущений праздника и полного благополучия.

Это не может держаться на пустом месте, на отсутствии фундамента. А фундамент сегодня для нас это обязательная победа. Я видел документы. Если б мы не начали СВО, через две недели всё это случилось бы с обратной стороны

Мой тезка Никита Сергеевич (Хрущев), будучи первым секретарём ЦК, для того чтобы понравиться украинской диаспоре, реабилитировал практически всю бандеровскую мафию. И эти люди пошли во власть. И они пришли.

Недавно я прочитал воспоминания Тито. Советская разведка ему доложила, что в его окружении есть американский шпион, работающий на американскую разведку. Он пишет: «Мы перерыли всё, мы поставили везде прослушки, ничего не можем найти». Он обратился опять к советской разведке: «Назовите, кто». Это твой первый помощник в твоём кабинете практически каждый день. «Когда он остался со мной один и я просил его остаться, я приставил к его виску пистолет и спросил: «Ты работаешь на американскую разведку?». Да. Но как? Нет же никаких контактов с ними у тебя! «Дело в том, что я работаю на разведку ещё со времён Югославской революции ещё с войны. Я получил задание, которое выполняю, мне для этого не нужно никого и ничего никаких связей» Какое же задание? «Я назначаю на руководящие должности людей, которые не соответствуют, в принципе, этим должностям.

Человек, который имеет историческое образование, занимается сельским хозяйством. Человек, который занимался всю жизнь техническими и инженерными делами, министр культуры и так далее, и так далее. И эта задача, которая передо мной стоит. Это возможность без всякого оружия и бомб сломать изнутри всё то, что создали создали вы, господин Тито»

О том, как заставить молодежь читать книги, смотреть наши хорошие фильмы и не быть рабами западной культуры

«Есть старый анекдот. Врач делает операцию: Зажим, скальпель, скальпель, зажим, тампон… А, все, давайте другого!

Вот это приблизительно, понимаете, тоже самое мы потеряли поколение. Что вы страдаете? Вы их не переделаете, не переубедите. Это потерянное поколение. Почему? Потому что, как говорила моя мама, воспитывать надо, пока ребенок поперёк кровати лежит, лёг вдоль уже поздно. Потому что должна быть государственная программа с яслей, с детских садов. Правильно, умно, талантливо, весело, интересно рассказывать о стране, в которой растёт этот человек. Вы хотите переделать тех, кто воспитан девяностыми годами? Надо трезво смотреть на этот вопрос.

Да, есть вещи, которые надо немедленно прекращать. Немедленно. Унижение учителя как такового, беззащитность учителя, страх директора школы перед родителями».