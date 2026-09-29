С чего расширяется Родина: Как 4 года назад Донбасс и Новороссия официально стали Россией

30 сентября 2022-го в Кремле объявили итоги референдума о вхождении в состав России четырех регионов. Фото: Иван МАКЕЕВ.

30 сентября 2022-го в Кремле объявили итоги референдума о вхождении в состав России четырех регионов: ДНР (там "за" проголосовали 99,23%), ЛНР (за 98,42%), Запорожской (за — 93,11%) и Херсонской областей (за — 87,05%). Журналисты «Комсомолки» видели своими глазами как голосовали люди. Это было невероятно. Творилась история. И это нельзя забыть.

ДОНЕЦК

Как проходил референдум 2022 года на Донбассе Как проходил в 2022-м году референдум о воссоединении Донбасса с Россией, как пенсионеры Донецка шли голосовать, не смотря на обстрелы. Об этом в специальной репортаже Юлии Андриенко

«Мы голосовали за вхождение в Россию, вытирая слезы»

В Донецке спецкор «Комсомолки» Юлия Андриенко участвовала в референдуме – как на свадьбе побывала. Потому что сколько ни готовься, а все равно что-то в последний момент пойдет не так. Ноготь сломаешь или предательская стрелка на колготках поползет...

В Донецке спецкор «Комсомолки» Юлия Андриенко участвовала в референдуме – как на свадьбе побывала Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

ПРИФРОНТОВОЕ КАРАОКЕ

Так думала я, когда бежала по лужам за аккредитацией, чтобы участвовать как журналист в этом референдуме. Машины норовили окатить грязью, ноги моментально промокли. Ливень - это хорошо, утешала себя я. Все хорошее омывается дождем. Непременно!

Я должна была работать с выездным избиркомом в самом обстреливаемом, Киевском районе Донецка. Выбираем Россию в Киевском районе. Символизм так и прет! Таксист смотрит на меня, как на умалишенную: «Я туда не поеду. Довезу только до границы района, а там сама».

Киевский район Донецка Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Вот и Киевский район - серое небо, приземистые домишки частного сектора, кое-где срезанные снарядами тополя, заборы в дырах от осколков и туман. А я, как тот ежик в тумане, кручу головой и пытаюсь понять, где люди? Связь тут не ловит совершенно. И вдруг, как спасительный голос Лошадки из тумана, до меня доносится:

- Люди! Все-е на ре-фе-рен-дум! Выходите-е!

Из тумана появляется колоритная процессия. Впереди женщина с микрофоном от караоке, он мигает радужными цветами. Смотрится сюрреалистично. За ней следуют люди с урной для голосования. Все нарядные, как на свадьбе!

- Накануне думала, как созывать народ? Кто глухой, кто телевизор смотрит, у кого-то собака лает. И вдруг вспомнила, что у внука есть микрофон от караоке. Он мне его с радостью одолжил, - смеется дончанка Анжела Бушман.

Анжела Бушман Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Украина потом сделает ее героиней издевательских мемов. А она посмеется: спасибо за рекламу референдума.

Народ на ее призыв выбирается из домов. Ковыляют бабулечки: кто с одной, кто с двумя палочками. Такие вот вооруженные донецкие сепаратистки, которыми Украина вечно пугает.

Обнимают, как родных, благодарят, что не побоялись к ним приехать, только и слышно: «А к нам зайдете? А там Петровна не встает неделю, вы зайдите к ней, а то расстроится человек».

Жители Донецка идут на пункт голосования Фото: Дмитрий СТЕШИН.

«ДОЖИЛИ!»

На красивом большом бюллетене вопрос: «Вы за вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта?» А дальше квадратики: да или нет? Старики выводят галочки и целуют бюллетень.

- Тут, в Донецке, могли бы уж и сэкономить бумагу, оставить только квадратик «ДА». Донбасс весь за Россию и давно. Да не за типа зарплаты, пенсии и ипотеки, а потому что это – наша Родина, - ворчат они.

На далекие разрывы снарядов никто не обращает внимания. Николай Трофимович 84-х лет, в ожидании своей очереди палочкой давит орехи для голубей: «Это ж наша птица мира».

- Я, внучка, этого 30 лет ждал, с того момента, как эти мрази разрушили нашу страну. А Путин ее собирает. Дожил до этого дня, - вытирает слезы дедушка.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

- Ой, девчата, давайте я вас яблоками угощу, у меня отменные уродились. Да что вы по одному берете, а ну-ка, открывайте багажник, - женщина высыпает нам в багажник целый ящик дымчато-красных, в росе, яблок.

