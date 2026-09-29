Концерты Уэста в Петербурге 10 и 11 октября не состоятся, но их могут перенести. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация с концертами Канье Уэста в России снова изменилась. Выступления рэпера в Санкт-Петербурге, которые были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года, этой осенью, вероятно, не состоятся. По данным источников РБК, шоу намерены перенести на более поздний срок. При этом окончательное официальное заявление российского организатора Say Agency ожидается 30 сентября.

Что известно о концерте Канье Уэста в Петербурге

Изначально Канье Уэст должен был дать два концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Организатором выступлений выступило агентство Say Agency. Продажи билетов стартовали в августе, а стоимость мест составляла от 9 тысяч до 160 тысяч рублей за VIP-ложи. Вскоре вокруг мероприятия возникли проблемы. «Газпром Арена» заявила, что не подписывала договор аренды для проведения концерта. Позднее организаторы публиковали документы, которые, по их словам, подтверждали договоренности по площадке.

Затем информация о петербургских выступлениях несколько раз исчезала и снова появлялась на ресурсах, связанных с концертом. 18 сентября даты 10 и 11 октября пропали с сайта мирового тура Канье Уэста. Позже афиша вновь появилась на сайте Say Agency, однако ясности относительно проведения шоу это не добавило. В сентябре организаторы продолжали заявлять, что делают все возможное для проведения концертов.

Почему концерт Канье Уэста в Петербурге перенесли

По данным СМИ, провести шоу 10 и 11 октября не удалось согласовать. Ранее сообщалось и о том, что мероприятие не было согласовано с городскими властями. Таким образом, этой осенью Канье Уэст в Санкт-Петербурге, вероятно, не выступит. При этом по данным СМИ, речь идет именно о переносе, а не о том, что артист окончательно отказался от выступления в России. Новые даты и возможную площадку должны назвать позднее.

Официальную позицию российского организатора Say Agency зрителям следует дождаться 30 сентября. Именно на эту дату агентство ранее обещало опубликовать всю информацию о дальнейшей судьбе концертов.

Канье Уэст может выступить в Москве в 2027 году

Пока петербургское шоу откладывается, появилась информация о возможном концерте Канье Уэста в Москве в следующем году. Турецкая компания ILS VISION, которая организовывала выступление рэпера в Стамбуле, разместила на своем сайте предварительную информацию о московском концерте. Предполагаемая дата — 10 июля 2027 года.

Вернут ли деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Один из главных вопросов для зрителей сейчас: что будет с уже купленными билетами. На фоне неопределенности некоторые покупатели начали обращаться за возвратом денежных средств. Ранее организаторы сообщали, что в случае отмены концерта деньги за билеты будут возвращены. При этом правила зависят от даты покупки.

Билеты, приобретенные с 17 по 23 августа включительно в рамках специальной акции, изначально продавались на особых условиях. В случае отмены мероприятия возврат по ним должен осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные российским законодательством.

Билеты, купленные начиная с 24 августа 2026 года, можно вернуть по желанию зрителя. Организатор сообщал, что средства за такие покупки возвращаются по поступающим заявлениям.

Однако окончательный порядок возврата денег в связи с переносом концертов должен быть разъяснен после официального объявления организатора. Поэтому покупателям билетов стоит дождаться заявления Say Agency 30 сентября.

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