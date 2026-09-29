30 сентября в тюрьме Riverbend должны с помощью смертельной инъекции казнить 50-летнюю Кристу Пайк. Фото: Департамент исправительных учреждений штата Теннесси

В американском штате Теннесси завтра произойдет то, чего там не случалось двести лет — смертная казнь женщины. 30 сентября в тюрьме Riverbend должны с помощью смертельной инъекции казнить 50-летнюю Кристу Пайк. За решеткой она находится с 18-ти — с момента, когда ее арестовали за сатанинское* убийство.

ВЫРЕЗАЛИ ПЕНТАГРАММУ

В январе 1995 года Пайк вместе со своим парнем, 17-летним Тадарилом Шиппом и 18-летней Шадоллой Петерсон заманили в лесополосу на территории кампуса в Университете Теннеси 19-летнюю Коллин Слеммер.

Никто из них в университете не учился, они были трудными подростками из бедных семей и получали образование в местном аналоге ПТУ.

Криста считала, что Коллин проявляет интерес к ее молодому человеку, и решила отомстить. Но как!

Расправа продолжалась около часа — несчастную терзали канцелярским ножом, на ее груди вырезали пентаграмму — символ сатанинского ритуала*… Затем Пайк убила Коллин и… взяла с собой осколок ее черепа. Им убийца хвасталась перед соседями по общежитию, которые сразу выдали ее полиции.

«НАШ СОЮЗ БУДЕТ ВЕЧНЫМ»

К сатанизму* Кристу приобщил Тадарил. В своей комнате в общежитии он устроил алтарь в честь Сатаны, называл себя поклонником дьявола и выбрал прозвище «Baby Satan» («Малыш Сатана»). Подругу он убедил в том, что расправа над Коллин станет жертвоприношением и сделает союз пары вечным. Пайк называла себя «Lil Devil» («Дьяволенок»)…

Суд приговорил Шиппа к пожизненному заключению — к несовершеннолетним запрещено применять смертную казнь. Петерсон отделалась условным сроком, поскольку дала подробные показания о подельниках и лично не участвовала в убийстве — стояла на шухере. А вот Кристу приговорили к высшей мере.

ПРИНЯЛА БУДДИЗМ

С момента вынесения приговора прошло тридцать лет. Всё это время Пайк оставалась единственной женщиной в Теннесси, содержащейся в камере смертников. Исполнение приговора раз за разом откладывали, так как адвокаты Пайк и множество правозащитников заваливали суд апелляциями и требовали заменить казнь пожизненным заключением.

Аргумент, который предъявляла защита, — беспрецедентная травма детства, пережитая Пайк. Она подверглась сексуальному насилию, будучи ребенком: над ней годами издевался сожитель бабушки, в 11 лет надругался сосед.

У Пайк диагностированы посттравматическое стрессовое и биполярное расстройства. Но жестокость убийства, по мнению правоохранителей, перевешивает аргументы адвокатов.

В 2024 году Верховный суд штата назначил дату казни.

Адвокаты Пайк подали прошение о помиловании губернатору Биллу Ли. И вот 28 сентября этого года он его отклонил.

Пайк казнят через введение смертельной инъекции. За 12 часов до казни ей разрешили провести беседу с духовным наставником: в заключении Криста приняла буддизм.

НАРОД ПРОТИВ

Опрос издания The Tennessean показал: из 112 респондентов 91% высказались за замену смертной казни для Кристы пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.

В воскресенье в Нэшвилле прошла демонстрация против казни Пайк. Между тем мать убитой девочки, Мэй Мартинес, настаивает на исполнении приговора: «Сделал такое с человеком — плати. Я считаю, её нужно казнить», — заявила она в документальном фильме о деле.

Сама Пайк вину не отрицает и, судя по ее словам, уже смирилась с тем, что ее казнят.

«Я каждый день прокручивала эту казнь в своём сердце. Что бы ни случилось 30 сентября, это больше не будет моим адом», — сказал Пайк в аудиозаписи, переданной её адвокатами в The New York Times.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СМЕРТНЫХ КАЗНЯХ В США

С начала года в США казнили 25 человек, из них 15 — во Флориде. Штат вышел на первое место по количеству исполненных приговоров. Это связано с жесткой позицией губернатора-республиканца Рона Десантиса и местными законами, которые устанавливают сжатые сроки для апелляций.

За пределами Флориды в тот же период другие штаты казнили семерых человек.

С 1976-го, когда в США восстановили исполнение высшей меры (четыре года она была под мораторием), в стране казнили всего 18 женщин — это 1% от общего количества исполненных приговоров. Последний раз в 2024 году провели казнь Эмбер Маклафлин в Миссури, она зверски убила девушку. Сейчас в камерах смертников по всей стране находятся 45 женщин.

* «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.

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