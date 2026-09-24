Анна Егоян и Игорь Крутой. Фото: Анна Темерина

В Кремлёвском Дворце маэстро Игорь Крутой и поэт Анна Егоян представили совместную программу «Музыка чувств, поэзия сердца».

- Я познакомился в интернете с видео, в котором Анна Егоян читает стихи. Меня заинтересовали её умение подать материал, прочувствование строк и смыслов, тембр голоса, небанальные интонации… - вспоминал Игорь Крутой. - Стали возникать идеи, которые воплотились в концертных номерах на «Новой волне». Параллельно появлялись мысли о большой программе. Их мы вскоре начали совместно обсуждать. Именно в таком формате, в котором представлена наша премьера, можно выйти в незримый диалог с залом: прочувствовать отклик зрителя, найти общую тональность вечера и погрузить аудиторию в особенный мир, в котором поэзия и музыка идеально дополняют друг друга.

Игорь Крутой рассказал, какая песня спасла его от боли

Фото: Анна Темерина

Поддержать дуэт в звездный партер пришел старший сын Игоря Яковлевича Николай с супругой и телеведущая Елена Малышева.

Елена Малышева. Фото: Анна Темерина

А в звездном закулисье композитор поделился с KP.RU сокровенным.

- Игорь Яковлевич, какие поэтические строки вас вдохновляли и поддерживали в тяжелые времена?

- Это не секрет, что у меня была тяжелая операция, которая шла 12 часов, - поделился композитор. - И вот Игорь Николаев приехал навестить, затащил меня к роялю, и мы написали с ним на его стихи песню «Мой друг». А я эту мелодию писал, чтобы отвлечь себя от боли. Вот такая вот история.

Фото: Анна Темерина

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