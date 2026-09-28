Срыв брошенного в Израиле Кирилла Сафонова: муж Саши Савельевой напугал своим видом

Саша Савельева и Кирилл Сафонов перестали скрывать проблемы в браке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кирилл Сафонов изменился не в лучшую сторону. С брошенным в Израиле мужем Саши Савельевой случился срыв.

Кирилл Сафонов вышел на связь с поклонниками. 53-летний артист записал странное и грубое видео.

Подписчики решили, что с мужем Саши Савельевой случился срыв. По мнению публики, у актера, который давно не проживает в России, возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Актер сильно сдал

"Это, конечно, уже не тот Кирилл Сафонов", "Кирилл, вы выпиваете?", "Что с вами стало?!", "Не теряй себя! Все пройдет, держись... Вы актер", "Какое жалкое зрелище от безысходности", "Показательный пример того, как чужбина меняет человека", "Наконец показал истинное лицо", "Вам плохо, но зачем оскорблять людей?", "К чему привела эмиграция. Оказалось, нужен был только здесь, на Родине. Теперь последствия", - пишут комментаторы.

Сафонов в ответ промолчал. Вероятно, с ним действительно творится неладное на фоне личных переживаний.

На днях Савельева объявила о непростом периоде в личной жизни. Она с сыном Леоном живет в Москве. Кирилл же остался в Израиле. При этом развод артисты не подтверждают.

Артисты переживают непростой этап в жизни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По ее словам, они всеми силами пытаются спасти семью. "Было бы странно сейчас говорить, что у нас все прекрасно. Мы с Кириллом проходим непростой этап в отношениях. Мы стараемся проходить его максимально бережно. Мне кажется, в долгом браке невозможно оставаться все время в одной и той же точке. Иногда приходится заново смотреть друг на друга и задавать себе сложные вопросы", - откровенничала 42-летняя исполнительница.