Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», а затем ответил на вопросы журналистов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», а затем ответил на вопросы журналистов.

«БЕСПЛОДНАЯ И ВРЕДНАЯ ЗАТЕЯ»

Комментируя свою первую с 2022 года встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем на полях Генассамблеи ООН, Лавров отметил: ФРГ преследовала цель «не отстать от поезда» – то есть настаивать на милитаризации Евросоюза и противостоянии нашей стране.

По словам главы российской дипломатии, Вадефуль и не скрывал своего главного намерения: воспроизвести эти европейские заклинания: «Бесплодная и даже вредная затея. Печально, когда деятели из Европейского союза и НАТО позволяют себе подобное. И, по сути, становятся глашатаями этой европейской комбинации».

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль Фото: REUTERS.

КОГДА ПРОЙДУТ НОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И США

Отвечая на вопрос об анонсированных ранее нашим МИДом контактах с американцами по поводу снятия раздражителей в двусторонних отношениях, министр отметил, что они пока не состоялись.

По его словам, стороны договорились о том, что переговоры произойдут в скором времени, но конкретные сроки и место еще предстоит согласовать.

Переговоры коснутся работы российских дипломатических миссий в США и американских в России, а также вопросов дипсобственности. Лавров уточнил: что по этой теме при администрации Дональда Трампа обнадёживающих комментариев от американцев он пока не слышал.

«ЖИЗНЬ ЗАСТАВИТ»

Говоря о перспективах формирования многосторонней системы международной безопасности, Лавров вновь заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены считаться с интересами других стран.

«Жизнь действительно заставит, но жизнь только начинается, наберитесь терпения… Москва за честный, равноправный диалог и учёт интересов. То, что сейчас происходит в политике США, — это стремление продвигать свои односторонние интересы. Но Вашингтон вынужден контактировать с Россией и Китаем, и в ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые отвечают интересам всех сторон», - сказал министр.

Лавров вновь заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены считаться с интересами других стран. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

«ИЗУЧИТЕ ДОКТРИНУ»

Отвечая на вопрос о планах Польши начать выпуск ракет для ЗРК Patriot на своей территории, Лавров рекомендовал обратиться к тексту российской военной доктрины, где прописаны варианты реакции России на критические угрозы безопасности: «Слушайте, на этот счет у нас есть доктрина. Военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа».

Ранее появлялась информация, что Польша предложила Украине построить на своей территории завод по производству ракет для ЗРК Patriot. Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая уточнила: эта инициатива может быть реализована только при условии получения Киевом соответствующей лицензии от Вашингтона.

СИЛА СИЛЕ РОЗНЬ

Лавров констатировал: европейские страны ведут войну против РФ: «Если вы признаёте, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, называйте это как угодно, но то, что это война, которую Европа ведёт против нас, у меня никаких сомнений не вызывает».

Глава МИД напомнил: Запад неоднократно в последнее время прибегал к «грубой силе» для достижения своих целей. В качестве примеров он привел захват американцами президента Венесуэлы Мадуро, подрыв газопроводов «Северный поток», бомбардировки и уничтожение иранского руководства вместе с семьями.

Британский журналист спросил: а разве Россия не прибегает каждый день к грубой силе?

«Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, которая используется нацистским режимом при поддержке Запада для ведения войны против Российской Федерации, то мы прибегаем к грубой силе для подавления этой прямой угрозы», - сказал Сергей Викторович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шумел «Рено», «Фольксваген» гнулся: тратя миллиарды на Украину, Европа погубила свои лучшие заводы