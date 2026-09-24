Совбез РФ: Армения поступает недальновидно, обрывая военные связи с Россией

В последние годы Армения фактически прекратила военное сотрудничество с Россией и заморозила свое участие в ОДКБ. А вот с США и НАТО сближение по военной линии идет активно. Фото: REUTERS.

В последние годы Армения фактически прекратила военное сотрудничество с Россией и заморозила свое участие в ОДКБ. А вот с США и НАТО сближение по военной линии идет активно. О последствиях столь радикальной переориентации Еревана рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации генерал армии Олег Салюков.

- Олег Леонидович, руководство Армении заявляет, что военное взаимодействие с Россией оказалось неэффективным. В частности, не помогло удержать в составе страны территорию Нагорного Карабаха во время событий 2023 года. Так ли это?

- Прежде всего, хотел бы пояснить, что события, связанные с переходом Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, во многом стали следствием политики, проводимой руководством Армении, пришедшим к власти в результате так называемой «бархатной революции» 2018 года. Однако результаты этих событий были использованы руководством Армении не как побудитель для работы над ошибками, а как повод для публичных заявлений о неэффективности военно-технического сотрудничества с Россией и участия Армении в ОДКБ, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недальновидно.

Если заглянуть в недавнюю историю, то станет понятно, что взаимодействие наших стран в военной области после формирования пространства СНГ и создания структур ОДКБ осуществлялось по принципу общей военной и экономической безопасности по всему спектру направлений с едиными стандартами строительства вооруженных сил, в том числе подготовки военных кадров. Вооруженные силы Армении в настоящее время на 90% оснащены российским вооружением и обладают самыми современными российскими системами оружия, в том числе ОТРК «Искандер», системами ПВО «ТОР-М2», самолетами СУ-30СМ, передовым бронетанковым вооружением. Большая часть офицерского корпуса вооруженных сил Армении выпускники советских и российских военных учебных заведений.

Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации генерал армии Олег Салюков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Премьер-министр Армении Пашинян говорит, что членство в ОДКБ ничего не дает республике. Зато, дескать, с США уже подписана совместная хартия, якобы гарантирующая полную безопасность стране.

- Что касается ОДКБ. Господин Пашинян регулярно заявляет, что он не возражает против того, чтобы Армению исключили из ОДКБ. Россия при этом в новом столетии уже не раз доказала, что при соблюдении взаимных договоренностей является гарантом безопасности для стран, входящих в ОДКБ. Однако если же Ереван предпочтет американские гарантии безопасности, то это определенно грозит для него возможным разочарованием от полученных результатов.

Мы не питаем иллюзий в отношении нынешнего курса властей Армении и исходим из анализа уже подписанных документов и взятых обязательств. В хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и США, подписанной в 2025 году, значится, что «углубление интеграции Армении в евроатлантические институты является общим приоритетом», а стороны «планируют расширить сотрудничество в области безопасности и программы реформ, направленные на повышение оперативной совместимости». Это означает закрепленный политическим обязательством курс на натовские стандарты. Однако статус стратегического партнера, который подразумевается хартией 2025 года, можно отозвать или приостановить решением президента США или даже главы Госдепартамента. Именно это произошло в 2024 году с Грузией, с которой аналогичная хартия была подписана в 2009 году. Мы также все хорошо помним, чем закончились американские гарантии в Афганистане.

- Насколько затратным для армянского бюджета может стать переход на западные военные стандарты?

- Натовские стандарты – это всегда дорого и отнюдь не всегда эффективно. Немного цифр. На совокупный оборонный бюджет страны НАТО за 2025 год затратили 1 трлн 626 млрд 630 млн долларов. При численности войск НАТО 3 млн 304 тыс. человек расходы на одного военнослужащего в год составили примерно 493 тыс. долларов. Военный бюджет Армении за этот же 2025 год имел величину 1 млрд 713 млн долларов. При численности вооруженных сил Армении 65 тыс. человек в год на одного военнослужащего затрачено 26 тыс. долларов, что меньше в 19 раз. И эту разницу придется преодолевать за счет налогоплательщиков Армении.

Считаю, что заявления военно-политического руководства Армении о принимаемых мерах по переходу вооруженных сил на евроатлантические стандарты и демонстрация определенных шагов и действий в этом направлении, пока скорее носят декларативный и политический характер. Реальный переход вооруженных сил Армении на стандарты НАТО будет длительным, сложным процессом, требующим больших бюджетных расходов с неясной перспективой для безопасности Армении.