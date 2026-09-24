Прощай, служебная квартира, кисель и вид на Кремль: что забирают на память депутаты, которые покидают Госдуму

Как бывшие депутаты сдают мандаты, технику и жилплощадь. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока ЦИК утрясает последние формальности с итогами выборов в Госдуму, здание парламента на Охотном Ряду замерло в ожидании. Старенькие депутаты уже почти ушли, новенькие еще не совсем пришли. И самая частая картина сейчас в длинных, устланных красными дорожками коридорах - коробки, коробки, коробки.

Парламентарии меняются каждые 5 лет. Ну, как меняются: есть такие депутаты, которые трудятся, как говорится, на благо народа не один десяток лет. Рекордсмен, к примеру, Геннадий Зюганов: он в думском кресле с самого первого созыва, то есть почти уже 33 года.

Будущий, 9-й созыв Госдумы, по заявлениям глав фракций, обещает серьезное обновление. Чуть ли не на треть! То есть мы с вами увидим около 150 депутатов-новичков.

Но есть личности, чья карьера депутата точно завершена - не стали выдвигаться или не набрали голосов. «Комсомолка» заглянула в те кабинеты, где уже знают: хозяева здесь больше не задержатся.

5 ЛЕТ УМЕСТИЛОСЬ В КАРМАНЫ

- Формально я еще депутат вплоть до первого заседания нового состава Госдумы. Но свой кабинет на 5-м этаже уже освободил, - сообщил знаменитый эрудит и политаналитик Анатолий Вассерман, когда я попросилась к нему в гости в последний раз. - Мне осталось только прийти за трудовой книжкой. Кто будет теперь вместо меня в моем кабинете, совершенно неясно. Сначала Совет Думы должен сформировать комитеты, потом избрать их председателей и замов и прочие-прочие формальные процедуры. Бюрократическая машина тут действует аккуратно, но довольно медленно.

- Много вещей нажили за 5 лет? «Газели», чтобы все вывезти, хватило?

- В карманы все уместилось, - то ли шутит, то ли всерьез ответил Вассерман.

ГРАМОТЫ ДЕВАТЬ НЕКУДА

А вот Ярослава Нилова, экс-элдэпээровца и главу Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, я застала в его кабинете. Он у него просторный, с огромной приемной и видом на Кремль.

- Можно к вам?

- Конечно! Заходите. С «КП» у меня столько связано, столько проектов вместе.

- Спасибо! А то многие ваши коллеги не хотят показывать, как собирают вещи… Грустно же.

- Грустно, но я продолжаю каждый день сюда ходить, рассматриваю обращения граждан - их всегда много. А еще готовлю все для передачи дел новому главе комитета. И собираю вещи. Многое уже вывез, раздарил. Иконы, например. А вот благодарности и награды планирую забрать в последнюю очередь, - показывает Нилов на стены, густо увешанные грамотами с гербовыми печатями.

- Куда теперь это повесите? Дома в гостиной?

- Точно нет. Потом решу, буду ли куда-то вешать.

- Сколько лет вы проработали в этом кабинете?

- 10. А в Госдуму пришел 29 лет назад, в сентябре 1997-го. Тогда я был еще школьником и приехал пригласить Владимира Жириновского к нам в Люберцы, в политклуб старшеклассников. Звонил ему в приемную каждый день, просил маму, чтобы она с работы направляла факсы Владимиру Вольфовичу. Замучил всех! Но через полгода Жириновский приехал к нам в школу. А еще через месяц - и Геннадий Зюганов. Григорий Явлинский тоже обещал, но обманул и не приехал.

СТАКАН И АРБУЗ ЖИРИНОВСКОГО

Отодвинув коробки от кожаного дивана, Нилов пригласил меня присесть. И ударился в воспоминания:

- Я ведь еще тогда, десятиклассником, решил - хочу стать депутатом. 14 лет шел к цели. Сначала был помощником депутата на общественных началах, раздавал листовки у метро. Затем руководил партийной молодежной организацией. Потом возглавлял аппарат лидера ЛДПР. Владимир Вольфович - личность импульсивная, строгая. Работать с ним было тяжело, но это школа жизни и закалка характера. Я сохранил все ежедневники за годы работы в аппарате.

Наобум Ярослав берет первый попавшийся. 2005 год. Листает. Тут и вырезки из газет с пометками Жириновского, и записки, и чеки.

