Николай Басков: Свою главную любовь я пока не встретил

В студии Радио «Комсомольская правда» Николай рассказал, как отметит юбилей. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Пять лет Николай Басков не давал больших интервью. За это время он успел получить государственную награду - орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Накануне своего дня рождения (15 октября ему исполнится 50 лет) артист приехал на Радио «Комсомольская правда». Мы расспросили Николая не только о творчестве, в том числе о его юбилейных концертах, которые пройдут в «Live арене» 15 и 16 октября, но и о личном.

«Не чувствую возраста»

Николай Басков приехал на радио «Комсомольская правда» накануне юбилея

- Николай, ты раньше был самым молодым народным артистом России, теперь добавилась новая награда, поздравляем!

- Я тут подумал: а ведь я служу людям, музыке уже 30 лет. За эти годы было сделано столько шоу, потом съемки в кино, выступления на оперных сценах. Не представляю, как я все это успевал. Не зря все-таки говорят, что когда есть предназначение, то тогда Господь дает силы, чтобы идти по этому пути дальше.

- Спасибо, что перед своим праздником зашел к нам в гости.

- Я «Комсомолку» люблю. У нас столько лет знакомства. «Комсомолка» меня впервые вынесла на обложку 25 лет назад. А сколько у нас с вами таких обложек было? Летишь куда-то, и в самолете тебе приносят «Комсомольскую правду», где ты на первой странице. Приятно!

- Видели твой недавний пост в соцсетях, очень искренний. Ты после многотысячного концерта на Дне города благодарил поклонников за любовь. Мне кажется, ты себя показал совершенно другим. Тебя привыкли видеть весельчаком, а там ты был такой искренний и душевный. Это связано с предъюбилейным настроением?

- Совершенно нет. Я не чувствую возраста. Сейчас говорят, что пятьдесят - это новая эра, самый расцвет. Я считаю, что не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым и благодарным Богу за то, что мы прошли столько испытаний. Тот же ковид, который был для меня болью, многих моих друзей не стало. Каждый год - подарок в жизни человека. Просто мы к жизни относимся как к данности. Живем и не ценим то, что можем утром проснуться, выпить кофе, построить планы, встретиться с близкими людьми, поехать на работу. Если человек находится в позитиве и в благодарности, то он не ощущает какие-то тяготы. Хотя тяготы есть у всех. Иногда люди пишут: «А чего Баскову грустить, у него все есть?» Конечно, я многого достиг, но это был тяжелый путь. Я недосыпал, понимал, что должен много работать. Помогали сила воли и уважение к людям, которые рядом. У меня огромный коллектив, почти 50 человек. У всех ипотеки, семьи. За эти годы мы уже сроднились.

Николай Басков в эфире на радио "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА.

- Я знаю, ты и в ковид, когда у всех музыкантов работы не было, все равно платил им зарплату...

- А как своих не поддержать? Что спасет мир? Говорят - любовь. Уныние - большой грех. Я за свои годы трижды был оперирован, то с ногой попал в больницу на два месяца, то тепловой удар получил на «Славянском базаре». Много чего прошел...

То видео, о котором ты сейчас вспомнила, - это выплеск эмоций. Я после концерта в Твери почувствовал себя невероятно счастливым и любимым. Это важно, когда ты не оставляешь людей безразличными. В этом и есть жизнь. И она прекрасна, несмотря ни на что.

Фото из личного архива Николая Баскова

«Были боль, разочарования, обманы»

- Если бы кто-то решил снять фильм про твою жизнь, какой жанр был бы у этого кино?

- Моя жизнь, мне кажется, все жанры вписала, какие только можно. Все было. Безумная радость, боль, расставания, разочарования, обманы, подставы. Но это меня делало сильнее. В последние годы меня не задевает хейт. Я ведь не знаю этих людей. Эти люди не понимают, что они сами разрушают свою энергию. Они пишут гадости, а потом удивляются, почему в их жизни все хуже становится.

