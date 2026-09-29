Ольга Бузова: Меня можно не любить, но не уважать мой путь нельзя. Фото: Личный архив Ольги Бузовой

На этой неделе Ольга Бузова обещает показать шоу такого масштаба, какого еще не знала Москва. Репетиции в самом разгаре. А что еще в ее мыслях и в сердце, о чем мечтает артистка? Об этом она рассказала KP.RU

- Оля, вы вышли на финишную прямую в подготовке шоу «Разрешаю себе». Обсуждают, что у вас будет фантастическая по размаху сцена - целых 200 метров. А вдоль арены сделают дорогу, по которой вы долетите до любой трибуны. Как это будет функционировать? Это не опасно? В чем главная идея шоу?

- Это будет какое-то невероятное шоу! Я сама пока не осознаю всего масштаба, который мы с командой делаем. Live Arena такого еще точно не видела, и мои люди тоже! Я делаю самое зрелищное и захватывающее шоу страны. Уважаемые музыкальные каналы, готовьте свои премии (смеется)! Меня во всех последних интервью журналисты спрашивают: «Чем будете удивлять зрителя?!», а я даже не могу всего перечислить. У нас серьезная концепция, почти театральное представление. Это будет не просто концерт, не просто шоу - это будет размах и масштаб по-бузовски. Вы же были на моих мероприятиях - я не могу и не хочу, да и, честно говоря, не умею делать абы как. Шоу «Разрешаю себе», которое я покажу только один раз 2 октября в Москве, будет посвящено 10-летию моей музыкальной карьеры. В этот вечер будут звучать только главные мои хиты за всю музыкальную карьеру. Это новая ступень в новую эру моей жизни и карьеры, в которую я приглашаю всех своих людей.

Свой творческий полет Оля решила показать максимально наглядно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Что самое сложное в подготовке? Не пришлось брать кредит, как некоторым вашим коллегам, чтобы сделать такой масштабный проект?

- Самое сложное - это то, что пришлось сдвинуть мои репетиции из-за травмы. Но я заполнила это сложное время примерками костюмов, прогонами хореографии танцорами, согласованиями декораций и еще огромным пулом работ. Я трусиха, но я не могу без полетов на сцене, мне это очень нравится. Ужасно боюсь высоты и все равно иду на это. Это невероятно красиво, а я хочу и люблю удивлять своих зрителей тем, что я еще не делала. Это мой рост! Мы растем вместе с моими поклонниками, моими мальчиками, которые уже стали невероятно красивыми парнями, и моими девчулями. Вы бы видели, какие шикарные девчонки ко мне приходят на шоу, я любуюсь ими! У меня на концертах парни приходят знакомиться с ними! Уже несколько свадеб сыграли. А что? Мужчины знают, что ко мне приходят достойные девчонки, которые самодостаточные, в профессии, с верными ценностями, правильными позициями и, конечно, прекрасным вкусом! Я всегда несу правильные ценности, говорю о любви и порядочности. На своем примере показываю, сколько нужно трудиться и не лениться. Показываю, что нужно заниматься спортом, чтобы в 40 выглядеть гораздо моложе своих лет. И моей аудитории это откликается. Вот мы все соберемся 2 октября и будет хором петь, танцевать и заводить новые знакомства.

«По натуре я контролер»

- Когда вы только начинали карьеру певицы, были те, кто вас критиковал за вокал. Прошло 18 лет. Вы занимались, поставили голос, и теперь все иначе. Что говорят ваши педагоги по вокалу о вашем развитии в этом направлении? Сложно танцевать и петь одновременно?

- Они все в шоке, как я выросла. Если раньше я писала одну песню на студии по несколько часов, то теперь мне хватает парочки. Я выросла во всех планах моей музыкальной карьеры. Мои хореографы - а в шоу «Разрешаю себе» их у меня аж трое, говорят, что я стала круче двигаться, моя танцевальная лексика стала обширнее и четче. Когда ты много работаешь, то в итоге даже самые глухие двери откроются. По-другому не бывает. Мне любая сфера дается всегда нелегко. Такой у меня путь, и я его люблю. За годы практики и концертных туров с гастролями по всей России я научилась распределять свои силы так, чтобы совмещать танцы и пение.

- У каждого большого артиста всегда есть команда, в одиночку не справиться со всеми задачами. Но не всем везет в этом плане. Вам же удалось собрать вокруг себя верных людей, кому можно доверять. Кто ваша команда?

- Это мой пиар-директор Антон Богославский, с которым мы уже почти 11 лет вместе. Это мой стилист Никита Карстен, в этом году мы вместе уже шесть лет. Это мой тур-менеджер Паша Сеничкин, с ним мы объехали уже, наверное, всю Россию. С моим первым директором Арамом мы вообще знакомы 18 лет. Есть команда гримеров, стилистов по волосам - с ними я тоже работаю уже по пять лет. Есть домработница, помощница и водитель. Это моя команда, которая помогает в самых разных моментах жизни. Мы начали друг другу упрощать жизнь, это так прекрасно. Мы все знаем, как лучше для меня, что нужно, что важно. Это все приходит с опытом. Меня не грузят какими-то вопросами, а просто решают их, потому что подобное уже было и моя команда знает, как нужно. Но я по натуре контролер, мне все равно все нужно знать. Очень рада, что собрала рядом людей, которые относятся ко мне с заботой и любовью.

