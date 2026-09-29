Президент отметил, что явка под 60% делает результаты избирательной кампании не просто легитимными, а непререкаемыми Фото: REUTERS.

Владимир Путин встретился с руководством пяти политических партий, создавших по результатам выборов свои фракции в Государственной Думе.

ОТ СИЛЫ ДО ПОБЕДЫ

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- Подведены официальные итоги избирательной кампании, поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами! - начал глава государства. - Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности.

Представляющий «Новых людей» господин Даванков утвердительно склонил голову.

- Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать, - продолжал Путин, - всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте. Подчеркну - хочу это особо отметить - работой совместной и командной.

За последние пять лет Дума точно показала - это она умеет.

Президент отметил, что явка под 60% делает результаты избирательной кампании не просто легитимными, а непререкаемыми. А, значит, попытки сорвать выборы провалились.

- Вы знаете, по традиции обращаясь к избирателям с просьбой принять активное участие в голосовании, я понимал, что нам будут мешать, - говорил Путин. - И я когда посмотрел, что были очереди на избирательных участках, то ещё раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Запугать таких людей не удастся, и победить таких людей, такую страну невозможно. А поэтому победа будет за нами!

Владимир Путин встретился с руководством пяти политических партий, создавших по результатам выборов свои фракции в Государственной Думе Фото: REUTERS.

ГЕРОИ И РАЗНОГЛАСИЯ

Глава государства подчеркнул: закономерно в Госдуму прошли 46 героев спецоперации: их в свои списки включили все партии. И добавил, что в Думе остается место для партийных разногласий, ведь каждая политическая сила подходит к решению государственных проблем по-своему:

- И это очень хорошо. Но значимо то, что программные документы всех ответственных патриотических сил были сосредоточены на действительно объединяющих задачах в области безопасности, демографии, экономики и социальной сферы.

Владимир Путин подытожил: на новых депутатов ложится колоссальная ответственность перед народом. И попросил каждого высказаться.

Говорили о тарифах ЖКХ, ключевой ставке, Жириновском и штрафах Фото: REUTERS.

СТАВКА НА БИЗНЕС

Начал мэтр, лидер главной оппозиционной партии России Геннадий Зюганов. Много говорил об экономике, поддержке сельского хозяйства. Добавил, что КПРФ предложила поэтапную схему развития страны. Что для победы нам нужно больше вкладываться в производство. И раскритиковал решения Центробанка.

- Почему 20 месяцев средняя ставка - 18%, никто не понимает, ни одного человека, - говорил Зюганов. - Она душит промышленность. У нас 270 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса задохнулись, и будут задыхаться!

- Известно, что у партии свой подход к решению ряда ключевых вопросов в развитии экономики. Вы умеете за них бороться, - спокойно ответил Путин. - А ваше предложение по оказанию помощи сельхозпроизводителям в продаже зерна, в том числе закупка зерна в резерв, я полностью поддерживаю.

«ЖИРИНОВСКОГО НЕ ХВАТАЕТ»

Продолжил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - он сделал акцент на высоких тарифах в сфере ЖКХ. Он добавил, что партия прибавила два миллиона голосов на выборах - несмотря на смерть Владимира Жириновского в 2022 году.

- Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича. И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях, - сказал Путин.

Президент добавил, что тарифы на коммуналку должны быть обоснованными:

- Что касается ЖКХ, важнейшее направление, тарифы - это то, с чем люди живут, и проблема очень чувствительная. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными и соизмеримыми с реальными доходами населения. Это тонкая такая работа, которой мы должны заниматься и парламент, и правительство в ежедневном режиме.

ВЕТЕРАНЫ, ШТРАФЫ И ДЕПУТАТЫ-ТОВАРИЩИ

Выступавший от «Справедливой России» Александр Бабаков заметил, что у партий действительно разные подходы к решению проблем. Но обсуждать их будут уже в Госдуме, а сейчас главная задача - победить и обеспечить вернувшимся ветеранам достойные рабочие места и зарплаты.

Представлявший «Новых людей» Владислав Даванков обратил внимание на то, что в стране до сих пор остается место формализму - в Челябинске мать 12-ти детей до сих пор не может получить статус матери-героини. Добавил, что партия будет бороться с камерами на дорогах, стоящих не на опасных участках, а «для сбора штрафов». И, конечно же, поддерживать бизнес.

Представлявший «Единую Россию» Дмитрий Медведев заметил, что партия поставила абсолютный рекорд, забрав 349 кресел из 450. Но, несмотря на колоссальный перевес, будет с вниманием относиться к другим политическим силам.

- Уверен, «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнёрское взаимодействие с другими фракциями, - напутствовал Путин. - И по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Думы и парламентских комитетов, - сказал президент. - Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли. Всё ценное из их инициатив, предложений надо брать в работу.