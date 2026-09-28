Маргарите Симоньян сделали еще одну операцию из-за осложнений: "Молитесь"

Маргарита Симоньян попросила молиться за нее Фото: Кадр видео.

Маргарите Симоньян сделали еще одну операцию. На этот раз хирургическое вмешательство было необходимо из-за побочных эффектов лучевой терапии, которую вдова Тиграна Кеосаяна проходила полгода назад на фоне рака груди.

Маргарита Симоньян сделала заявление. У нее обнаружили побочные эффекты лучевой терапии. Оставлять их без внимания было нельзя. "Вчера поздно вечером закончилась моя операция, слава Богу. Спасибо всем, кто молился", - сообщила вдова Тиграна Кеосаяна.

В настоящее время она находится в больнице. "Помолитесь еще чуть-чуть... Я рассказываю для того, чтобы девочки, которые проходят через то, через что я прохожу, не переживали. Не переживайте, девчонки. Все делается сейчас, слава Богу, с Божьей помощью. Молитесь и делайте, что нужно", - сказала многодетная мама.

Вдова Тиграна Кеосаяна находится в больнице Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Маргарита ранее проходила лучевую и химиотерапию, а также тяжелое гормональное лечение. Она перенесла операцию по удалению молочных желез. Хирургическое вмешательство длилось семь часов.

"Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая, зачем вторая? И нужно было удалить поврежденные лимфоузлы. Операцию делала платно. Химию - по ОМС. Лучевую делала платно", - объяснила мама троих детей.

Симоньян постоянно находится под контролем врачей. "Я пью таблетки. Еще мне раз в месяц колют в живот какую-то капсулу, больно", - признавалась вдова.