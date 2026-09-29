Свет, газ, вода: как государство компенсирует расходы на ЖКУ

Государство не оплачивает квитанцию полностью, а возвращает определенную сумму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Субсидия на оплату ЖКУ - это не из разряда «только для пенсионеров». На нее может претендовать самая обычная семья, если расходы на «коммуналку» превышают определенный порог от дохода семьи. Как оформить выплату и какие нюансы важно учесть, объяснила Мария Соловиченко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф».

ДЕНЬГИ ВЕРНУТ ЗА ЖИЛЬЕ И ЗА УСЛУГИ

Сама субсидия - это компенсация части расходов на оплату квартиры и коммунальных услуг. Государство не оплачивает квитанцию полностью, а возвращает семье определенную сумму - в зависимости от дохода и региональных нормативов потребления коммунальных благ. Как пояснила эксперт, с 1 июля 2026 года эта выплата устроена иначе, чем раньше: ее разделили на две самостоятельные части:

- одна возмещает расходы за жилье (содержание жилья, общедомового имущества, плата за наем, взносы на капремонт),

- другая - за коммунальные услуги (свет, воду, электричество, газ, отопление).

Раньше это была одна общая сумма, теперь - два отдельных направления.

ЕСЛИ НА КОММУНАЛКУ УХОДИТ СЛИШКОМ МНОГО

Субсидию дают тем, у кого платежи за квартиру съедают более 22% совокупного дохода семьи.

- Это федеральный стандарт, - подчеркнула Мария Соловиченко. - Однако регионы могут устанавливать более низкое значение, если региональный бюджет это позволяет.

Например, в Москве этот порог снижен до 10%, в Санкт-Петербурге помогают тем, у кого на оплату «коммуналки» уходит более 14% семейного бюджета, в Свердловской области - 12% для малоимущих и 22% для всех остальных, в Новосибирской области - 16% при доходе до двух прожиточных минимумов и 22% - при более высоком доходе.

Еще один важный нюанс - компенсируют не те суммы, которые вы видите в своей квитанции. При расчете субсидии учитываются социальные нормативы жилой площади и потребления коммунальных услуг. Например, в регионе установлен социальный норматив жилплощади 33 кв. метра на одного человека, а одинокий пенсионер проживает в трехкомнатной квартире площадью 80 кв. м. Субсидию ему предоставят из расчета 33 кв. м, остальные 47 придется оплачивать самостоятельно.

То же самое с услугами: допустим, социальный норматив по электроэнергии - 100 кВт/ч на человека в месяц. Если вы сожгли больше - на излишки субсидии не будет. Отталкиваются от социальных норм, а не от ваших фактических платежей.

Субсидию дают тем, у кого платежи за квартиру съедают более 22% совокупного дохода семьи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

ГРАЖДАНСТВО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

По словам эксперта, получать субсидии могут не только собственники жилья.

- Право на субсидию имеют и те, кто проживает в социальном жилье, снимает жилье в частном жилом фонде (при условии регистрации по месту жительства), а также члены жилищных кооперативов, - отметила Соловиченко. - Иностранцы (за исключением граждан Белоруссии, Киргизии, Армении и некоторых других) не могут оформить субсидию, даже если они зарегистрированы или проживают на территории России.

СНАЧАЛА ПОГАСИ ДОЛГ

При назначении субсидии, как правило, выясняют, нет ли у заявителя долгов по «коммуналке». Однако долг - не всегда причина для отказа. Препятствием он становится только в трех случаях:

1. Есть вступившее в силу решение суда или судебный приказ о взыскании задолженности. Если до суда дело не дошло - отказать в субсидии не могут.

2. Долг по судебному решению еще не выплачен полностью. Зато, если вы погасили задолженность, в субсидии не откажут.

3. Долг образовался не позднее трех лет назад. Более старые долги при принятии решения не учитывают.

Если долг уже есть, но коммунальщики еще не обратились с иском в суд, вопрос можно решить мирно - заключить соглашение о реструктуризации задолженности с УК, ТСЖ или ресурсоснабжающей организацией. То есть, договориться о поэтапной оплате долга.

КАК СЧИТАЮТ ДОХОД

При расчете среднемесячного дохода семьи учитываются денежные поступления за последние полгода, а затем делят их на 6. Так видна полная картина, а не разовый срез.

Складываются доходы всех членов семьи за 6 месяцев, идущих перед месяцем обращения. Подаете заявление в октябре - посмотрят доходы с марта по август.