Другая бабушка выносит еще горячие пирожки.

- А как же! Праздник у нас. Не все дожили, только на нашей улице четверо погибли. Но сегодня соберемся с соседями, выпьем по рюмочке, - говорит она.

Едем на соседнюю улицу. Старенькая машина со знаменем Победы, а из колонок на всю ивановскую – гимн России. Проезжающие мимо машут руками, сигналят.

И вроде радость, а у меня перед глазами - события недели перед референдумом. Прилет в центре Донецка. У драмтеатра сгорели заживо два мужчины. Их обугленные скелеты так и сидели среди тлеющего автомобиля. Подросток в простреленной маршрутке, у которого в кармане куртки звонил телефон. Врач «Скорой» вытащила несмолкавшую мобилку, а там написано: «Мама». Молодая девушка в луже крови, настигнутая осколком на бульваре Пушкина. На ее шее сверкала золотая цепочка. Родители подарили или любимый? Да разве все вспомнишь, что пережили мы с 2014-го, когда вписались за Россию, наперекор майдану. А вот теперь Россия, уже официально, вписалась за нас.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Вечером листаю новости. Украинские СМИ пишут: Донбасс голосовал под дулами автоматов. А я бы добавила, что не только автоматов, но еще гаубиц и градов, которыми Украина утюжит эту землю с 2014 года.

Голосование на референдуме ДНР по вопросу о вхождении в состав России Фото: Дмитрий СТЕШИН.

ЧИЧЕРИНА ОТДАЛА СВОЙ ГОЛОС

Референдум шел пять дней с 23 по 27 сентября. В один из дней у нас на участке проголосовала певица, заслуженная артистка России - Юлия Чичерина. В эти дни она, конечно, приехала в Донецк. Хотя пугали, что Украина теперь точно сравняет нас с землей. Но тут народ привыкший к угрозам.

- Юля, ты гражданка не только ЛНР, но и ДНР, у тебя же уникальный шанс проголосовать на референдуме дважды – в Луганске и Донецке, - предложила я ей накануне, и она согласилась.

Самым сложным было состыковать всех участников. Правда, наша избирательная комиссия на колесах нарушила обещание не привлекать внимания и врубила из всех колонок песню Юли: «На передовой». Народ узнает любимицу Донбасса, подпевает, спешит обниматься. Но певица не сердится, никому не отказывает в автографе и только иронично замечает: «Это так по-донбасски у нас называется встретить тихо?»

- Обычно я вам пою. А сегодня отдам голос вот так. Все восемь лет я ждала этого дня и не теряла веры, что однажды он наступит. Но Победа у нас еще с вами впереди, - сказала она, опуская бюллетень в урну.

ПОПАСНАЯ

С чего расширяется Родина

Будущий военкор «КП» Григорий Кубатьян четыре года назад был обычным штурмовиком-добровольцем и встретил референдум о вхождении Донбасса и Новороссии в состав России в солдатской располаге.

В конце сентября 2022-го года я подписал добровольческий контракт с «Ахматом» и уехал воевать. 30-е число помню хорошо. Мы сидели в Попасной в ЛНР на первом этаже многоквартирного здания, в начале лета чудом пережившего городские бои. Когда-то на нижнем этаже были магазины, а теперь только голые стены, изуродованные оспинами от пуль и осколков. На месте выбитых окон были растянуты старые ковры, собранные в заброшенных домах. С помощью таких же ковров, прибитых к деревянным рамам, мы соорудили внутренние стены. Каждой штурмовой группе полагалась отдельная «комната». И каждый придумывал себе мебель как умел. Кто-то просто клал найденные в руинах сырые матрасы на бетонный пол. Или, как мы, колотил себе широкие топчаны из собранных по окрестностям досок.

Мы только приехали, и рыскать по округе в поисках стройматериалов было интересно. Осенние дни стояли красивые, красно-желтые, как в песнях Цоя. Некоторые парни наполовину в шутку вздыхали: «Надо же, никогда в жизни за границей не был, и вот, сподобился!»

Будущий военкор «КП» Григорий Кубатьян четыре года назад был обычным штурмовиком-добровольцем Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В нашем тесном кубрике стоял привычный гомон разговоров, когда неожиданно один из наших бойцов с позывным «Гога» крикнул: «Тихо все! Путин выступает!».

