Бросил, забрал дочь, не пришел на похороны, а теперь хочет денег: Кличко заявил права на наследство голливудской звезды Хайден Панеттьери

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери были вместе девять лет. Фото: EAST NEWS.

О смерти голливудской актрисы Хайден Панеттьери стало известно 17 августа: звезда сериала «Нэшвилл» и фильма ««Крик» ушла из жизни в 36 лет. Хайден скончалась в воскресенье, 16 августа в Гринвилле (штат Южная Каролина), от передозировки лекарств и наркотиков.

Самым любимым человеком Хайден была ее дочь Кайя. Актриса родила девочку в 2014 году от украинского боксера Владимира Кличко. Пара рассталась, и спортсмен, воспользовавшись последродовой депрессией Хайден, увез Кайю на Украину. Боксер шантажом заставил артистку подписать бумаги на отказ от дочери. После этого Панеттьери виделась с девочкой лишь изредка, когда прилетала в Европу, где обосновался Владимир.

Похороны Панеттьери прошли в Малибу (Калифорния) спустя месяц после смерти актрисы. Ни Кличко, ни ее дочь Кайя на церемонии прощания не присутствовали.

И вот теперь стало известно, что Владимир подал иск в суд. Украинский боксер заявил права на наследство Хайден в пользу своей дочери. Неизвестно, сколько денег осталось у голливудской звезды на счетах. По разным оценкам, ее активы составляют от 6 до 15 миллионов долларов. Плюс у актрисы был шикарный дом стоимостью несколько миллионов долларов.

Кличко переживает, что часть наследства покойной звезды может быть незаконно присвоена другими людьми, и хочет защитить интересы Кайи как единственной наследницы.

В 2013 году пара объявила о помолвке, а вскоре выяснилось, что Хайден беременна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Как сообщает американский портал TMZ, украинский спортсмен обратился в суд Калифорнии с просьбой назначить его временным опекуном имущества 11-летней Кайи. В иске Кличко указал, что это необходимо, чтобы он мог представлять интересы дочери в наследственном деле Хайден. Боксер сообщил, что Кайя не проживает в Калифорнии, однако имеет право на все имущество матери. По словам Кличко, ситуация требует срочного вмешательства.

«Кличко также рассказал, что еще при жизни Хайден наняла охранную службу для защиты дома и находившегося в нем имущества. По его словам, это было связано с подтвержденными опасениями актрисы, что некий человек получил несанкционированный доступ к ее собственности. После смерти Хайден компания также сменила замки в доме. Кроме того, в качестве меры предосторожности были перевезены складские помещения с дизайнерской одеждой и аксессуарами, которые актриса носила на публичных мероприятиях», - сообщил источник TMZ.

За день до смерти Хайден прилетела из Лос-Анджелеса в Гринвилл (штат Южная Каролина). Вместе с ней туда отправился ее бойфренд Брайан Хикерсон. В его присутствии актриса приняла смертельную дозу запрещенных препаратов и умерла.

В прошлом у Хайден было немало проблем. Актриса не раз лечилась от алкоголизма и наркомании. Пагубные привычки разрушили союз Панеттьери с Кличко. Боксер шантажом вынудил Хайден отказаться от прав на дочь. Панеттьери жаловалась, что после этого он ни разу не привозил Кайю в США. Чтобы увидеться с девочкой, Хайден приходилось летать в Европу, а это ей удавалось нечасто.

В 2014 году актриса родила дочь Кайю Евдокию. Фото: соцсети.

В одном из интервью Хайден призналась: она понятия не имела, что Кличко решит увезти дочь от нее навсегда. Она была уверена, что боксер свозит Кайю на Украину и вернет ее домой, как обычно.

«Я думала, что Кайя навестит его, как она это делала всегда, она постоянно летала туда-сюда между мной в Нэшвилле и Украиной. Но как только она оказалась там, он сразу сказал: «Я хочу полную опеку над ней». Это стало для меня шоком, - объясняла Хайден. - Это было не мое решение. На самом деле я даже не понимала, что происходит, пока она не оказалась там».

Хайден признавала, что у нее были серьезные проблемы, но при этом говорила, что она никогда бы не причинила вреда своей дочери. Актриса была уверена, что если бы они с Кличко сошлись в суде в США, он не смог бы забрать у нее ребенка.

«В этой стране у меня никогда не забрали бы ребенка, этого бы никогда не произошло», - подчеркивала Панеттьери.

Чтобы увидеться с дочкой, актриса летала из США в Европу. Это были очень нечастые встречи. Фото: соцсети.

В 2022 году актриса дала откровенное интервью, в котором заявила: она очень жалеет, что отказалась от дочери. Звезда сериалов вспомнила один случай, когда Кличко проявил невероятную жестокость по отношению к ней.

«Я помню, как ее отец позвонил мне и сказал: «Кайя ходит и спрашивает других женщин, можно ли ей называть их мамой». У меня перехватило дыхание и остановилось сердце. Он смеялся, он думал, что это смешно, но это было ужасно для меня, - вытирая слезы, рассказывала актриса. - Он считает, что поступает правильно, но я не думаю, что он полностью понимает, что когда дети становятся старше, им особенно нужна мама».