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Политика28 сентября 2026 20:42

На сколько Владимир Путин увеличил армию и для чего: разбор указ президента об изменении численности вооруженных сил России

Полковник Баранец объяснил указ Владимира Путина об изменении численности ВС РФ
Виктор БАРАНЕЦ
Президент России подписал указ об изменении численности армии

Президент России подписал указ об изменении численности армии

Фото: REUTERS.

Если вы услышите сегодня слова какого-нибудь обывателя о том, что "Путин увеличил армию до двух с половиной миллионов вояк", - знайте, это или брехливая провокация, или же заблуждение не понимающего сути происходящего человека. И самое опасное, что за этим последует панический вывод - "власть загребает мальчишек на войну".

Давайте разберемся. Президент России подписал указ, который требует:

"... установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих».

Наращивание "штатных параметров" Российской армии - это ответ на меняющуюся военно-политическую обстановку

Наращивание "штатных параметров" Российской армии - это ответ на меняющуюся военно-политическую обстановку

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как видим, общая штатная численность армии и количество военнослужащих в ней - далеко не одно и тоже. В общую штатную численность вооруженных сил РФ входят гражданские служащие.

Наращивание "штатных параметров" Российской армии (военных и гражданских) продолжается на протяжении последних лет. Это - ответ на меняющуюся военно-политическую обстановку. Тут вам и наращивание угроз НАТО и Европы, и, разумеется, ситуация на поле боя в ходе специальной военной операции, и формирование новых дивизий и бригад. Причем (внимание!) увеличение в этом году количества солдат-призывников на 15 000 душ никоим образом со СВО не связано (это результат выправления демографии в 2000-х годах после малодетных 90-х, парней стало элементарно больше - ведь сейчас достигли призывного возраста те, кто родился в 2008-м), их категорически запрещено отправлять на СВО. Там воюют только контрактники и добровольцы. Да и в резерве уже находится больше 140 тысяч бойцов.

Увеличение в этом году количества солдат-призывников на 15 000 душ никоим образом со СВО не связано

Увеличение в этом году количества солдат-призывников на 15 000 душ никоим образом со СВО не связано

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Вспомним: в начале марта 2026 года общая численность ВС РФ составляла 2 391 770 человек, включая 1 502 640 военнослужащих. Позже (еще два раза) глава государства последовательно подписывал указы о новых этапах увеличения военного и гражданского штата, в том числе и для формирования специализированных военно-строительных подразделений, необходимых для возведения приоритетных объектов военной инфраструктуры.

Правительству поручено в оперативном порядке предусмотреть выделение необходимых бюджетных ассигнований из федеральной казны для реализации положений нового президентского указа, который вступил в силу со дня его подписания.

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