Гога привез с собой карманный радиоприёмник. На нашем этаже сигнал ловился плохо. В Попасной всё ловилось плохо, и чтобы отправить сообщение домой, нужно было подниматься на разбитую крышу соседней многоэтажки и стоять, размахивая телефоном, надеясь, что интернет «надует ветром». Радиосигнал тоже периодически пропадал, и Гога воткнул в приемник длинную проволоку, как антенну. Иногда приёмник заходился в кашле, мешая разобрать слова президента. Но главное мы понимали. Даже наши соседи высунули бородатые головы из-за перегородок, прислушиваясь.

Все ждали этой речи. Ничего себе! Донбасс и Новороссия входят в состав России!

Путин говорил долго и внятно. В нашем кубрике его никто не перебивал, все молчали. И хотя сегодняшнего решения ждали, всё же оно с трудом умещалось в головах. Ещё утром мы были за границей, а сейчас, получилось, снова на Родине. Но это не мы переместились, а она расширилась.

Страна, на которую много лет давили с такой силой, вдруг распрямилась, откинув на десятки километров подбиравшихся к нам нацистов. Но было ясно, что это ещё не победа, а лишь её контур. Помните, в школе заполняли контурные карты? Все границы нанесены штрихами, и государства становятся государствами только когда их закрасишь правильным цветом. А для этого нужны мы — карандаши-пехотинцы.

Признание этих территорий значило, что мы уже не уйдем отсюда. Куда уходить, если мы дома? Любая атака на нас, это атака на территорию России. Мы были обязаны защитить эти четыре региона, доверившиеся нам.

Спустя короткое время услышали стрельбу и взрывы. И приказ командира строиться по боевой.

ХЕРСОН

Правый берег древней русской реки Днепр

Спецкор «КП» Игорь Емельянов увидел референдум о присоединении к России в Херсоне. Это невозможно забыть.

Херсон был хорошим южным городом. Где хотелось бы встретить старость. Хотя в сентябре 2022-го я увидел там много слепых витрин и сожжённых крыш. Люди из этих домов ушли на запад. Но увидел и много красивых и сильных мужчин и женщин. Молодых и не очень. Они остались. Как казалось тогда, через семь месяцев после прихода наших танков и морпехов, они готовы были жить на правом берегу Днепра долго и счастливо - вместе с Россией, к чему призывали плакаты вдоль дорог - от подбитого моста до застывшего порта.

Херсон, 2022 год Фото: Александр КОЦ.

Я до сих пор не могу забыть этих людей.

Главу сельсовета Елену, в небедном поселке в 20 километрах на запад от Херсона. Мы приехали туда, покрытые бронзой бронежилетов и касок, на второй день референдума. А безжилетные дедушки и бабушки тихо посмеивались над нами, щурясь на малороссийское солнце в тени таких же уставших яблонь, и не глядели на небо, где в тот день не промелькнуло ни одного ворона-дрона.

Режиссера Александра, собиравшегося ставить спектакль, который невозможно было представить при Украине. Его труппа тогда, кажется, раскололась на две части, но в кассы стояла очередь за билетами, и афиши сияли предчувствием премьеры.

Попавшую в Херсонское СИЗО Анну, которая надеялась, что российский суд пересмотрит ее дело, по которому украинский суд грозил ей не по-детски.

Сотрудника музея Светлану, рассказавшую про дикие рейды украинских нацистов, искавших подтверждения вековечной незалежности и героичности предателя Мазепы.

Директора школы Екатерину, которая получала письма от родителей, уехавших в Прибалтику, и желавших знать, могут ли их дети приехать в Херсон хотя бы во второй четверти - и попасть в эту школу, чтобы учиться по нормальной российской программе.

Командира группы «Барс» Сергея, бойцы которого охраняли периметр школы за рынком, где люди потоком шли на референдум, и который хотел встретить новый, 2023-й год, в Одессе.

У всех этих, очень разных людей, жила надежда. Не теплилась — жила. Несмотря на почти каждодневный прилет реактивных снарядов «Хаймарс». В колледж, где ранили добровольцев. В гостинцу, где убили депутата. И в паром, где угробили старика-рыбака.

Я не знаю, успели мои сентябрьские знакомые уехать в ноябре 2022-го на левый берег. Но тогда мне казалось, все они верили, что Россия вернулась на правый, потемкинский берег древней русской реки Днепр. За что и голосовали на референдуме.

А значит, Россия туда обязательно вернется.