- Я заметила, ты даже не удаляешь негативные комментарии.

- Я их оставляю. Если человек решил это написать, значит, у него такая душа. Я с сожалением смотрю на это.

- Когда ты попал в Большой театр, то был там самым молодым артистом. Рассказывали, что, когда твоего Ленского убивали, две трети зала уходило...

- Из-за этого у меня был всегда конфликт с театром (смеется). Меня даже в какие-то спектакли заставляли выходить на поклон в самом конце, а не после этой сцены. А вообще я счастлив, что пел на великих оперных сценах мира, спел много песен и провел много свадеб. Я уже пою на свадьбах детей, у родителей которых выступал на свадьбе. Это такое счастье!

Николай Басков со своей кошкой Шанель Фото: Соцсети.

Испытал на себе капельницы молодости

- Я который год наблюдаю на конкурсе «Новая волна», как люди пытаются тебя подкормить: несут к сцене пироги, колбасу, вино. При этом ты на протяжении 25 лет, как бы тебя ни соблазняли, в одном размере.

- Почему в одном? Когда я серьезно занимался оперой, я был совсем другой. Кстати, в мой день рождения, 15 октября, выйдет пластинка, которую я записывал под руководством моей великой наставницы Монсеррат Кабалье, она сама выбирала для нее арии из опер, итальянские песни. И сохранились наши с ней видеокадры, где я очень плотный. В опере, когда желудок больше, диафрагму поддерживать легче. А вообще я всегда боролся с весом, я же люблю поесть. У меня папа, Царство Небесное, тоже всегда боролся с весом, и у меня это генетически. Но в последнее время я нашел выход - приучил себя к новому режиму питания. Стал есть 8/16.

Оперную диву Монсеррат Кабалье Басков называет своим главным учителем. Фото: Личный архив Николая Баскова

- Это интервальное голодание, когда восемь часов ешь, а потом 16 часов голодаешь?

- Да. Я привык, даже пою теперь на голодный желудок. Могу съесть, например, одно вареное яйцо с огурцом и сразу чувствую энергию. Я уже даже не могу много есть, мне становится плохо. Клонит в сон, энергии нет. Я очень скудно ем в последнее время, и это мне дает силы выдерживать напряженный график. Не сытость, а именно голод.

- Как ты поддерживаешь молодость? Уколы, процедуры?

- Я, как человек, который всегда думает, как он выглядит на экране, много чего делал по молодости и глупости. И филлеры, и ботокс были. Но понял, что это все потом выходит боком. Первый раз, когда я пришел к своему косметологу, она мне сказала: иди на УЗИ лица. Я принес ей результаты, и она два года мне выводила всю эту гадость, которую я себе наделал. Сейчас я делаю только массаж. Есть разные техники массажа, которые и лимфу разгоняют, и кожу подтягивают. Определенная косметика, кремы - да. Но я даже от аппаратных процедур отказался.

- Почему?

- Это опасно, если у человека есть доброкачественные кисты или что-то еще, про что люди иногда не знают. Электростимуляция, тепловые нагревы - все это рулетка. Кому-то хорошо, а кто-то на моих глазах колол то одно, то другое, а потом боролся с очень тяжелыми болезнями.

- Помню, на тебе испытывали «эликсир молодости»...

- Лет двадцать назад я попал благодаря Монсеррат Кабалье в Испанию. Она дружила с сестрой короля, и к ней на две недели прилетел знаменитый доктор Чамс. Это человек, который хотел сохранить молодость своей матери, которую очень любил. Он изобрел уникальные в то время компоненты для капельниц. Я тогда сделал у него десять капельниц, И он мне сказал, что это процедуры с накопительным эффектом, они удлиняют теломеры, которые отвечают за нашу молодость. Может быть, это и работает (улыбается).

Фото из личного архива Николая Баскова

«Есть драма, о которой молчу»

- Все говорят: Басков - эдакий красавчик. Тебе твоя внешность когда-нибудь мешала?

