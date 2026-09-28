На сколько Владимир Путин увеличил армию и для чего: разбор указ президента об изменении численности вооруженных сил России

Президент России подписал указ об изменении численности армии Фото: REUTERS.

Если вы услышите сегодня слова какого-нибудь обывателя о том, что "Путин увеличил армию до двух с половиной миллионов вояк", - знайте, это или брехливая провокация, или же заблуждение не понимающего сути происходящего человека. И самое опасное, что за этим последует панический вывод - "власть загребает мальчишек на войну".

Давайте разберемся. Президент России подписал указ, который требует:

"... установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих».

Наращивание "штатных параметров" Российской армии - это ответ на меняющуюся военно-политическую обстановку Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как видим, общая штатная численность армии и количество военнослужащих в ней - далеко не одно и тоже. В общую штатную численность вооруженных сил РФ входят гражданские служащие.

Наращивание "штатных параметров" Российской армии (военных и гражданских) продолжается на протяжении последних лет. Это - ответ на меняющуюся военно-политическую обстановку. Тут вам и наращивание угроз НАТО и Европы, и, разумеется, ситуация на поле боя в ходе специальной военной операции, и формирование новых дивизий и бригад. Причем (внимание!) увеличение в этом году количества солдат-призывников на 15 000 душ никоим образом со СВО не связано (это результат выправления демографии в 2000-х годах после малодетных 90-х, парней стало элементарно больше - ведь сейчас достигли призывного возраста те, кто родился в 2008-м), их категорически запрещено отправлять на СВО. Там воюют только контрактники и добровольцы. Да и в резерве уже находится больше 140 тысяч бойцов.

Увеличение в этом году количества солдат-призывников на 15 000 душ никоим образом со СВО не связано Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Вспомним: в начале марта 2026 года общая численность ВС РФ составляла 2 391 770 человек, включая 1 502 640 военнослужащих. Позже (еще два раза) глава государства последовательно подписывал указы о новых этапах увеличения военного и гражданского штата, в том числе и для формирования специализированных военно-строительных подразделений, необходимых для возведения приоритетных объектов военной инфраструктуры.

Правительству поручено в оперативном порядке предусмотреть выделение необходимых бюджетных ассигнований из федеральной казны для реализации положений нового президентского указа, который вступил в силу со дня его подписания.

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