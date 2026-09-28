Певица Юля Гаврилина заявила, что мечтает о покупке квартиры Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певица Юля Гаврилина рассказала корреспонденту KP.RU о своих планах приобрести квартиру. В настоящее время она обдумывает, каким должно быть её идеальное жильё - у девушки много сомнений, и она пока не понимает, где хочет жить. Однако пока Гаврилина уверена в одном - ей очень хочется именно квартиру, а не дом.

"Я переехала в новую квартиру, но она пока что съёмная. Пока у меня свой только дом, который купила родителям. Конечно, очень хотелось бы купить квартиру", - признаётся Гаврилина.

Юля Гаврилина – о квартире своей мечты

По словам певицы, пока что она пытается "визуализировать в голове" идеальный вариант квартиры: какой она должна быть внутри, в каком районе, какого размера должна быть площадь жилья и так далее.

При этом девушка не отметает вариант с домом, потому что её мама часто намекает на то, чтобы певица приобрела частный дом рядом с родителями, в Подмосковье.

Ранее KP.RU сообщил, что Гаврилина отметила различия в ухаживаниях мужчин на Западе и в СНГ. По её словам, в Европе и Америке мужчины не дарят девушкам цветы, как это принято в СНГ, и не оплачивают счета, что для нас считается базовым проявлением заботы.