- Я не считаю себя красивым. Я себя считаю симпатичным. Красота видится по-разному. Столько раз было - сидим в общей компании, и кто-то говорит: боже, не могу оторваться, смотрела бы и смотрела. А другая говорит: да что ты в нем нашла-то? Мы по-разному воспринимаем красоту человека, по-разному друг для друга притягательны.

- Недавно ты сказал, что мечтаешь о детях. Я помню, ты говорил, что для тебя идеал жены - Нелли Кобзон. Иосиф Давыдович нашел ее через свою будущую тещу, это она их свела. Может, и тебе сначала тещу хорошую найти?

- У меня нет проблем в отношениях. Я веселый человек, щедрый. Я не чувствую себя в любви одиноким. Я нахожусь в полной гармонии, у меня нет проблем, чтобы выразить свои чувства или, например, выплеснуть какую-то сексуальную страсть. А что касается семьи, это отдельный разговор. Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации. Люди мечтают иногда и о детях, и найти человека, с которым тебе хорошо и физически, и эмоционально. Но есть нюансы. Это, наверное, испытание, которое я должен преодолеть. Я познал в жизни все: и быть мужем, и быть в близких отношениях с очень красивыми, достойными девушками. Придет время, вскроются некоторые факты, и всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни... Это ситуация, с которой я живу. Я уверен, что я все вымолю.

- Какой должна быть твоя будущая жена?

- Когда судьба тебе посылает этого человека, ты просто понимаешь, что это она. Я очень жду свою судьбу, надеюсь на эту встречу. Почему я часто уходил из отношений, которые были очень эмоциональные, очень сильные? Это оставим за скобками. Придет время, когда я смогу этим поделиться. Надеюсь, многие люди, которые находятся в такой же ситуации, как и я, поймут, что нельзя опускать руки.

- Есть какая-то драма, о которой ты сейчас не можешь рассказать?

- Конечно.

Николай Басков в редакции "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА.

«За границей всех посылают к психологу, а я разговаривал с родителями»

- Ты много ездишь по России с кастингами шоу «Ну-ка, все вместе». Благодаря тебе это сейчас одна из самых рейтинговых программ на телевидении.

- Почему благодаря мне? У нас прекрасный тандем с Сергеем Лазаревым. Рейтинги зависят от всей команды. Меня вообще в последний момент поставили ведущим. И через какое-то время нас с Лазаревым даже хотели поменять на других. Шла телевизионная закулисная борьба.

- Но потом они просто поняли, что ты фартовый. Мало кто помнит, что ты был первым ведущим шоу «Дом» и принес этому проекту тот самый сумасшедший рейтинг.

- Когда рассчитали мой гороскоп, сказали, что там, где я счастлив, счастливы все (улыбается).

- Чего не хватает нашим молодым артистам?

- Да всего им хватает. У каждого свой путь. Один выдержит этот путь, а другой не выдержит. В моей жизни было многое, о чем я мечтал, но не получилось. Сейчас я даже благодарен за это, потому что получалось другое. Выходил совершенно другой творческий путь. Я все воспринимаю через призму гармонии и благодарности. Я не люблю играть. Может быть, по молодости я играл. Знаешь, когда хотелось всем понравиться. А сегодня, слава Богу, я могу себе позволить не думать о том, кому я нравлюсь и как мне вести себя с людьми. Я люблю быть таким, какой я есть. С моими недостатками, стремлениями, увлечениями.

Мудрость приходит с годами, методом ошибок, разочарований. Я благодарен родителям, которые со мной всегда говорили. Они были для меня близкими друзьями, между нами не было секретов. За границей всех сразу посылают к психологам и сажают на антидепрессанты, а я разговаривал с родителями. Кстати, люди подчас не умеют разговаривать друг с другом. Большинство отношений, к сожалению, построены на внутренней неправде.

