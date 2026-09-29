Фото: REUTERS.

Ночь смешанного состава: баллистика по Киеву, реактивные «Герани» по области и югу. Воздушные силы ВСУ насчитали 2 баллистические ракеты, «Циркон» и 152 беспилотника, из них 82 реактивных.

Киев, локомотивное депо. По данным Минобороны, там оборудовали склад крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним. За месяц это далеко не первый адрес с «Фламинго»: 28 августа — склад «Стеллар Джет» в области с готовыми ракетами и топливом для ускорителей, 8 сентября — производство боевых частей, 22-го — предприятие Fire Point в столице. Заводы и склады выбивают, ракеты переезжают к железной дороге. Расчёт был на крытые боксы и подъездные пути: загнал вагон, закрыл ворота — ищите. Нашли.

«Бимобайл» Минобороны уже поражало 11 сентября. ЦОД изначально строили с запасом: заведён на две точки обмена трафиком UA-IX, кабели входят с противоположных сторон. Резерв на случай аварии. Но не второго визита «Гераней».

«Парковый» — выставочный центр на Печерске с большим дата-центром внутри и, к слову, офисом партии «Слуга народа» по соседству. 23 сентября туда прилетало дважды за день, центр закрылся на «экспертную оценку повреждений». Про государственные сервисы Минобороны не преувеличивает: в январе 2024-го хакерская атака на «Парковый» частично положила сервисы «Нафтогаза», «Укрпочты» и «Укрзализныци». Этой ночью Кличко сообщил о пожаре в трёхэтажном нежилом здании Печерского района. Адрес опять не назвал.

Белогородка — село под Киевом, в Бучанском районе. Здесь, по сводке, на складском терминале делали и хранили беспилотники самолётного типа. Место знакомое: 19 июля в Белогородке горел логистический центр, 4 сентября — склады в соседнем Святопетровском.

Одесса. «Усатово» — узловая подстанция на северо-западной окраине Одессы, через неё идёт питание портов. Под удар она попадала и 13 сентября. В Великодолинском к юго-западу от города выбит цех по выпуску беспилотников самолётного типа.

Адрес с историей: в марте 2022-го «Бастион» разбирал там центр радиоразведки. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер пишет о разрушениях на «гражданском предприятии».

Измаил. Сутки назад в сводке был судоремонтный «Дунайсудосервис», теперь — причалы под разгрузку военных грузов. И море: сухогруз в порту Одессы плюс ещё один на переходе.

Ракеты, беспилотники, данные, порты и электричество для них — одной ночью.

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