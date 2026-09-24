Первые итоги переговоров США и Китая: Торговую войну отсрочили на два месяца

Сегодня Дональд Трамп приветствовал в Белом доме председателя КНР Си Цзиньпина. Фото: REUTERS.

Сегодня Дональд Трамп приветствовал в Белом доме председателя КНР Си Цзиньпина. В мае президент США посетил Пекин, и вот теперь - ответный визит лидера Китая. В Вашингтоне он последний раз был 11 лет назад.

Официальная церемония встречи была пышной. На южной лужайке Белого дома выстроились почти полтысячи американских военных, представлявших все рода войск. Они прошли торжественным маршем, взвод морских пехотинцев продемонстрировал строевые приемы, а в небе с ревом пронеслись стратегический бомбардировщик-«невидимка» B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22 Raptor. Трамп и Си выступили с краткими речами. Дональд сказал, что их «настоящая дружба» строится на взаимном уважении и интересах двух стран. Си Цзиньпин был более сдержан и подчеркнул, что Китай и США «должны быть партнерами, а не соперниками».

Первые леди, Мелания Трамп и Пэн Лиюань, обменялись подарками.

Официальная церемония встречи была пышной. Фото: REUTERS.

ДВА МЕСЯЦА НА РАЗДУМЬЕ

На этом занавес над показательной частью визита опустился, и оба руководителя в сопровождении делегаций удалились на переговоры. Они еще идут, но стало известно, что дискуссию стороны начали с обсуждения торговых отношений между странами.

Она омрачены взаимными санкциями. В прошлом году президент США поднял до 145% пошлины на товары из Поднебесной, однако Китай тут же нанес болезненный ответный удар, ограничив экспорт в Штаты редкоземельных элементов, используемых в современных высоких технологиях, в том числе военных. Запахло нешуточной экономической войной, поэтому Вашингтон и Пекин отыграли назад, заключив на год “торговое перемирие”. Срок его действия истекает 10 ноября. Пока выйти на какую-то договоренность не удалось, но, как стало известно, в ходе этого саммита “перемирие“ продлят еще на два месяца, чтобы все-таки успеть найти решение, устраивающее обе стороны.

Другая проблема - конкуренция в области развития Искусственного интеллекта. Американцы продвинулись дальше в том, что касается передовых технологий, но китайцы активно продвигают на мировые рынки ИИ-модели, “заточенные” под решение всевозможных бытовых задач, получая огромные барыши. Сегодня на переговорах в Вашингтоне попробуют обозначить перспективы некого баланса интересов в этой сфере.

Пока Трамп и Си ведут диалог, Мелания Трамп и Пэн Льюань посещают Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института. Фото: REUTERS.

НА ПОВЕСТКЕ - ТАЙВАНЬ И ИРАН

Из международных вопросов острым по-прежнему остается Тайвань. Для Пекина принадлежность острова КНР обсуждению не подлежит. Ожидается, что Си вновь поднимет тему американских поставок оружия Тайбею. Трамп ранее заморозил такие поставки на сумму в $14 млрд, но держит этот козырь наготове, если Китай проявит неуступчивость по другим проблемам.

Возможно, США будут давить на китайцев, требуя использовать их влияние на Иран, но вряд ли Пекин согласится подыгрывать здесь Вашингтону. В том, что касается конфликта на Украине, Си, скорее всего, внимательно выслушает все соображения американцев, но ничего, что могло бы пойти во вред России, предпринимать не станет.

ВЕЧЕРОМ ВЫПЬЮТ ИГРИСТОЕ

Пресс-конференция по итогам переговоров не планируется. Пока Трамп и Си ведут диалог, Мелания Трамп и Пэн Льюань посещают Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института.

Ну а вечером (в Москве будет уже глубокая ночь) в Восточном зале Белого дома состоится государственный ужин. По данным Белого дома, гостям подадут калифорнийское игристое вино Schramsberg Blanc de Noirs - любимое вино президента США Ричарда Никсона, которое использовали во время его знаменитого визита в Китай в 1972 году.

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