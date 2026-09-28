Из самой отвязной блондинки нулевых - в строгую учительницу: Как сейчас выглядит Маша Малиновская

Маша Малиновская оставила в прошлом имидж отвязной тусовщицы. Фото: Наталья НЕЧАЕВА и Борис КУДРЯВОВ.

В начале 2000-х Малиновская считалась одной их самых сексапильных звезд российского шоу-бизнеса. После череды неудач в личной жизни и скандалов с запрещенными препаратами блондинка надолго пропала с экранов. Сегодня Маша нечасто появляется на публичных мероприятиях. Телеведущая, отметившая в этом году 45-летие, посвящает все свободное от работы время воспитанию сына Мирона.

На днях Малиновская появилась на юбилейной презентации нового сезона телеканала СТС. Сегодня телеведущую, ранее предпочитавшую яркие и сексуальные образы, можно узнать с большим трудом. Маша кардинально сменила имидж: от былых мини-юбок и нарядов с глубоким декольте не осталось и следа. Сейчас блондинка напоминает скорее учительницу, чем звезду музыкальных каналов. Образ отвязной тусовщицы остался в прошлом, а вместе с ним ушли и былые модные пристрастия.

Теперь телеведущая напоминает строгую учительницу. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

На вечере СТС Маша появилась в атласной блузке оливкового цвета с длинными рукавами и высоким воротником, брюками и сапожками в тон. Образ дополнили очки в массивной оправе, которые Маша то и дело поправляла, позируя фотографам на красной дорожке.

В этом году сыну телеведущей Мирону исполнилось 15 лет. Накануне нового учебного года Малиновская показала в соцсетях, как сейчас выглядит ее наследник. Маша запечатлела сына в парикмахерской с новой стрижкой и сообщила, что в таком виде Мирон войдет в школу.

Малиновская долго скрывала, кто отец ее ребенка. С любовником она рассталась, еще когда была беременна. Тогда Маша узнала, что ее избранник женат, у него четверо детей, и он не собирается разводиться. На все расспросы журналистов телеведущая лишь отшучивалась – мол, он первый чеченский космонавт.

Малиновская признавалась, что сделала не одну пластическую операцию. Фото: Наталия НЕЧАЕВА.

Только в 2021 году Маша впервые назвала имя мужчины, от которого родила сына. Им оказался бывший криминальный авторитет Мамихан Мальсагов. Сейчас он – видный бизнесмен, постоянно проживает в Турции, где у него есть шикарный особняк и собственная яхта.

Малиновская порвала с отцом Мирона, когда поговорила с его женой.

- Я поняла, что она никакая не номинальная, что она совершенно реальная женщина, которая живет в Москве. Они живут вместе, у них нормальная полноценная семья, у них четверо детей, - рассказывала Маша. - Я сказала ему, что мы больше не можем встречаться. Я сказала ему честно, что оставлю ребёнка.

В ответ мужчина заявил, что не даст на ребенка ни копейки. Он заподозрил Малиновскую в корысти и решил, что она собирается его «доить», вытягивая у него деньги на малыша.

- Он тогда, вероятно, подумал, что это какая-то манипуляция, и сказал мне: „То есть встречаться ты со мной не хочешь, а получать с меня хочешь“. Наверное, намекал на какую-то материальную помощь ребенку. И он сказал: „Нет, этого не будет“. Я много лет об этом не рассказывала и не уточняла подробностей, я никогда нигде не жаловалась на судьбу, я просто стиснула зубы и пыталась жить дальше, - говорила Малиновская.

Сыну телеведущей Мирону 15 лет. Фото: соцсети.

Телеведущая отказалась от квартиры в шикарной новостройке, которую Мальсагов приобрел специально для нее. Забеременев, она осталась без работы и денег. К отцу своего ребенка она обратилась лишь однажды – когда попросила оплатить ей роддом в Москве. А когда бизнесмен отказался это сделать, Малиновская вернулась в родной Смоленск в скромную квартиру своей мамы и родила сына в бюджетном роддоме.

Маша говорит, что ни о чем не жалеет, ведь Мирон – лучшее, что случилось с ней в жизни. Громкие вечеринки и романы с известными мужчинами остались в прошлом: она стала домоседкой и теперь редко появляется на публике. Не секрет, что когда-то у нее были проблемы с наркотиками, однако ради сына телеведущая завязала с запрещенными препаратами. Чтобы доказать это Малиновская как-то выложила справку из наркодиспансера, подтверждающую, что в ее организме не обнаружено следов наркотических веществ.

Сегодня Маша предпочитает сдержанный стиль в одежде. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Кроме любовных скандалов имя Малиновской гремело в светской хронике еще и в связи с неудачными пластическими операциями. В свое время руководство канала, на который устроилась молодая провинциалка, предложило ей взять псевдоним (настоящее имя звезды Марина Садкова – Ред.) и скорректировать внешность. Первая пластическая операция была вынужденной, но за ней последовали другие, многие из которых проходили с осложнениями.

Малиновская не раз признавала, что некоторые операции она сделала зря. И предостерегала женщин от необдуманного вмешательства в собственную внешность. Как-то телеведущая опубликовала в соцсетях «покаянный» список, в котором перечислила все свои операции. Маша рассказала, что делала ринопластику (оперировала нос), меняла форму щек, проводила подтяжку лица, а также убирала биополимерный гель из губ. Причем последнюю процедуру ей пришлось делать трижды, так как гель затвердел и собрался комками. Ее губы изменились настолько, что перестали закрывать зубы.

- Об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) Возрастные проблемы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь). А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею!, - заключила телеведущая.

Маша удалила гель из губ и сделала блефаропластику. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Кроме пластики на лице Маша не раз делала операции на груди. Одна из них закончилась крайне плачевно. Малиновская решила уменьшить бюст, а в итоге получила груди разной величины.

- Я очень хотела сделать свои формы более компактными и обратилась за помощью к хирургу. Но вместо исполнения мечты он изуродовал мои формы. Различия между ними были видны невооруженным глазом. Пришлось повторно ложиться на операцию, — сокрушалась Маша.

Телеведущая рассказывала о своей тяжбе с эскулапом в соцсетях, так что свидетелями ее несчастий стала вся страна. Когда Маша обнаружила, что одна ее грудь стала на размер меньше другой, с ней случилась истерика.

- Это чудовищно. Я плакала два дня. Я засыпала в слезах, мне кажется, что я даже во сне плакала, - признавалась она.