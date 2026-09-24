Французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась 24 сентября 2026 года, ей было 88 лет. Фото: Коньков Александр/ТАСС

Французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась 24 сентября 2026 года, ей было 88 лет. Влади умерла во Франции, у себя дома, в окружении близких. О причине смерти пока не сообщается. Для миллионов зрителей ее имя навсегда связано с Владимиром Высоцким. Однако до знакомства с советским актером и поэтом Влади уже успела построить большую международную карьеру, сняться в нескольких десятках картин и четыре раза выйти замуж.

Последняя муза Владимира Высоцкого О любви Марины Влади и Владимира Высоцкого складывали легенды. Для них самих же не существовало ни железного занавеса, ни изматывающих расстояний — утонченная французская актриса и советский бард-бунтарь просто любили друг друга вопреки всему.

Биография Марины Влади: семья и детство

Будущая звезда появилась на свет 10 мая 1938 года в Клишy-ла-Гаренн под Парижем. Ее настоящее имя — Екатерина-Марина Полякова-Байдарова. Родители Влади - выходцы из русской эмиграции. Отец Владимир Поляков-Байдаров был оперным певцом, учился в Московской консерватории, а затем выступал во Франции. Мать Милица Энвальд происходила из семьи русского генерала и занималась балетом.

Марина росла вместе с тремя сестрами. Несмотря на скромное материальное положение, дома царила творческая атмосфера: разговаривали по-русски, готовили привычные русские блюда, ходили в православный храм. Девочки занимались музыкой и танцами, а Марина с восьми лет училась в балетной школе Парижской оперы. Когда ей исполнилось 12 лет, умер отец. Именно тогда она выбрала сценическое имя Влади — в память о нем.

Будущая звезда появилась на свет 10 мая 1938 года в Клишy-ла-Гаренн под Парижем. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Первые роли и большая французская карьера Марины Влади

На экране Марина появилась еще подростком. В 1949 году она сыграла в «Летней грозе», где вместе с ней снимались сестры. Очень скоро детские эпизоды остались в прошлом: в начале 1950-х Влади стала получать главные роли. Она работала не только во Франции, но и в Италии, снималась с Марчелло Мастроянни и другими известными артистами. В 1954 году картина «Перед потопом» принесла ей первую серьезную профессиональную награду за роль начинающей актрисы.

Особое место в карьере заняла «Колдунья» 1956 года по мотивам произведения Александра Куприна «Олеся». После выхода фильма Влади приобрела известность и в Советском Союзе. Ее героиня настолько запомнилась зрительницам, что многие пытались повторить ее прическу. Сама актриса объясняла популярность картины так: «Потому что это романтическая история о красивой и чистой любви. В картине я напоминала звереныша. Была совсем девчонкой, но уже очень женственной».

Позже Влади сыграла в «Преступлении и наказании», «Современной истории, или Королеве пчел», «Сюжете для небольшого рассказа», «В поисках капитана Гранта», «Пьющих кровь» и «Снах о России». Всего за карьеру она появилась более чем в 60 фильмах.

Марчело Мастрояни и Марина Влади в фильме "Дни любви", 1954 год Фото: кадр из фильма.

Четыре брака и встреча с Высоцким

Личная жизнь Марины Влади складывалась не менее насыщенно. Ее первым супругом стал актер и режиссер Робер Оссейн. Они поженились в 1955 году, в семье родились двое сыновей — Игорь и Петр. Вторым мужем Влади был французский летчик Жан-Клод Бруйе, в этом браке родился сын Владимир. Последним мужем актрисы был онколог Леон Шварценберг, с которым прожила 23 года вплоть до октября 2003 года.

Но самым известным романом Влади стали отношения с Владимиром Высоцким.

Они встретились в 1967 году во время Московского международного кинофестиваля. Влади пришла в Театр на Таганке на «Пугачева», где играл Высоцкий. После спектакля актеры пригласили французскую гостью продолжить вечер вместе с труппой.

Высоцкий всю ночь пел для Марины. Их отношения начались с дружбы, но со временем переросли в любовь.

«Потом он мне всю ночь пел песни. Мы долго оставались с ним только друзьями, а начали жить вместе намного позже. Мы оба артисты, которые больше всего любили искусство. Нам было ужасно интересно вдвоем. Кроме того, Володя очень напоминал моего отца. Все это вместе превращало наше общение в нечто чудесное», — вспоминала Влади.

В 1970 году они стали мужем и женой. Ради Высоцкого Марина регулярно приезжала в СССР и могла проводить здесь по несколько месяцев в году.

Марина Влади в фильме "Колдунья", 1956 год Фото: кадр из фильма.

Двенадцать лет рядом с Высоцким

Совместная жизнь супругов проходила между двумя странами. У Влади оставались дети во Франции, а Высоцкий продолжал работать в Москве. Кроме того, последние годы их брака были омрачены проблемами певца и актера с алкоголем и наркотиками. Марина старалась помогать мужу и добиваться для него возможности путешествовать за границу. Вместе они побывали в США, где общались с Михаилом Барышниковым, Милошем Форманом и Иосифом Бродским.

Детей у пары не появилось. Позднее Влади объясняла: «В начале нашей совместной жизни ты мечтал о ребенке. Но наше положение, и без того трудное, было бы совершенно невыносимым, если бы между нами было маленькое существо. И конец нашей с тобой истории подтвердил правильность моего отказа. Остаться без отца в 13 лет было для меня раной, от которой я больше всего страдала в жизни. А ребенку, о котором ты мечтал, могло бы быть от 11 до года, когда тебя не стало», — писала Влади в мемуарах.

Последний телефонный разговор супругов состоялся 23 июля 1980 года. Через два дня Высоцкий умер в своей московской квартире. Для Влади эта потеря стала тяжелой травмой. Она много лет продолжала вспоминать мужа, пересматривать его фильмы и слушать записи с его голосом.

Марина Влади в фильме "Очаровательная лгунья", 1962 год Фото: кадр из фильма.

Память о Высоцком и последние годы Марины Влади

После смерти мужа Влади обратилась к литературе. В 1987 году во Франции вышли ее мемуары «Владимир, или Прерванный полет», а два года спустя книга появилась на русском языке в СССР. Позднее она написала еще несколько произведений.

В 2006 году во Франции состоялась премьера спектакля по ее воспоминаниям о Высоцком. В постановке Влади сама вышла на сцену, а позднее спектакль показали в Москве.

Актриса хранила большое количество вещей, связанных с мужем. В 2015 году она решила продать дом, где семья жила с 1953 года, а также часть личного архива Высоцкого. Среди выставленных предметов были его посмертная маска и черновик последнего стихотворения. Часть архива приобрел уральский предприниматель и передал ее в Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге. Позднее сама Влади также передала музею редкие документы и фотографии.

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Фото: James Andanson / Contributor/ gettyimages

Помимо кино и литературы, она занималась музыкой. Вместе с сестрами выступала как «Сестры Поляковы», а в 1974 году записала с Высоцким пластинку. Она была выпущена уже после его смерти, в 1987 году. За свою творческую деятельность Влади получила французский орден Искусств и литературы, медаль имени Михаила Чехова и медаль Пушкина. Последний фильм с ее участием — «Ты будешь жить, моя дочь» — вышел в 2018 году.

Марина Влади умерла 24 сентября 2026 года во Франции в возрасте 88 лет. Предварительная причина смерти пока не раскрыта. О времени и месте похорон на данный момент также ничего не сообщается.