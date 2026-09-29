Против четырех и даже пяти врагов: как новые российские вакцины защитят от менингококка

Минздрав РФ зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции «Ментетра» от компании «Петровакс Фарм». Фото: Анастасия Осипова.

Минздрав РФ зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции «Ментетра» от компании «Петровакс Фарм». А ученые Федерального медико-биологического агентства уже испытывают пятивалентную разработку. KP.RU разузнал подробности у директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидата медицинских наук, врача-инфекциониста, иммунолога Георгия Викулова.

— Насколько серьезная ситуация с менингококком у нас в стране, что разрабатывается сразу несколько вакцин от этой инфекции?

— Менингококковая инфекция крайне опасна. На планете циркулирует несколько штаммов менингококка, и некоторые из них ведут себя исключительно агрессивно. Вакцинопрофилактика против него — тема хорошо изученная, отечественные разработки ведутся уже не первое десятилетие.

Но до сих пор для иммунопрофилактики — преимущественно у детей, но также и у некоторых категорий взрослых — мы использовали зарубежные вакцины. Чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, была поставлена задача создать собственный препарат. И вот компания «Петровакс Фарм» создала четырехвалентную конъюгированную вакцину (где антиген соединен с белком-носителем, что повышает иммунную защиту — Ред.). Она содержит основные серотипы менингококка (A, C, W, Y) и предназначена для вакцинации и детей начиная с трехмесячного возраста, и для взрослых до 55 лет.

Менингококковая инфекция крайне опасна. Фото: BlurryMe/Shutterstock/Fotodom

— А эта вакцина будет включена в общую программу массовой вакцинации? То есть будут ли ее делать по графику, как, например, прививку от гриппа или от столбняка?

— Это напрямую зависит от того, как быстро препарат попадет в Национальный календарь прививок (НКПП, необходимость внести прививку туда уже довольно давно обсуждается экспертным сообществом. — Ред.). А этот вопрос связан исключительно с решениями соответствующих ведомств и выделением бюджетов. Мы знаем и другие примеры обсуждаемых вакцин. Включение в НКПП вакцины против папилломавирусной инфекции (ВПЧ) обсуждали еще в 2010 году. Но она до сих пор доступна только в рамках региональных календарей в некоторых субъектах РФ, далеко не везде.

— Известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) параллельно разрабатывает свою вакцину «Менговакс В», и она заявлена как пятивалентная. В чем ее отличие от препарата «Петровакса»? Будут ли они взаимозаменяемыми?

— В первую очередь нужно ориентироваться на рекомендации своего лечащего врача. Что касается разработки ФМБА России (ее ведет Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток), то это действительно пятивалентная вакцина. К четырем стандартным серотипам (A, C, W, Y) в ней добавлен компонент B.

Для нашей страны это важно, в России на серотип B приходится до 35% всех случаев заражения менингококковой инфекцией. Поэтому разработка ФМБА обладает более широкими возможностями для защиты. Но это совершенно не означает, что четырехвалентная вакцина от «Петровакса» хуже. Они обе необходимы.

Ориентировочный срок регистрации пятивалентной вакцины — 2027 год. Но точные сроки выведения препарата на рынок — это вопрос к разработчикам, Минздраву и Росздравнадзору.

Вакцина будет включена в общую программу массовой вакцинации, если попадет в Национальный календарь прививок. Фото: MOUii/Shutterstock/Fotodom

— Что известно о безопасности уже зарегистрированной «Ментетры»?

— В 2025 и в нынешнем году в 18 медицинских центрах успешно завершилась третья фаза клинических исследований «Ментетры». Показана хорошая переносимость, серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было. Обычные побочные эффекты, которые в принципе характерны для любой вакцинации (например, кратковременная местная реакция). Но данные отчетов говорят о том, что это многообещающий препарат без каких-либо серьезных ограничений.

Безопасность пятивалентной вакцины ФМБА сейчас активно изучается. Ее состав сложнее, что требует дополнительных этапов проверок. Но важно подчеркнуть главное: ни в первой, ни во второй вакцине не используются живые компоненты. Они созданы по современным технологиям, что существенно снижает риск нежелательных явлений в большинстве случаев.

Даже если сравнивать с зарубежными требованиями, которым следуют мировые фармгиганты, наши разработки демонстрируют сопоставимые с мировыми аналогами профили эффективности и безопасности.

— Правильно ли я понимаю, что вакцина «Менговакс В» сейчас находится на третьей фазе клинических исследований?

— Да, она находится на предрегистрационном этапе.

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