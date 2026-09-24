Фото Сергея Соседова перед смертью: когда его несли, он хрипел

Сергей Соседов делился планами и любил свою работу Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья, друзья, коллеги и поклонники оплакивают Сергея Соседова. Музыкальный критик скончался в Нерюнгри после тяжелой травмы головы. Близкая подруга 58-летнего мужчины показала его фото перед смертью.

Сергей Соседов на днях прилетел в Нерюнгри на конкурс красоты. Перелет с пересадкой длится 14 часов. Но музыкальный критик был в прекрасном расположении духа и делится планами на предстоящий конкурс. Его близкая подруга Анжела Блягоз опубликовала последние фото с Сергеем за несколько часов до трагедии.

Подруга показала Сергея перед смертью Фото: Кадр видео.

По роковой случайности в отеле Соседов упал на лестнице и получил тяжелейший перелом основания черепа. Врачи провели операцию, но спасти его не смогли. У него развился отек мозга. "Он не с лестницы упал… Ему стало плохо, и вот лестничный пролет получается… Обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко", - отметили очевидцы.

Соседов упал, ударившись затылком о плитку, потерял сознание. "Когда я его нес, то просил об одном, чтобы он жил. Он хрипел, скорая приехала быстро. Через минут 30 мне позвонили из больницы и сказали, что он в тяжелом состоянии. В 22:45 Сергей скончался. Его травма была не совместима с жизнью", - сказал организатор конкурса красоты Виктор Беззбов в эфире шоу "Малахов".

На этой лестнице произошла трагедия Фото: Кадр видео.

По жуткому совпадению, критик скончался 23 сентября - в день рождения своего отца. Тело в Москву еще не доставили и свидетельство о смерти семья пока не получила. Вскрытие проводила судебно-медицинская экспертиза.

Похороны Соседова пройдут на Перепечинском кладбище в Московской области. Критик найдет последний приют рядом с отцом.