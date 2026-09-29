Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ.

…- Дмитрий Сергеевич, 46 участников и ветеранов СВО стали депутатами Госдумы. Президент вчера вечером, встречаясь с лидерами победивших партий, сказал, что не сомневается, что на парламентском, гражданском поприще они будут так же преданно служить Отечеству. Почему Владимир Владимирович так уверен, что так и будет, в смысле – в профессиональном плане? Ведь многие - прямо из зоны боевых действий. Депутаты в погонах не снизят ли профессионализм нижней палаты парламента? И что собирается делать Кремль, чтобы этого не произошло?

- Действительно, тема участия ветеранов и героев СВО в парламентских выборах и в выборах иного уровня очень широко фигурировала на повестке дня на вчерашней встрече и в заявлениях главы государства, и в заявлениях руководителей политических партий, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 29 сентября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Все выражали удовлетворение и гордость в связи с тем, что такое количество участников СВО теперь будет представлено в законодательных органах различного уровня.

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Речь идет о людях, которые снискали уважение своим героизмом, завоевали авторитет, обладают железной волей и волей достигать поставленной цели. Это ли не является залогом успешной работы?

Что касается овладения разными узкоэкспертными темами, то, безусловно, нет никакого сомнения, что их коллеги - депутаты будут оказывать им необходимую консультативную помощь… Иную помощь - с тем, чтобы депутаты-герои могли самым активным образом участвовать в законотворчестве.

- Кремль как-то будет в этом тоже участвовать, - продолжил я тему, - помогать новым депутатам встать на крыло?

- Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, - заметил Песков. - Собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет... Он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев СВО.

И будет продолжать это делать.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста…

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