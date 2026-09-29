Юлия Пересильд вышла замуж Фото: Ольга ЮШКОВА.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ЮЛИИ ПЕРЕСИЛЬД И МИХАИЛА МИЛАШИНА

29 сентября 2026 года оператору Михаилу Милашину исполнилось 44 года. Сейчас он занят как главный оператор на съемках сериала «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка. Милашин давно в профессии на хорошем счету — коллеги, режиссеры, продюсеры считают его талантливым и опытным оператором. На работе Милашин встретил и свою первую жену, и свою новую любовь и вторую жену — заслуженную артистку РФ Юлию Пересильд. На днях 42-летняя Пересильд без подробностей призналась, что вышла замуж: «Да, вышла и очень счастлива».

Что говорят об этом браке в киношной и светской тусовке? Брак зарегистрирован минувшим летом. Если Пересильд никогда не была замужем, то Милашин развелся в 2025 году, он был женат на исполнительном продюсере кино и сериалов Настасье Сантовац (внучке актера Арчила Гомиашвили), в браке родилось две дочери.

Как случилось судьбоносное знакомство? В феврале 2025 года Юлия Пересильд уехала из Москвы в Питер сниматься в фильме «Красавица» 12+, где как раз главным оператором был Михаил Милашин. Говорят, что после этой работы, с конца весны 2025 года и начались отношения этой красивой пары. В мае 2025 года Юлия Пересильд пригласила Михаила составить ей компанию на праздновании дня рождения певца Вани Дмитриенко, парня своей дочери Анны. Там их и застали за объятиями. После этого влюбленные стали «шифроваться», отказываются комментировать личную жизнь. Но в киношной тусовке народ в курсе: эти двое счастливы вместе.

ЧТО ИЗВЕСТНО О МИХАИЛЕ МИЛАШИНЕ

Мужем актрисы стал оператор Михаил Милашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Об операторе Милашине говорят только хорошее: считают талантливым и умным, человеком, котлрый вдумчиво и тщательно готовится к работе, изучает сценарий. Его приглашают вести мастер-классы по операторскому мастерству, заниматься со студентами. Михаил родом из Питера, где поступил на физмат, затем изучал менеджмент. Но творческая натура и любовь к фото привела мужчину на съемочную площадку клипа, его заметили и пригласили снимать кино. Михаил понял в чем его по звание и поехал в Москву, где поступил во ВГИК на операторский факультет в мастерскую Вадима Юсова. Параллельно подрабатывал на съемочной площадке, уже на третьем курсе стал вторым оператором на съемках картины «Высоцкий. Спасибо, что живой» 18+. Получив диплом, работал вторым оператором, когда зарекомендовал себя в индустрии, тогда стали приглашать главным оператором.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ОПЕРАТОР В РОССИИ

В портфолио Михаила Милашина фильмы: «Призрак» 6+, «Лед» 6+, «Т-34» 12+, «Чемпион мира» 18+, «Сто лет тому вперед» 6+ и многие другие картины. Неоднократно номинировался на индустриальные премии, к примеру, за фильм «Огонь» 6+. Михаил Милашин получил «Золотого орла» в 2023 году за «Лучшую операторскую работу» в фильме «Чемпион», в 2024 году за «Лучшую операторскую работу» в фильме «Праведник» 12+. У этого оператора внешность кинематографичная, его даже называют «самым красивым оператором в стране», поэтому однажды он снялся в роли оператора (самого себя).

Милашин зарабатывает, но его доходы не сравнимы с гонорарами одной из самых популярных актрис современного кинематографа. Естественно, что доходы Юлии Пересильд в десятки раз выше чем у оператора, пусть даже главного. Но разве это главное? Эти двое творческих людей влюблены и счастливы.

У Юлии Пересильд это первый брак, у нее растут две дочери Анна и Мария Пересильд — от отношений с режиссером Алексеем Учителем. Пересильд после расставания с Учителем так мечтала о семье: «Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе». Возможно, что союз с Михаилом Милашиным как раз станет таким долгим и счастливым. Говорят, что свадьба у этой парочки прошла летом в семейном кругу. Герои этого романа ни брак, ни отношения не подтверждали.

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