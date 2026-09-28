Виновного в смерти Сергея Соседова отправят в колонию: подруга раскрыла правду

Тело Сергея Соседова доставили в Москву Фото: кадр с видео.

Тело Сергея Соседова самолетом доставили из Якутии в Москву. Музыкальный критик скончался на 59-м году жизни в Нерюнгри. Он упал с лестницы и умер. Его уход стал огромным потрясением для семьи, друзей и поклонников.

Тело Сергея Соседова самолетом доставили в Москву, сообщил родной брат музыкального критика Владимир. Сейчас семья готовится к похоронам.

Поначалу обстоятельства трагедии с Соседовым обрастали множеством версий. Всплывали все новые подробности.

Так, говорилось, что причиной смерти музыкального критика в Нерюнгри, куда он прилетел на конкурс красоты, стал оторвавшийся тромб. Позже появились страшные детали.

Сергей упал с лестницы, ударился головой и получил травму, несовместимую с жизнью. "Вот это злосчастное место, третья ступенька, с которой Сергей Васильевич упал вот сюда", - показывал организатор конкурса красоты Виктор Беззубов.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов получил перелом основания черепа, который привел к обширному кровоизлиянию и отеку головного мозга.

Антонина Петровна похоронит сына в семейной могиле Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Соседов рухнул спиной на каменный пол. "Это страшно. Он просто вот навзничь летел. То ли он споткнулся, то ли поскользнулся. Упал на затылок. Сразу потерял сознание. Крови вообще не было. Просто сильно ударился головой", - рассказывал Беззубов в шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Несчастный случай мог произойти по вине работников отеля, заявил адвокат Давид Адамс. По его словам, будут изучены записи камер.

Эксперты выяснят, потерял ли Соседов сознание из-за состояния здоровья или из-за чьей-то халатности. "Проверят, как гостиница проводила осмотры и ремонт", - цитирует юриста "Газете.Ru".

В случае нарушений виновный может получить до шести лет лишения свободы. "Отвечать по уголовному делу будет конкретный человек, чьи решения или бездействие находились в причинной связи с гибелью", - сообщил Адамс.

В свою очередь, певица Ольга Зарубина, дружившая с Сергеем, сообщила, что музыкальный критик перед трагедией сломал ногу. Она у него долго срасталась. "И зажила ли вообще до конца - тоже неизвестно. А когда ты ломаешь ногу, это сильная боль, она отнимает очень много сил и энергии... В последнее время он вес потерял. Какой-то худощавый такой был, как бы уставший", - отметила исполнительница хита "На теплоходе музыка играет".

Отметим, прощание с музыкальным критиком пройдет 30 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Церемония будет открытой, после чего тело Соседова предадут земле в Подмосковье, в семейной могиле. Так хочет его мама. "Сережу похоронят на Перепечинском кладбище рядом с отцом", - отметила Антонина Петровна.

Сергей жил очень скромно. Вряд ли он мечтал о пышных похоронах. О смерти говорил так: "Я хотел бы, чтобы без болезни. Потому что когда с болезнью, это тяжело, это муки. Мне кажется, лучшая смерть - это смерть во сне. И вообще смерть по старости, когда уже организм изнашивается, как бы усыхает".

Он называл себя человеком, который не умеет жить совершенно, "которому сегодняшняя жизнь не слишком интересна и который с трудом воспринимает новые веяния и видит в этом какой-то удар по своим установлениям, духовным, моральным".

Сергей также признался, что у него очень мало физических сил. "Я очень быстро устаю, мне нужно много отдыхать. Человек, наверное, во многом ленивый. Я не умею зарабатывать деньги", - высказывался Соседов.