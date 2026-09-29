Песков: Передача активов зарубежных компаний в РФ не означает смену собственника

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- … Дмитрий Сергеевич, какова общая цель указов о передаче во временное управление компаний потребительского сектора? Вызваны ли они претензиями к деятельности конкретных компаний? Или это - ответ на те или иные действия недружественных стран, которым принадлежат эти компании? И рассматривается ли возможность дальнейшей продажи активов?.. Или иностранные собственники могут как-то их вернуть в свое управление при изменении обстоятельств, и при каком изменении?

- Первый указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы не направлены на смену собственника никоим образом, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 29 сентября, на вопросы журналистов. - Речь идет о введении внешнего управления. И при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам.

С учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружеских стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимают.

- Это обратимый процесс? - прозвучал также вопрос.

- Это обратимый процесс, - заметил Песков. - Пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости… Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим… Что делает необходимым наше последовательное проведение Специальной военной операции… С тем, чтобы полностью, на 100%, обеспечить наши национальные интересы…

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Парламент Ирана готовит срочный законопроект о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Как Москва оценивает эту инициативу? Будет ли Россия пытаться отговорить Иран от этого шага?

Песков:

- Мы действительно слышали такие заявления вице-спикера парламента. Это заявление нуждается в дополнительных разъяснениях. Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО. Считаем ДНЯО краеугольным камнем режима нераспространения. И надеемся все-таки, что Иран останется важным и ответственным участником этого договора. Учитывая, что наши иранские друзья и партнеры всегда на различных уровнях подтверждают, что в Иране не ведется никаких работ по созданию атомного оружия, что в Иране нет никаких планов по созданию атомного оружия… И что, наоборот, Иран привержен своим обязательствам по режиму нераспространения и в то же время привержен своим устремлениям развития у себя в стране такой важной отрасли экономики, как мирный атом.

Вопрос:

- Эстония обвинила Россию в поджоге военного завода в Таллине по производству беспилотников в августе этого года. Как заявил глава МИД Эстонии, поджог, по его данным, был совершен по заказу российских спецслужб. Как могли бы прокомментировать это заявление в Кремле?

Песков:

- Мы могли бы это прокомментировать… Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации.

Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем.

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