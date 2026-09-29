Анна Хилькевич Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Москве 28 сентября состоялась церемония ежегодной бьюти-премии «Voice Beauty Awards 2026». На мероприятии собрались известные представители шоу-бизнеса. Гости вечера обсуждали не только красоту и стиль, но и актуальные события из жизни коллег: от внешности Егора Крида до скандала вокруг рэпера Джигана.

Анна Хилькевич Фото: Евгения ГУСЕВА.

Звезда «Универа» Анна Хилькевич появилась на премии в элегантном черном платье в пол. Контрастное белое декольте стало главным акцентом образа, а на груди расположился крупный бантик. В разговоре с корреспондентом KP.RU актриса затронула тему конфликта Настасьи Самбурской и Виталия Гогунского. «Я общаюсь с ними, обоих очень люблю, и Настю, и Виталика. У меня сердце болит от того, что они не могут найти общий язык. Они просто максимально разные, говорят на разных языках. Хотя мы сейчас снялись в сезоне вместе, все было хорошо. И вот тебе опять», — говорит актриса.

При этом становиться посредником между коллегами Хилькевич не собирается. «Не буду я их за ужином собирать, пусть они сами», — сказала она.

Анна Хилькевич прокомментировал конфликт Самбурской и Гогунского Звёзды «Универа» снова сцепились: Гогунский решил отблагодарить Самбурскую за черный пиар своих песен, а та в ответ высмеяла его копеечные заработки и послала куда подальше. Анна Хилькевич в разговоре с «Комсомолкой» отказалась их мирить.

Юля Гаврилина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Не обошлось на вечере и без разговоров о жилплощади. Певица Юля Гаврилина рассказала «Комсомолке», что пока живет в съемной квартире, хотя уже задумывается о собственной недвижимости. «Я переехала в новую квартиру, но она пока что съемная. Пока у меня свой только дом, который купила родителям. Конечно, очень хотелось бы купить квартиру», — призналась Гаврилина. Сейчас певица пытается представить, каким будет ее идеальное жилье: размышляет о районе, площади и интерьере.

«Меня вот сейчас мама подначивает: «Ой, тут рядом с нашим домом есть еще дом, продают, не хочешь? Я думала, да, будем как «Воронины», все вместе», — добавила Юля».

DJ Катя Гусева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Свое мнение о последних обсуждениях в шоу-бизнесе высказала и DJ Катя Гусева. В разговоре с «Комсомольской правдой» она затронула скандал вокруг Яны Рудковской, Антона Беляева и Вани Дмитриенко, связанный с исполнением песни «Седая ночь».

«Я думаю, надо было просто поговорить об этом. Там же видите, какая ситуация? В аранжировке все очень похоже, как бы по звучанию. И, конечно, все начинают думать: «Так, мы потратили свое время, мы сделали аранжировку, сделали сведение, показали такой номер, опа, и у нас это забрали, мы не договорились. Вот я думаю, что это надо, конечно, обсуждать», — считает Катя Гусева.

Карина Нигай Фото: Евгения ГУСЕВА.

Не обошла DJ стороной и внешность Егора Крида, которая в последнее время активно обсуждается в сети. По мнению Гусевой, артист заметно изменился и теперь выглядит спортивно. «Вообще-то Егор стал, извините, подраскаченный мужчина. И выглядит он намного круче, чем такой худенький. Во-первых, мы взрослеем все. Егору как бы тридцатый год там, с маленьким хвостиком. И он просто занимается своим телом. Он стал более спортивным и более секси», — заявила она.

Виктория Шелягова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Светская львица Виктория Шелягова призналась, что за изменениями Крида не следит. Зато у нее есть другой любимый артист. «Ой, не слежу за Егором Кридом. Он такой красавчик, по-моему, два килограмма плюс, два минус. У меня есть моя любовь, я люблю Нилетто, поэтому я за ним слежу, как он подкачался или нет», — рассказала Шелягова.

Говоря о ситуации вокруг Джигана, который якобы стрелял по своему персоналу и напугал детей, светская львица не стала давать оценок и пожелала всем участникам истории самого простого и важного. «Я желаю всем счастья и здоровья. Потому что мы все люди, и у всех бывают свои слабости», — сказала Виктория Шелягова.

Люся Чеботина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Зара Фото: Евгения ГУСЕВА.

Музыкальную часть церемонии обеспечили Валерия Bearwolf, Люся Чеботина и Зара, которая появилась на сцене в облегающем бордовом платье с пайетками, дополнив образ длинной алой накидкой.

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