- В этом году у вас появился еще один проект - теперь раз в месяц вы Людочка в «Покровских воротах» в Театре «Русская песня». Как вы попали в театр и проект Надежды Бабкиной? Каким руководителем, какой коллегой для вас стала Надежда Георгиевна?

- С Надеждой Георгиевной мы познакомились на бенефисе к ее юбилею, который я вела. Мне было очень волнительно: она легенда, выдающийся человек, великая женщина и певица. Стою, жду выхода, она подходит, говорит: «Оля, удачи! Разнеси там всё!» Я смотрю, думаю: этой мой человек! И все понеслось. У нас есть и дуэтная работа - Made in Russia. А сейчас вышел спектакль. Знаете, не зря говорят, что чем больше человек, чем сильнее и масштабнее его личность, тем он проще в общении. Вот Надежда Георгиевна - такая! За ее масштабом личности - сильная русская душа.

- Скоро пройдет новый опрос по итогам года в «Комсомольской правде» - кто лучшая и самая популярная телеведущая страны. Несколько последних лет вы побеждаете в этом опросе, где за вас голосуют обычные люди. А в какой момент вы сами поняли, что вы - звезда ТВ? После какого момента это случилось?

- Как я люблю эту награду! Самый первый раз меня признали в «Комсомолке» любимой, лучшей и самой популярной телеведущей еще в 2009 году. Моя такая первая награда - от такого издания. Я люблю «Комсомолку», мы дружим, раз в год я всегда прихожу в редакцию на интервью, мы вместе подводим итоги года. А поняла я в далеком 2004 году, когда вышел «Дом-2» на ТНТ, что что-то не так. Мы тогда иногда выезжали за периметр под чутким присмотром администраторов - на свидания или что-то такое. И помню, как ко мне подбежала девочка и попросила автограф. Я не понимала, откуда меня все знают. Мы не видели себя по телевизору, я даже не понимала масштаб популярности шоу. Сейчас, спустя 22 года, я понимаю, что я публичный человек, но не ставлю себя выше кого-то. Я такая же, как была до попадания в телевизор.

Когда ты много работаешь, то в итоге даже самые глухие двери откроются. Фото: Личный архив Ольги Бузовой

«Я могу - я помогаю»

- Где известные артистки знакомятся с мужчинами? Если обычные девушки могут зарегистрироваться в приложении для знакомств, то как быть знаменитым? Может быть, есть какие-то клубы знакомств на Рублевке? Или остается ждать случайной встречи с мужчиной мечты… Какому принципу вы доверяете в этом судьбоносном деле?

- Если бы я знала… Я бы уже познакомилась! Говорила вам уже сегодня - знаю, что парни приходят ко мне знакомиться на концертах с девчонками. Со мной им сложнее на концерте познакомиться - я же на сцене. Я сосредоточена на том, чтобы подарить частичку своего сердца каждому пришедшему зрителю. Со мной знакомятся в ресторанах, но я там нечасто бываю. В самолете знакомились, но я тоже не самый активный собеседник в полете - сразу засыпаю и просыпаюсь, когда самолет садится. В пробке со мной тоже не познакомиться, я езжу с водителем. Какой-то сложный вопрос, я сама не знаю на него ответа.

Оля с мамой Ириной Александровной. Фото: Личный архив Ольги Бузовой

Ольга с папой Игорем Дмитриевичем. Фото: Личный архив Ольги Бузовой

- По ощущениям, вся критика в ваш адрес осталась в прошлом. Чувствуете, что завистники смирились с вашей популярностью? Вообще, вся эта история с травлей в какой-то момент изменила что-то в вас, вы стали жестче?

- Понимаете, странно уже буллить Бузову. Ну, есть, наверное, отдельные уникумы… Меня можно не любить, но не уважать мои заслуги, мой путь, мое трудолюбие нет возможности у умного человека. Мне кажется, что сейчас не время ненависти друг к другу. Сейчас время поддержки, когда мы должны делиться любовью. Я никогда не несла ненависть и агрессию в этот мир. Я по возможности помогаю детям, животным, отправляю гуманитарную помощь нуждающимся, помогаю пожилым людям. Но я не кричу об этом, потому что это личное дело каждого. Я могу - я помогаю.

- Вот вы поете «я разрешаю себе, разрешаю быть слабой и ошибаться...». В каких сферах жизни вы применяете этот принцип? Потому что есть ощущение, что у вас все очень четко, как у перфекциониста, - или это касается только работы?

- Эту жизнь я живу первый раз, поэтому ошибки в ней - это норма. Они мои, это мой опыт. Он для чего-то мне дан… Иногда я, правда, не понимаю, зачем - но принимаю, встаю и иду дальше. У меня есть ошибки, промахи и неудачи. Но я на них не акцентирую внимание. Если я буду корить себя за каждую ошибку, то не останется времени на работу и радость от жизни. «Я живу свою лучшую жизнь, я в прайме», - я себе говорю это каждое утро. И вы начинайте свой день с этой аффирмации.

- Сейчас отгремит шоу, где будет целый стадион зрителей. Вы немного выдохнете… Какая следующая мечта, основная цель?

- Любовь, это моя цель всегда. И сейчас, и потом! Любовь. Семья.