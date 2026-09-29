Еврочиновники вогнали в гроб собственную промышленность Фото: REUTERS.

Этот день стал самым мрачным в жизни 27-летнего механика Тобиаса: «Я собирался жениться, строить дом, ждал повышения. И мысли не было, что наш завод могут остановить». Однако остановили.

Тобиас, как и четыре сотни его коллег, лишился работы на одном из самых передовых предприятий Европы - «Стеклянной мануфактуре» Volkswagen в Дрездене. Все цеха от пола до потолка были прозрачными. Рабочие в белых перчатках доводили до совершенства корпуса машин под классическую музыку - любой прохожий мог наблюдать, как сходят с конвейера новенькие авто.

Рабочие в белых перчатках доводили до совершенства корпуса машин под классическую музыку Фото: REUTERS.

Теперь витрина немецкого автопрома гаснет. Последний автомобиль в «Стеклянной мануфактуре» выпустили 16 декабря 2025 года. На его кузове опечатленные сотрудники оставили свои подписи.

Для Германии судьба «Стеклянной фабрики» - символ непростых времен. На то, что вчера считалось витриной европейской промышленности, сегодня приходится навешивать табличку «закрыто». Или устраивать конверсию наоборот: после распада СССР наша оборонка пыталась выживать, делая кастрюли. А европейцы пытаются вместо условных кастрюль делать снаряды и дроны для «защиты от ужасной России».

Теперь витрина немецкого автопрома гаснет. Последний автомобиль в «Стеклянной мануфактуре» выпустили 16 декабря 2025 года. Фото: REUTERS.

БРЮССЕЛЮ ДЕЛАЮТ ГРОБЫ

Отказ от российских нефти и газа после начала конфликта на Украине привел к тому, что европейцам пришлось покупать более дорогие ресурсы. Товары из Европы не выдерживают конкуренции с производителями из США и Китая, которым энергия обходится в разы дешевле.

Вдобавок торговые пошлины Трампа ограничили Европе доступ к американскому рынку. А война с Ираном нарушила логистические цепочки и вызвала новый рост нефтяных цен.

В начале сентября отчаявшиеся европейские металлурги решили привлечь внимание евробюрократов к своей беде мрачной акцией. Ассоциация металлургической торговли Eurometal привезла к штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе десять гробов и устроила траурное шествие. На крышках красовались надписи: «конкурентоспособность ЕС», «рабочие места в промышленности», «европейские заводы». По прогнозу ассоциации, до конца года Европа может потерять 300 тысяч рабочих мест только в обрабатывающей промышленности.

Ассоциация металлургической торговли Eurometal привезла к штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе десять гробов и устроила траурное шествие. Фото: REUTERS.

СПАСТИ ФРАНЦУЗСКИЕ СТАКАНЫ

Один из выставленных в Брюсселе гробов, вероятно, был сделан для старейшего сталелитейного предприятия Франции Aciéries de Bonpertuis. Его основали в 1434 году монахи-картезианцы. По легенде, там ковали меч еще для французского короля Франциска I. В прошлом августе предприятие прекратило выплаты, а в октябре суд объявил о его ликвидации…

Из особо прочных стаканов Duralex пил каждый французский школьник - их массово закупали столовые. Дети даже придумали игру: на донышках были отлиты технические номера от 1 до 50, и тот, кому доставался самый маленький номерок, должен был приносить кувшин с водой для всего стола.

Казалось, завод Duralex в пригороде Орлеана может перенести нынешний экономический кризис. В 2024-м владельцы о его нерентабельности и банкротстве. Но - редкий случай - судьбу предприятия решили взять в свои руки рабочие, которые сами скинулись кто по 500, кто по 2000 евро и вдобавок объявили сбор средств по всей стране, чтобы спасти национальное достояние. Орлеанские власти добавили 750 000 евро, получилось организовать кооператив, в котором рабочие стали совладельцами. Но хэппи-энда не вышло: завод снова разорился. К тому же где-то растворились собранные патриотичными французами 7 млн евро. Похоже, «народные» управляющие Duralex на самом деле жили одним днем.

История по нынешним временам типичная: в Европе терпят крах компании и с многовековой историей, и с мировым именем.

Из особо прочных стаканов Duralex пил каждый французский школьник - их массово закупали столовые. Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прощание со «Стеклянной мануфактурой» - не последнее для автоконцерна Volkswagen. Недавно компания решила вдвое сократить модельный ряд. А варианты опций в оставшихся моделях упростить на 75%. Покупатели теперь будут выбирать из того, что есть, а не заказывать индивидуальную расцветку сидений.

Но это только цветочки. К 2030 году, по прогнозу, без работы останется каждый пятый в концерне - около 100 000 человек. «Репрессии» распространятся на дочерние компании, Audi и Porsche. В планах - оптимизация или полное закрытие еще четырех немецких заводов.

