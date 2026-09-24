Во Франции умерла Марина Влади, последняя жена Владимира Высоцкого

Третья супруга и муза легендарного барда пережила его на 46 лет. Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Третья супруга и муза легендарного барда пережила его на 46 лет. Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет на родине, во Франции. Звезда родилась в 1938 году в коммуне Клиши-ла-Гаренн недалеко от Парижа. Родители Екатерины-Марины (так ее звали по документам) были эмигрантами из России. Отец Владимир Поляков-Байдаров пел в опере, именно в его честь и после его смерти актриса взяла свой псевдоним. А мать Милица Энвальд была балериной и дочерью генерала. Марина стала младшей из четырех сестер, все девочки связали свою жизнь с искусством и все взяли псевдонимы на букву В. Старшая, Ольга Варен, стала телережиссером, остальные же, Одиль Версуа, Элен Валье и Марина Влади, пошли в актрисы.

Первым мужем Марины Влади стал ее коллега - актер и режиссер Робер Оссейн. В браке они прожили всего 4 года, но зато успели родить двух сыновей, которым артистка дала русские имена – Игорь и Петр. Во второй раз Влади вышла замуж за пилота Жан-Клода Бруйе, от него родила еще одного сына, которого назвала Владимиром в честь своего отца.

Третьим супругом стал поэт и актер Владимир Высоцкий, она была его последней женой, но называть ее его вдовой не совсем правильно. Общих детей у них не было.

До встречи с Высоцким Влади дважды приезжала в Москву, а легендарного актера она увидела в июле 1967 года на сцене Театр на Таганке. Знакомство продолжилось вечером в ресторане, а затем — у московского собкора газеты «Юманите» Макса Леона. Владимир Семенович сначала не произвел на русскую француженку особого впечатления, но, когда он взял гитару и запел, она, как позже писала в мемуарах, «забыла обо всем на свете».

После смерти Высоцкого Марина выпустила книгу воспоминаний о нем «Владимир, или Прерванный полёт…», а еще вышла замуж в четвертый раз. Последним ее мужем стал онколог Леон Шварценберг. Последнее ее появление в кино было в 2013 году – она сыграла главную роль в фильме режиссера Кристиане Форе «Три женщины в гневе».

О причине смерти и месте захоронения Марины Влади пока не сообщается.

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