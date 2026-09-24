Игорь Ясулович: «Условия труда у актеров непростые. Но все-таки полегче, чем у сталеваров!»

Исполнилось 85 лет со дня рождения замечательного советского и российского актера Игоря Ясуловича Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Отец Игоря Николаевича был военным, семья следовала за ним - а его назначили сначала в город Измаил, потом в Таллин. Где в 12 лет Игорь влюбился в девочку, и начал думать, чем бы ее впечатлить. Сначала собрался поступить в Нахимовское училище, чтобы она восхищалась красивой нахимовской формой, но в итоге записался в театральный кружок. Да так и прикипел к этому занятию: несколько лет спустя отправился в Москву, чтобы поступить на актерский. Поселился у тети в Пушкинском студгородке - там, где через несколько лет начали строить Останкинскую телебашню.

Потом вспоминал, что последовательно провалился во всех училищах, в том числе во ВГИКе. Отправился восвояси с группой других абитуриентов, которым дали от ворот поворот. В том же троллейбусе ехала и приемная комиссия. Молодые люди, не обращая на преподавателей никакого внимания, дурачились, а те за ними наблюдали. И в итоге Ясулович понравился им гораздо больше, чем на прослушивании. Причем сразу ему об этом не сказали - только на следующий день по требованию Михаила Ромма юношу из троллейбуса каким-то чудом удалось отыскать и попросить прийти во ВГИК еще раз.

Игорь Ясулович в фильме "9 дней одного года" Фото: кадр из фильма.

Ромм занимался и с будущими режиссерами, и с будущими актерами; он-то и дал Ясуловичу первую, маленькую роль в своем фильме «Девять дней одного года». Потом у него киноролей будут еще сотни, и все в основном - маленькие: кинематограф ценил в нем прежде всего характерного артиста. И - универсального. Он виртуозно мог сыграть кого угодно: хоть профессора, хоть пропойцу, хоть маркиза, хоть бомжа, хоть клоуна, хоть танцора. Хоть мелкого гнусного человечишку в «Криминальном квартете», хоть интеллигента, который берется помогать алкоголику и сам в итоге зарабатывает репутацию алкаша («Сто грамм для храбрости»). Хоть инженера Щукина в «12 стульях» Гайдая, хоть возящегося с говорящим козлом сотрудника Космозоо Электрона Ивановича в «Гостье из будущего»...

Игорь Ясулович в фильме "12 стульев" Фото: кадр из фильма.

Были и роли незаметные во всех смыслах: Игорь Николаевич много работал на озвучании. Именно он говорил за Арамиса в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах»: режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич заметил в речи Игоря Старыгина какой-то небольшой дефект, а Арамис, в его представлении, должен был быть абсолютно безупречен. «Переозвучивали мы с разрешения Старыгина. Они с Ясуловичем побеседовали. И на озвучании их тембр почти совпал. Ясулович Игорю специально подражал». Это было принципом Игоря Ясуловича: во время озвучки «совершенно забывать о самовыражении», «не говорить себе: я это сделаю лучше!» Его голос, в принципе, весьма узнаваемый, не так-то легко было опознать в «Звездных войнах» (где он говорил за робота C-3PO), в «Беглецах» (где говорил за Пьера Ришара), в «Амадее» Милоша Формана (где дублировал Сальери в исполнении Ф. Мюррея Абрахама)...

Игорь Ясулович в фильме "Бриллиантовая рука" Фото: кадр из фильма.

Немыслимым количеством ролей он был обязан в том числе поразительной самодисциплине. Капризным его не мог бы назвать никто. В одном интервью незадолго до смерти он рассказывал, что, работая в Театре киноактера, каждый день звонил в диспетчерскую, чтобы узнать, свободен он завтра или нет. Чаще всего отвечали, что нет, не свободен: нужно явиться то на пробы, то на знакомство с кинорежиссером (это не говоря собственно о спектаклях). И при этом он жаловался, что утверждали на роли в кино редко (хотя довольно стабильно снимался в нескольких фильмах в год). Я в 2007 году общался с ним на съемках фильма Сергея Овчарова «Сад» по «Вишневому саду» Чехова (мало кто эту картину в итоге видел). В павильоне «Ленфильма» было довольно душно; игравшая Раневскую театральная актриса Анна Вартанян упала в обморок. Ясулович же, игравший Фирса, держался как Терминатор, ни разу не подведя режиссера (хотя был уже пожилым человеком, и одежд - всяких старомодных рваных кафтанов - на него намотали побольше, чем на Раневскую). Объяснил мне это опытом, приобретенным за долгие годы съемок: «Вот когда я только начинал работать, требовалась некоторая закалка, чтобы вынести жару от юпитеров на съемочной площадке. А в нынешние времена это, знаете ли, ничего страшного. Вон, сами видите, вентиляторы крутятся… А если покажется чуть душновато – что же делать, таковы у актеров условия труда. Все-таки полегче, чем у сталеваров».

Игорь Ясулович в фильме "Гардемарины, вперед!" Фото: кадр из фильма.

Всю жизнь он прожил с одной женщиной, с которой встретился в 19 лет (а ей на момент встречи, в конце августа 1961 года, было 18). Познакомил Игоря и Наталью Егорову общий друг, актер Всеволод Абдулов - буквально стал свахой, по сути, устроил свидание вслепую в ресторане «Будапешт». И все вышло фантастически удачно: пожениться они собрались уже через месяц. Правда, родители Наташи от этой новости встали на дыбы: решили, что жениху с невестой требуется испытать чувства, так что свадьбу пришлось отложить. Зато отец Натальи, очень известный режиссер Юрий Егоров, автор «Добровольцев» и «Простой истории» с Мордюковой, Ульяновым и Шукшиным, потом снимал Игоря почти во всех своих фильмах. А в «Однажды, двадцать лет спустя» и «Отцах и дедах» снял внука Алексея Ясуловича.

Такое ощущение, что Игоря Николаевича любили все. Актер Валерий Баринов однажды сказал в фильме телеканала «Москва. Доверие», посвященном Ясуловичу: «Я в своей жизни не встречал людей более порядочных, более честных, более деликатных, чем он. Он — единица. Менее порядочные люди — это 0,3, 0,5 Ясуловича. По нему можно было измерять людей». Это, наверное, и есть высшая оценка человека.