Глава Volkswagen Оливер Блюме назвал ситуацию «более чем критической» и честно признался, что улучшений не ждет.

Глава Volkswagen Оливер Блюме назвал ситуацию «более чем критической» и честно признался, что улучшений не ждет. Фото: REUTERS.

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

В феврале этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Ко утвердили план «Одна Европа, один рынок». Цель - преодолеть отставание от экономик США и Китая. Средство - каждый год вливать в акции технологических, а главное, оборонных компаний по €750–800 миллиардов.

Самое интересное, что главный источник этих денег Брюссель видит в частных сбережениях европейцев (€10 триллионов), которые «без дела» лежат в банках. Предложено открыть особые счета с налоговыми льготами, с которых можно будет напрямую вложиться в промышленность и оборонку. Управлять этой системой из Брюсселя и Парижа станут при помощи системы «Союз сбережений и инвестиций».

В феврале этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Ко утвердили план «Одна Европа, один рынок». Фото: REUTERS.

Критики плана заявляют, что власти хотят решать кризисные проблемы за счет кошельков обычных людей, которых завлекут в ловушку массовой «патриотической» рекламой с обещанием высоких процентов. Естественно, деньги намерены пустить и на военные заказы для Украины, и на собственное вооружение - утешая граждан тем, что это будет прекрасным драйвером для экономики.

Вот, мол, посмотрите: немецкая компания Schaeffler делала подшипники и дышала на ладан, а теперь как хорошо у нее пошли дела, когда переключилась на двигатели для беспилотников. Или вот завод Pierburg в Берлине сто лет изготовлял автозапчасти, но его купил оборонный гигант Rheinmetall, и теперь там с конвейера бойко сходят артиллерийские гильзы.

Правда, не очень гладко вышло с французским Renault: концерн заключил контракт на выпуск дронов и барражирующих боеприпасов, а рабочие взбунтовались. Лидер профсоюза Флоран Гримальди заявил: сотрудники подписывали контракты на сборку автомобилей, а не средств уничтожения. «Банкротства мелкого и среднего бизнеса в Европе бьют все рекорды, а энергоемкие отрасли с 2022 года сократили производство на 30-50%, - замечает в беседе с «КП» доцент Финансового университета Александр Камкин. - Та же Германия поставляет Украине дроны, ракеты и боеприпасы фактически даром - десятки миллиардов евро не возвращаются в немецкую экономику, а гражданское производство тем временем умирает».

«ЕВРОПЕ НУЖНО КАПИТУЛИРОВАТЬ»

- Реальный выход только один - Европе нужно капитулировать в экономической войне, которую она объявила России, сложить санкционное оружие, - заявил KP.RU директор Института нового общества Василий Колташов.

- Власти ЕС активно накачивают оборонку и берут гигантские займы. Это не удержит промышленность на плаву?

- Это лишь оттягивает финал. Появляются какие-то рабочие места, но это пластырь на открытом переломе. Европейское общество расколото и обессилено: профсоюзы слабы, традиционные партии превратились в пустые «оболочки», где наверху сидят выращенные чужими руками чиновники.

- И где раньше всего рванет?

- Германия будет терпеть до последнего. У бюргеров еще есть финансовая подушка. Первыми соскочить с этого поезда могут страны Южной Европы. Первые кандидаты - греки. Затем полыхнет Испания, где дела у правительства Санчеса плохи. И обязательно очнутся итальянцы: им Джорджа Мелони обещала защиту национальных интересов, а вместо этого вся ее забота свелась к решению проблем Зеленского. У южан просто нет денег, чтобы оплачивать эту чужую войну, злости там накопилось куда больше.

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАЗОРЕНИЯ

- Всемирно известная немецкая фарфоровая мануфактура Rosenthal, с чьих тарелок едят королевские семьи и голливудские звезды, разоряется - ведь фарфор обжигают в мощных газовых печах, это стало слишком дорого. Из двух фабрик пришлось закрыть одну, уволив двести специалистов. Оставшуюся - перевести в режим жесткой экономии. История Rosenthal насчитывает 145 лет.

- О банкротстве объявила одна из старейших пивоварен Германии, баварская Aktienbrauerei Kaufbeuren, основанная в 1308 году. Она пережила средневековые эпидемии и мировые войны, а вот энергокризиса (и новой привычки немцев экономить на пиве ради более важных покупок) не вынесла.

- Австрии пришлось расстаться с фабрикой Salzburg Schokolade, которая 127 лет делала знаменитые круглые шоколадные конфеты с марципановой начинкой и портретом Моцарта на обертке. Последней каплей стал рост цен на какао-бобы.

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