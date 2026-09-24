«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 25 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены четыре поселка

2. В Киеве поражены телекоммуникационные центры

3. Поляки поднимали истребители, испугавшись ВКС России на Украине

4. Эрдоган потребовал от Зеленского не бить по торговым судам

5. 10 миллионов — демографическая цена конфликта для незалежной

6. В Польше горят «украинские» Starlink

7. Киев жалуется, что запад создал дефицит ракет

8. В Словакии поспорили о передаче самолетов Киеву

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 25 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Бузово и Хижняково в Харьковской области. Противник потерял до 225 боевиков. Подбиты бронемашина, САУ и 30 автомобилей.

От действий группировки «Запад» противник потерял до 230 бойцов. Поражены две бронемашины, 16 автомобилей, и два орудия полевой артиллерии.

«Южная» группировка вывела из строя более 175 военнослужащих. Утилизированы два танка, в том числе немецкий «Leopard» , две бронемашины «Казак» и 23 автомобиля.

Подразделения «Центра», освободив село Доброполье-малое, нанесли ВСУ такой урон: 375 солдат и офицеров, танк, бронемашина и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Восток» очистил населенный пункт Светлая Долина Запорожской области. ВСУ потеряли более 240 человек. Утрачены пять автомобилей и станция РЭБ.

Группировка «Днепр» уничтожила до 45 националистов. Сожжены 16 автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили сбиты 244 беспилотника

Моряки-черноморцы потопили безэкипажный катер противника.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 25 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Киеве поражены телекоммуникационные центры

Минобороны России сообщило: в Киеве прилетело в телекоммуникационные центры. Они обеспечивали ВСУ связью и вычислениями. Под удар попали центры «Киевстар» и «Парковый». Они предоставляли вычислительные мощности для ВСУ. Также стало нехорошо предприятию по производству комплектующих для дронов большой и средней дальности и по подготовке к применению наземных роботов. Были повреждены цех по производству БПЛА, а именно ООО «ПЕГАС АРМС», и предприятие ООО «Элемент ЮА» - там производят комплектующие для дронов Hornet. Пожалуйтесь Урсуле, ну или Кайе.

В Киеве поражены телекоммуникационные центры Фото: REUTERS.

Польские истребители наблюдали за ВКС России на Украине

В польском оперативном командовании бодро отчитались: истребители национальных ВВС взмыли в ночное небо, испугавшись массированных ударов ВС РФ России по объектам на территории Украины. В заявлении командования говорилось: «В связи с очередными ударами, наносимыми Россией в центральной части Украины, в польском воздушном пространстве превентивно действуют военно-воздушные силы». Польские самолеты бездарно сожгли дефицитный керосин и бесславно вернулись на базы. А могли бы пить и курить, и топливо не палить.

Эрдоган потребовал от Зеленского не бить по торговым судам

Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции, заявил Владимиру Зеленскому о том, что атаки на торговые суда, которые идут с украинского побережья, недопустимы. Президент страны, имеющей вторую армию в НАТО, призвал обеспечить безопасность в черноморской акватории. Он высказал свои претензии в Турецком доме в Нью-Йорке во время 81-й сессии Генассамблеи ООН. В администрации турецкого лидера сообщили: «Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Что нападения на торговые суда недопустимы. И что мы ожидаем от украинской стороны ответственного поведения». А вы янычар на Банковую отправьте - может, ответственность повысится...

Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции, заявил Владимиру Зеленскому о том, что атаки на торговые суда, которые идут с украинского побережья, недопустимы. Фото: REUTERS.

10 миллионов — демографическая цена конфликта для незалежной

Глава Института демографии и социсследований НАН Украины Элла Либанова сообщила, что демографическая цена текущего конфликта составит для незалежной не менее десяти миллионов человек. Она заявила, что в эту цифру входят не только безвозвратные потери на фронте, но и уехавшие за пределы страны, а также «нерожденные» из-за конфликта дети и другие демографические последствия большого военного конфликта. По мнению Лобановой, снижение рождаемости и депопуляция населения шли бы и без конфликта с РФ, но война усилила печальные тенденции. Ну, а мир в самостийное, по ее мнению, придет лишь в 2027 году. Но не спасет эти несчастные территории.

В Польше горят «украинские» Starlink

Радиостанция RFM FM сообщает: неизвестны подожгли в Польше шлюз спутниковой связи Starlink. Он обеспечивал Украину интернетом. Это случилось поздним вечером на территории базовой станции спутниковой связи Starlink в Воле-Кробовской Мазовецого воеводства. Был совершен поджог распределительной станции и повреждена электрогенераторная установка. Этот наземный шлюз Starlink вместе с аналогичным объектом у литовского Каунаса обеспечивали доступ в интернет для Украины, а также для значительной части Центральной и Восточной Европы. Теперь можно долгими восточноевропейскими вечерами подбрасывать кизяки в печку и читать издания прошлого века...

Киев жалуется, что запад создал дефицит ракет

Владимир Зеленский на брифинге в Нью-Йорке жаловался, что его страна «собирает по капле» ракеты от партнеров. Украинский лидер плакался, что боеприпасы к ЗРК поступают в незалежную «не сотнями или тысячами, а по одной-две». А договариваться об этих мизерных поставках приходится лично лидерами государств. Он чуть не плакал: «Такой продукт, такой дефицит, такая дорогостоящая вещь!». Да, это не гайки для рогаток спиливать в подворотне.

Поставке Киеву истребителей и ЗРК в Словакии признали законными

Словацкое издание Info.sk сообщает: Генпрокуратура Словакии подтвердила законность передачи Киеву истребителей МиГ-29 и ЗРК «Куб». Речь о бесплатной передаче 13 истребителей и нескольких зенитно-ракетных батарей в марте 2023 года. Бывший министр обороны Ярослав Надь, при котором произошла передача техники, приветствовал решение. А вот премьер Роберт Фицо раскритиковал данный вердикт. И назвал генпрокурора Мароша Жилинку «политической марионеткой в руках оппозиции». Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы...