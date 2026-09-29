Певица Зара о красоте после 40 лет: «Женщина должна выглядеть благородно»

Певица Зара стала гостьей церемонии ежегодной премии «Voice Beauty Awards 2026» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певица Зара стала гостьей церемонии ежегодной премии «Voice Beauty Awards 2026», которая прошла 28 сентября в Москве. Для выхода на мероприятие артистка выбрала облегающее бордовое платье с пайетками и длинную алую накидку. В разговоре с корреспондентом KP.RU 43-летняя Зара рассказала, сколько времени тратит на создание образа, почему много лет не меняет привычный макияж и какие средства считает действительно важными в косметичке.

— Расскажите, как много времени вы сегодня потратили на макияж?

— Два часа — это укладка, у меня сложные волосы, они у меня вьющиеся. Поэтому сначала я их вытягивала феном, потом я их вытягивала утюгами, потом все это лаком и через какое-то время снова вытягивала. Вот таких усилий стоит моя прическа, а по поводу макияжа у меня всегда один и тот же, разные мастера. Но все знают, что я люблю стрелки, я люблю яркий глаз, потому что у меня крупные черты лица, такие достаточно густые брови, мне это подходит. Мне так кажется, правда, многие пишут мне, что бы сменила образ. А я вот знаю прекрасных артисток, как Мирей Матье, например, которая всю жизнь была с этой прекрасной прической, и никто ей наверняка не говорил поменять. Мне кажется, мне так идет.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Вы сами делаете макияж?

— Нет, у меня есть, конечно, чудесницы, замечательные визажистки, и они мои подруги. Потому что, мне кажется, тот человек, который прикасается к тебе, находится с тобой постоянно в очень близких отношениях. Это может быть только человек, как друг. Но вот я ему очень много доверяю, не только себя, свои секреты.

— Что для вас важнее: выглядеть моложе своего возраста или выглядеть именно на свой возраст, но максимально хорошо?

— А нельзя это объединить? Чтобы я выглядела чуть-чуть младше, чем я есть, но я за то, чтобы женщина в своем возрасте выглядела благородно. Я не люблю, когда очень взрослые женщины одеваются, скажем так, как школьницы, такое тоже бывает. Все-таки я считаю, что женщина должна выглядеть благородно. Конечно, если есть возможность выглядеть моложе, почему бы нет, но все же в каждом возрасте есть свое преимущество, и можно выглядеть благородно, дорого, потому что в женщине появляется и в мужчине какой-то глубокий взгляд, на него хочется смотреть. Иногда видишь актера в молодости, а с возрастом у них даже четче какие-то черты лица становятся, и на них хочется смотреть.

Зара Фото: Евгения ГУСЕВА.

Наверное, мудрость, опыт, глубина — все это способствует тому, что хочется смотреть, общаться с этим человеком, и он тебе интересен. Это раз.

И, конечно же, нужно следить за гардеробом, потому что, когда женщины уважаемого возраста одеваются как подростки, мне кажется, в этом есть некий диссонанс, поэтому надо следить, чтобы все было органично. Я, вот, например, сейчас в восторге от образов Селин Дион, что в таком возрасте она сохранила потрясающую форму, она не просто стройненькая, худенькая, она подтянутая. И можно одеваться красиво, но в то же время благородно. Вот это круто. Это высший пилотаж, к этому будем стремиться.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Что самое дорогое в вашей косметичке?

— Вы знаете, когда я покупаю что-то из косметики, я не смотрю на цену, правда, я смотрю на текстуру. Я понимаю, что тот или иной продукт, который я покупаю, это даже не на месяц, а иногда на года. Вот та же палетка теней, она тебе служит год минимум, поэтому купите дорогую, хорошую, те тени, которые хорошо растушевываются. Тональник: я тоже многие годы одним и тем же пользуюсь всегда, чтобы была хорошая основа под макияж, потому что все равно макияж портит кожу. Я на этом, правда, не экономлю. И обязательно хорошие средства по удалению макияжа перед сном. Девочки, я понимаю, иногда, особенно когда визажисты делают красивый макияж, так не хочется это все смывать. Но заботьтесь о красоте своей кожи, о здоровье своей кожи. Поэтому грамотный уход перед сном и смывка — это обязательная история для сохранения молодости вашей кожи.

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