30 сентября 2026 года в Госдуме - большая дата. Состоится первое заседание нового парламента, избранного на выборах 18-20 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

30 сентября 2026 года в Госдуме - большая дата. Состоится первое заседание нового парламента, избранного на выборах 18-20 сентября. Дата мероприятия была утверждена временной депутатской группы на заседании 28 числа. Тогда же были утверждены кандидатуры на пост председателя парламента девятого созыва. Сайт KP.RU ведёт прямую трансляцию заседания Госдумы девятого созыва 30 сентября.

Видеотрансляция первого заседания Госдумы девятого созыва 30 сентября 2026 года

Сайт KP.RU ведёт прямую трансляцию первого заседания Госдумы девятого созыва с 10:00 30 сентября 2026 года, по московскому времени.

Как проходит первое заседание Госдумы после выборов

Государственная дума созывается на первое заседание через 30 дней после избрания, но президент может созвать её раньше. 25 сентября глава государства Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания ГД девятого созыва 30 сентября 2026 года в 10:00.

Председатель ГД формирует временную депутатскую рабочую группу (ВРГ) для подготовки первого заседания. ВРГ утверждает схему размещения в зале, порядок работы, состав счётной комиссии, комиссии по регламенту и секретариата, а также решает организационные вопросы.

Первое заседание открывает старейший депутат. До избрания председателя или его заместителей заседания ведут представители фракций. На заседании избираются эти органы, председатель и его заместители, после чего полномочия прежнего созыва прекращаются. Голосование за председателя будет открытым.

Отметим, что уже утверждено количество комитетов, их будет 34, и выдвинуты кандидаты от партий, которые потенциально могут возглавить Госдуму. От "Единой России" - Вячеслав Володин. От КПРФ - Дмитрий Новиков.

Итоги выборов в Госдуму в 2026 году

Согласно озвученным председателем ЦИК Эллой Памфиловой результатам выборов, «Единая Россия» получила 349 мандатов в ГД. У КПРФ – 37 мандатов, у ЛДПР – 23 мандата. «Новые люди» заработали 19 мандатов, Справедливая Россия – 17 мандатов, партия «Родина» получила 1 мандат по округам. У самовыдвиженцев оставшиеся 4 мандата.

Финальная явка составила 59,80%.

Окончательные результаты выборов в Госдуму России 2026: Как распределились мандаты и места между партиями