- Последняя записка от Жириновского мне пришла уже после его смерти. Помощники передали. О, вот, пожалуйста,12 декабря 2005-го, запись «Эфир на «Первом», не забыть взять духи «Жириновский» для подарка». Помните, тогда появились его духи, и Владимир Вольфович их всем дарил, в том числе журналистам.

Редкий портрет Жириновского с сигарой (ВВЖ не курил) Ярослав Нилов, конечно, заберет с собой. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Над дверью висят фото Жириновского, очень неформальные.

- Здесь вот с нитратомером - он с ним не расставался. Все и везде на нитраты проверял. В Ростове-на-Дону даже был скандал, когда он на местном рынке в арбузах нашел превышение нитратов и сказал, что все они отравлены. Так он до конца жизни искал арбузы без нитратов - что было почти нереально. А вот тут он с бутылкой воды, видите? Знаете, что он всегда делал, прежде чем сделать глоток? У него же была фобия бактерий! И он всегда наливал воду в стакан, ополаскивал его и выливал под стол перед тем, как выпить. Везде... Портреты эти тоже заберу.

«ПО СТОЛОВКЕ СКУЧАТЬ НЕ БУДУ»

- А законопроектами какими-то своими гордитесь?

- Посчитал - за 15 лет у меня их было 750. Из них приняты 107. Например, в самолете я придумал закон о «черном списке» авиадебоширов. Долго его не принимали, кстати, с 2011 по 2015 год. Или отмена внутрироссийского роуминга - эту идею я подсмотрел за границей. Мы ее так раскачали, что еще до принятия операторы стали такие тарифы предлагать. Еще хороший закон о возможности покупки краткосрочного ОСАГО, раньше же можно было только на год...

- Что-то так и осталось не пробитым?

- Ой, - машет рукой, - и не перечислишь. Жизнь же меняется. Но похвастаюсь: несколько законов, которые я разработал, будут приняты уже после моего ухода.

И коллекцию думских удостоверений Ярослав Нилов тоже сохранит. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- И куда уходите из кабинета со столь прекрасным видом?

- Я суеверный, не хочу пока озвучивать.

- Не могу не спросить. По легендарной думской столовой будете скучать?

- Сколько еще лет, интересно, будут ходить эти легенды про нашу столовку, - смеется он. - Тут уже давно и цены как везде, и еда стандартная. Скучать не буду. А вспоминать - только кисель из отрубей, полезный и редкий для столовых напиток.

ЖИЛЬЕ ОСВОБОЖДАЮТ С ТРУДОМ

В аппарате Думы тем временем идет плановая опись: все, что когда-то было выдано депутатам во временное пользование, возвращается. Компьютеры, принтеры, факсы - все это постепенно переезжает обратно на баланс. Принимают без лишних разговоров: работает - хорошо, не работает - тоже хорошо, главное, чтобы номер совпал с описью.

Но техника - это самое простое. Головная боль начинается, когда речь заходит о жилье. Служебная квартира - это не гостиничный номер, который можно закрыть и забыть. Если человек жил там годами, оброс семьей, детьми, школами, поликлиниками - переезд превращается в отдельный проект. Те, кто заранее знал, что мандат не сохранит, начали разбираться с этим еще с весны. А вот те, кто надеялся на победу и не прошел, теперь в подвешенном состоянии: новое жилье еще поискать, семью перевезти, а сроки поджимают. Процесс передачи затягивается на недели.

Тем, кто только приезжает в Москву из регионов и только начищает депутатский значок, пока оплачивают гостиницу. Обычно это отели с 4 звездами недалеко от центра. Месяц-полтора можно жить спокойно, не думая о быте.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

У БОЛЬШИХ НАЧАЛЬНИКОВ ДВЕ ПРИЕМНЫЕ

С рабочим местом тоже не все сразу. Кабинеты начнут распределять после того, как выберут председателей комитетов, их замов и рядовых членов. Председателям по традиции достаются самые большие площади - кабинет с двумя приемными. Замам - «полуторки»: небольшая приемная и кабинет. А рядовым - что останется.

До конца октября все обладатели мандатов должны получить свой рабочий уголок в здании на Охотном Ряду. Пока же многим приходится ютиться в приемных у коллег или работать прямо из гостиниц.

Есть и еще одна деталь, которая многих удивляет: табличку со своим именем бывший депутат забрать на память не может. Это теперь просто наборные буквы в рамке. Придет новый хозяин - буквы поменяют местами. И все. Никаких сувениров.

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