При расчете среднемесячного дохода семьи учитываются денежные поступления за последние полгода, а затем делят их на 6 Фото: Мария СОЛЕЕВА.

Чьи доходы учитывают:

- всех членов семьи, которые живут вместе.

В расчет идут:

- заработная плата;

- пенсия;

- пособие по уходу за ребенком;

- алименты;

- стипендия;

- другие поступления.

Важно: доходы считают до вычета налогов, то есть «грязными». Берут сумму, которая указана в договоре, а не ту, что приходит на карту.

Какие доходы не учитывают:

- уже полученные субсидии на ЖКУ;

- средства маткапитала;

- налоговые вычеты;

- выплаты военнослужащим по возмещению вреда здоровью;

- материальная помощь на лечение ребенка;

- социальное пособие на погребение;

- компенсации инвалидам на средства реабилитации;

- ряд других целевых и единовременных поступлений.

Как добавила Мария Соловиченко, список доходов, которые берут в расчет, не закрытый - помимо перечисленного, туда могут войти и другие поступления семьи.

Некоторые семьи получают скидку или компенсацию по оплате ЖКУ вне зависимости от дохода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ПРОДЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ

Субсидию назначают на 6 месяцев на одно жилое помещение, где проживает или зарегистрирована семья. Для продления не нужно подавать заявление снова, если обстоятельства не изменились.

- Субсидия предоставляется на 6 месяцев на одно жилое помещение, где проживает или зарегистрирована семья. Для продления субсидии повторное обращение не требуется: если жизненные обстоятельства семьи не изменились, выплаты продлят в беззаявительном порядке, - пояснила эксперт.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: ОТ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО ВЫПЛАТЫ

Эксперт дала конкретные рекомендации по срокам и порядку действий. Вот как это выглядит по шагам.

Шаг 1. Собрать документы.

Пакет необходимых бумаг значительно сокращен - большинство сведений уполномоченный орган запрашивает и получает самостоятельно.

- Заявителю в большинстве случаев нужно предоставить паспорт и документы, подтверждающие сведения, которые невозможно получить через систему межведомственного электронного взаимодействия, - отметила Соловиченко.

Например, это сведения о доходах военнослужащих или работников правоохранительных органов, о стипендии, документы о родстве, о нетрудоспособных иждивенцах, об опеке, о прохождении службы по призыву.

Шаг 2. Подать заявление.

Сделать это можно дистанционно через портал «Госуслуги» или его муниципальный аналог, а также при личном обращении в МФЦ.

Шаг 3. Уложиться в сроки.

Эксперт советует не тянуть с подачей документов.

- Заявление на субсидию лучше подавать с 1 по 15 число месяца - тогда выплаты назначат с 1 числа текущего месяца, - подчеркнула Мария Соловиченко. - Если подать заявление 16-го числа и позже, субсидия будет предоставлена с 1 числа следующего месяца.

Шаг 4. Получать выплату.

Деньги приходят ежемесячно до 15-го числа (крайняя дата оплаты квитанции).

Шаг 5. Сообщать об изменениях.

После назначения субсидии это обязанность получателя.

- Получатель субсидии обязан сообщать об изменениях своего места жительства, состава семьи, размера доходов, гражданства и основаниях проживания, - напомнила Мария Соловиченко. - Если этого не сделать в течение месяца, выплату могут приостановить или прекратить (в зависимости от оснований), а все излишне полученные выплаты придется вернуть.

Приостановить выплаты могут за неуплату текущих платежей за «коммуналку» в течение 2 месяцев, невыполнение условий соглашения по погашению долга или несообщение об изменениях. Если причины уважительные (например, лечение в стационаре, задержка зарплаты), выплата возобновляется.

ЛЬГОТА И СУБСИДИЯ: МОЖНО ОБЕ

Некоторые семьи получают скидку или компенсацию по оплате ЖКУ вне зависимости от дохода. Даже если по размеру дохода семья под субсидию не проходит, льготу она все равно сохраняет. Порядок таких выплат устанавливают местные власти.

- Право на компенсацию не лишает права на субсидию - обе выплаты можно получать одновременно, - подчеркнула Мария Соловиченко.

Льготы положены:

- инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;

- ветеранам боевых действий;

- членам семей погибших военнослужащих;

- многодетным семьям;

- детям-сиротам;

- некоторым другим категориям.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.