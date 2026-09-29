Анна Хилькевич раскрыла содержимое своей косметички: «Все старое лежит там»

Звезда «Универа» Анна Хилькевич стала гостьей церемонии ежегодной бьюти-премии «Voice Beauty Awards 2026» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Звезда «Универа» Анна Хилькевич стала гостьей церемонии ежегодной бьюти-премии «Voice Beauty Awards 2026», которая прошла 28 сентября в Москве. Актриса получила награду за неожиданную историю, которая началась с небольшого спора и превратилась в реалити в ее социальных сетях. В разговоре с корреспондентом KP.RU Хилькевич также рассказала, сколько времени тратит на макияж и какие косметические средства покупает без оглядки на цену.

Анна Хилькевич Фото: Евгения ГУСЕВА.

Хилькевич призналась, что сама не ожидала получить награду. Поводом для нее стал эксперимент с ее пиарщицей Викой, которая решила похудеть на 30 килограммов после неприятной истории в интернете. «Несколько месяцев назад моя пиарщица Вика подверглась буллингу в интернете. Какой-то человек начал сравнивать ее со мной и буллить за лишний вес. И мы, в общем, с ней поговорили, и она говорит: „нет, я худею“. Я говорю: „давай, если ты это сделаешь, какую-нибудь мечту твою исполню“. В итоге договорились о том, что она должна скинуть 30 килограмм и полететь на Мальдивы. Все люди следят, миллионы людей следят за тем, как Вика худеет. И вот сегодня она на сцене Voice, на сцене премии, объявила о том, что она скинула 17 килограммов. 17!» — рассказала Анна Хилькевич.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

На создание собственного образа для премии актриса потратила около 45 минут. При этом собираться самостоятельно на подобные мероприятия она не любит: вечерний макияж и прически предпочитает доверять профессионалам. «Я умею сама делать макияж, но на мероприятия стараюсь сама не собираться. Почему? Не привыкла. И вообще, в целом, меня частенько на работу собирают люди, которые очень хорошо это делают. Я не делаю вечерний макияж. Не делаю вечерние прически. Поэтому пусть это делают профессионалы», — объяснила Хилькевич.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Говоря о косметичке, актриса не смогла сразу назвать самый дорогой продукт. По ее словам, она не слишком внимательно следит за стоимостью любимых средств. «Все старое лежит там. У меня есть любимые бренды, но я не знаю, не помню, сколько они стоят. Charlotte Tilbury, у меня вот много блестящих всяких палеток от этого бренда. Tom Ford корректор тоже с хайлайтером. А карандаши для губ, например, у меня прям супер дешевые, с маркетплейсов я покупаю. Очень сложно онлайн понять, какой цвет, поэтому я прям покупаю пачку и оставляю себе то, что мне нравится», — поделилась актриса.

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