Николай Басков с родителями. Фото: Личный архив Николая Баскова

- Это все из семьи идет?

- Конечно. Я всегда за честность. Я за честность в отношениях, когда люди открыто говорят друг другу: мне это нравится в еде, мне это нравится в сексе, мне нравится так одеваться, а читать я люблю вот это. Люди стесняются, закрываются и боятся, что они кого-то потеряют, если будут искренними. Не надо никого бояться терять. Надо, наоборот, мечтать приобретать. Девушке нравится мужчина, она думает, как его не потерять. Ты скажи: слушай, мне с тобой хорошо, но я пока еще тебя не люблю. Я хочу, чтобы ты за мной ухаживал.

- Мужчинам нужно прямо все говорить?

- И мужчины должны женщинам прямо об этом говорить. Тогда вы стираете огромное количество ненужного мусора из вашей жизни. У меня были такие случаи, я подходил, говорил: ты мне нравишься. А она говорила: а ты не в моем вкусе. Я говорю: можно я тебе цветы пришлю? А в наше время у всех какой-то план «юзанья».

- Тебя часто предавали в любви?

- Да нет, я абсолютно счастлив в любви. Я со всеми всегда был откровенен. Всегда говорил про мои плюсы и минусы. Мы сами усложняем то, что легко. Сплетни, выяснение отношений, обманы - это то, что ведет к состоянию душевного дискомфорта. Пересмотрите себя, будьте открытыми, искренними. Никто ничего не потеряет. Будет только еще лучше. И не надо держаться за то, что вас делает несчастными.

Юный Коля Басков с дедушкой. В годы войны Николай Николаевич Еременко дошел до Берлина Фото: Личный архив.

КСТАТИ

О формуле хита

- К 50-летию ты уже раскрыл формулу хита?

- Сегодня песня залетела, через месяц-два ее забыли. Мне Игорь Крутой недавно сказал: «Есть артисты, которые сами как хит». Я уже напел такое количество песен, которые знает вся страна. При этом я могу петь и классику, и выдающуюся советскую эстраду. Я не ищу хит. Не хочу гнаться за модой или за определенной стилистикой, которая сегодня выстроена в шоу-бизнесе. Я хочу открывать музыку со словами, которые затрагивают сердце и душу.

- Кто победит - живые музыканты или искусственный интеллект?

- Победит душа. Музыка, которая звучит фоном либо звучит из динамиков, когда люди веселятся или расслабляются. Я считаю, что в наше время победили Чайковский, Моцарт, Бетховен, Рахманинов. Они бессмертны. Почему «Ну-ка, все вместе» - такая популярная программа? Выходят люди, они своим талантом борются за свое место в этом конкурсе. Они поют. И этот голос живой, каждый в разной интерпретации.

Николай Басков со спецкором «КП» Марией Ремизовой Фото: Евгения ГУСЕВА.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Готовлю грандиозное шоу»

- Кинопродюсеры пытаются тебя заманить в кино, но ты сейчас отказываешься сниматься в фильмах...

- Нет времени. У меня огромный круг знакомых, некоторые друзья звонят и говорят: тебе не стыдно, мы же три месяца не виделись! Так все быстро пролетает. Но я живу в счастье: все время что-то делаю. Сейчас, в преддверии юбилея, готовлю грандиозное шоу. Это будет совершенно невероятный по спецэффектам, по репертуару концерт. На первое шоу уже все билеты проданы, поэтому мы решили сделать дополнительный концерт. Я хочу сделать подарок своим поклонникам, чтобы они побывали на моем празднике, чтобы я с ними отметил этот юбилей, танцевал и смеялся. И они пели со мной мои хиты.

Еще мы снимаем несколько программ. Будет юбилейный выпуск «Ну-ка, все вместе!», посвященный мне. Будет программа «Привет, Андрей». Я не пошел по всем каналам, решил - пускай это будет немного, но очень качественно.

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