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Звезды29 сентября 2026 10:10

Певица Зара о красоте после 40 лет: «Женщина должна выглядеть благородно»

Певица Зара: Я не люблю, когда очень взрослые женщины одеваются, как школьницы
Кирилл МИШИН
Певица Зара стала гостьей церемонии ежегодной премии «Voice Beauty Awards 2026»

Певица Зара стала гостьей церемонии ежегодной премии «Voice Beauty Awards 2026»

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певица Зара стала гостьей церемонии ежегодной премии «Voice Beauty Awards 2026», которая прошла 28 сентября в Москве. Для выхода на мероприятие артистка выбрала облегающее бордовое платье с пайетками и длинную алую накидку. В разговоре с корреспондентом KP.RU 43-летняя Зара рассказала, сколько времени тратит на создание образа, почему много лет не меняет привычный макияж и какие средства считает действительно важными в косметичке.

— Расскажите, как много времени вы сегодня потратили на макияж?

— Два часа — это укладка, у меня сложные волосы, они у меня вьющиеся. Поэтому сначала я их вытягивала феном, потом я их вытягивала утюгами, потом все это лаком и через какое-то время снова вытягивала. Вот таких усилий стоит моя прическа, а по поводу макияжа у меня всегда один и тот же, разные мастера. Но все знают, что я люблю стрелки, я люблю яркий глаз, потому что у меня крупные черты лица, такие достаточно густые брови, мне это подходит. Мне так кажется, правда, многие пишут мне, что бы сменила образ. А я вот знаю прекрасных артисток, как Мирей Матье, например, которая всю жизнь была с этой прекрасной прической, и никто ей наверняка не говорил поменять. Мне кажется, мне так идет.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Вы сами делаете макияж?

— Нет, у меня есть, конечно, чудесницы, замечательные визажистки, и они мои подруги. Потому что, мне кажется, тот человек, который прикасается к тебе, находится с тобой постоянно в очень близких отношениях. Это может быть только человек, как друг. Но вот я ему очень много доверяю, не только себя, свои секреты.

— Что для вас важнее: выглядеть моложе своего возраста или выглядеть именно на свой возраст, но максимально хорошо?

— А нельзя это объединить? Чтобы я выглядела чуть-чуть младше, чем я есть, но я за то, чтобы женщина в своем возрасте выглядела благородно. Я не люблю, когда очень взрослые женщины одеваются, скажем так, как школьницы, такое тоже бывает. Все-таки я считаю, что женщина должна выглядеть благородно. Конечно, если есть возможность выглядеть моложе, почему бы нет, но все же в каждом возрасте есть свое преимущество, и можно выглядеть благородно, дорого, потому что в женщине появляется и в мужчине какой-то глубокий взгляд, на него хочется смотреть. Иногда видишь актера в молодости, а с возрастом у них даже четче какие-то черты лица становятся, и на них хочется смотреть.

Зара

Зара

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Наверное, мудрость, опыт, глубина — все это способствует тому, что хочется смотреть, общаться с этим человеком, и он тебе интересен. Это раз.

И, конечно же, нужно следить за гардеробом, потому что, когда женщины уважаемого возраста одеваются как подростки, мне кажется, в этом есть некий диссонанс, поэтому надо следить, чтобы все было органично. Я, вот, например, сейчас в восторге от образов Селин Дион, что в таком возрасте она сохранила потрясающую форму, она не просто стройненькая, худенькая, она подтянутая. И можно одеваться красиво, но в то же время благородно. Вот это круто. Это высший пилотаж, к этому будем стремиться.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Что самое дорогое в вашей косметичке?

— Вы знаете, когда я покупаю что-то из косметики, я не смотрю на цену, правда, я смотрю на текстуру. Я понимаю, что тот или иной продукт, который я покупаю, это даже не на месяц, а иногда на года. Вот та же палетка теней, она тебе служит год минимум, поэтому купите дорогую, хорошую, те тени, которые хорошо растушевываются. Тональник: я тоже многие годы одним и тем же пользуюсь всегда, чтобы была хорошая основа под макияж, потому что все равно макияж портит кожу. Я на этом, правда, не экономлю. И обязательно хорошие средства по удалению макияжа перед сном. Девочки, я понимаю, иногда, особенно когда визажисты делают красивый макияж, так не хочется это все смывать. Но заботьтесь о красоте своей кожи, о здоровье своей кожи. Поэтому грамотный уход перед сном и смывка — это обязательная история для сохранения молодости вашей кожи.

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