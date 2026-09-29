Актер Сильвестр Сталлоне. Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

В свет вышли мемуары Сильвестра Сталлоне «Шаги» (The Steps) - легендарный 80-летний актер откровенно рассказал о душевных травмах, с последствиями которых боролся всю взрослую жизнь. Критики назвали книгу «руководством по выживанию», ведь путь Сталлоне к славе сопровождали большие беды.

БЕДА ПЕРВАЯ: СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР

Детство будущей звезды было наполнено жесткими семейными проблемами. Когда Сталлоне исполнилось два годика, родители на четыре года отдали его в интернат, навещая лишь раз в месяц. Артист признается: «У некоторых людей просто не должно быть детей. И, я думаю, она это понимала».

«Она» - это мать актера, Жаклин (Джеки) Сталлоне. Женщина отличалась крайней незрелостью и была одержима идеей стать знаменитой.

Ее отношения с набравшим популярность сыном стали настолько абсурдными, что Джеки отказалась идти на премию «Оскар» в 1977 году, где «Рокки» взял главную награду - только потому, что Сильвестр не нашел дополнительного билета для ее парикмахера.

Сталлоне глубоко ранили слова, которые любила повторять Джеки: «Ты здесь только потому, что у меня не вышло избавиться от беременности… Прыжки по лестнице не помогли».

Отец актера, Фрэнк Сталлоне, был не менее холоден: «Мой отец дождался предсмертного одра, чтобы дать мне совет о любви. Тебе 96, ты умираешь. И только сейчас ты до всего додумался?»

«Знаешь, Слай (прозвище Сталлоне - Ред.) ... тебе нужно научиться любить и прощать людей», - сказал тогда Фрэнк, но понимания, как видим, не встретил.

БЕДА ВТОРАЯ: НИЩЕТА И ТРАВМЫ

Путь к признанию сопровождался жесткой борьбой за выживание. Из-за родовой травмы у Сталлоне был дефект речи и перекошенный рот, над ним издевались в школах (пришлось сменить 12 заведений).

В 17 лет за плохое поведение его отправили в изолятор исправительного центра Devereux, который актер описывает как психбольницу. Там он пережил страшный опыт — на него напал огромный голый заключенный.

В начале семидесятых в Нью-Йорке Сталлоне жил в крайней бедности, питаясь сырыми яйцами и творогом, которые зимой держал на подоконнике за неимением холодильника. Ему приходилось хвататься за любую работу - какое-то время он чистил львиные клетки в Центральном парке: «Если вы никогда не заходили в клетку после львов, то знайте: запах очень резкий. Мне нравились животные, но мне не нравилось каждый день после работы источать такое амбре, будто у меня самые ужасные проблемы с мочевым пузырем в мире».

Актер в начале 1970-х Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Когда Сталлоне в 1974 году женился на своей первой супруге Саше Зак, у них не было денег на одежду: Саша сшила свадебное платье из старой льняной занавески, а сам Слай тайно «одолжил» костюм гангстера 1920-х годов со съемочной площадки фильма «Капоне».

А после грандиозного успеха с фильмом «Рокки», слава потребовала страшной физической платы. В погоне за идеальным телом при подготовке к «Рокки III» актер заработал булимию, доведя уровень жира в организме до критических 2,6%, и употреблял стероиды. Итогом спортивного экстрима на съемках стали 9 операций на спине, 2 на плечах и 3 сращения шейных позвонков.

БЕДА ТРЕТЬЯ: ТРАГЕДИИ СЫНОВЕЙ

Трагедией для актера стали судьбы его сыновей от Саши Зак. В 2012 году его первенец, 36-летний Сейдж, скоропостижно скончался от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом.

О смерти сына актеру сообщил по телефону третий муж его матери Джеки, доктор Стивен Левайн, причем сделал это максимально сухо. Сталлоне до сих пор с ужасом вспоминает тот звонок: «Слай, его больше нет. Сейдж ушел».

Сейдж Сталлоне в 2006 году Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Слай переспросил: «Ушел куда?», последовал ответ: «Он умер, его нет. Мне жаль», после чего в трубке раздался гудок.

Отношения отца и сына складывались непросто, Сейдж винил Слая в том, что Сталлоне не уделял ему время в детстве (супруги развелись, когда мальчику было 8 лет). Актер признается, что до сих пор едва сдерживает слезы, когда видит фото погибшего сына.

Второй сын Сталлоне, 47-летний Серджо, страдает аутизмом. Он живет в Лос-Анджелесе с матерью, которая полностью посвятила себя уходу за ним.

В свет вышли мемуары Сильвестра Сталлоне «Шаги» (The Steps) Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ

Последний брак артиста с фотомоделью Дженнифер Флавин, заключенный в 1997-м, оказался более удачным. Супруги вырастили трех дочерей.

Три года назад, правда, дело шло к разводу - слишком много накопилось взаимных претензий. Дженнифер (она, кстати, моложе мужа на 22 года) упрекала Слая в импульсивных тратах, в том, что он уделяет семье мало внимания и привел в дом ротвейлера, который Флавин совсем не понравился.

Брак Сталлоне с фотомоделью Дженнифер Флавин длится с 1997 года. Фото: C3396 / dpa / Global Look Press

Рассерженный Сталлоне пошел в тату-салон и перекрыл татуировку с лицом Дженнифер … изображением собаки.

Но - рассосалось, улеглось.

Сейчас Сильвестр с женой живут в Палм-Бич (штат Флорида) в роскошном поместье на берегу озера, на покупку которого в 2020 году было потрачено $35,4 миллиона. Актер продюсирует приквел «Рэмбо»: фильм должен рассказать о молодости героя во времена Вьетнамской войны. Слай продолжает сниматься и сам - в криминальном хите «Король Талсы» и в реалити-шоу «Семья Сталлоне».

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