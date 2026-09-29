Слезы Оксаны Самойловой: Вот стою я перед вами — простая светская баба

Страна обсуждает полное страшных подробностей интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак Фото: Иван МАКЕЕВ.

Страна обсуждает полное страшных подробностей интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак: блогерша впервые рассказала о выходках своего экс-мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна). С ее слов, под воздействием наркотических веществ он не раз хватался за оружие и беспорядочно стрелял прямо в доме (а иногда даже в людей). Последний инцидент случился в начале июля, после чего Джиган свободно улетел в Израиль - лечиться от наркозависимости. О пережитом ужасе также рассказали дочь рэпера, няни его детей, повар семьи. Корреспондент «КП» делится своими мыслями от увиденного.

Эту очень красивую, тюнингованную по последней моде женщину невозможно не жалеть - такого натерпелась, врагу не пожелаешь. Ее муж, долгие годы на публике выглядевший пусть не очень умным, зато добродушным малым, оказался агрессивным наркоманом с неадекватным поведением. Психозы, галлюцинации, стрельба в доме, в том числе по персоналу. А она прощала, верила, что изменится — все-таки столько лет вместе. Опять же четверых детей нажили. Психологи говорят: созависимые отношения. Народ вздыхает: такая уж на Руси бабская доля. Не первый мужик дуркует.

За рамки шаблона, правда, выходит масштаб произошедшего. Он хоть и не Шостакович, но все же известный музыкант. Она — мегаблогер (16 млн подписчиков), которая поплакалась в жилетку не подруге за бокальчиком, а целой Ксении Собчак. На выходе 6-часовая исповедь в трех частях на миллионы просмотров. И пока страна взволнованно обсуждает детали, мать семейства продолжает порхать из одного в шоу в другое — жить свою привычную блогерскую жизнь.

Вероятно, жить собственными кишками наружу соблазнительно. Однажды решаешься в момент искреннего горя включить смартфон на запись - чтобы выложить потом в блог, и садишься на иглу легкомонетизируемого массового сочувствия навсегда. Нынче в соцсетях даже суровые на вид мужики плачут на камеру — мол, трудно жить, дайте денег или хотя бы поставьте лайк, нажмите на «самолетик». А уж Самойловой в публичном слезоизлиянии нет равных. Она и расстаться с мужем решила в эфире собственного реалити-шоу — и красиво плакала потом на коленях своей мамы: «я устала быть сильной...» Девочки смотрели и тоже плакали.

И кто мы такие, чтобы это осуждать. Грань между подлинной искренностью и показухой размыта, а спрос на сильные эмоции в насквозь фальшивом пространстве развлекательных проектов большой. Тут уж и сама не поймешь, когда плачешь, когда нельзя иначе, а когда просмотров ради.

А пока шоу не кончается, продолжается жизнь. Которая, наверное, сильно проигрывает экранной картинке в яркости красок. Еще эти неудобные вопросы изо всех щелей: а почему не вызвала полицию, как только узнала, что отец твоих детей обезумел. Почему вообще уехала в Монако, оставив его - после всех прежних инцидентов, с детьми; в доме, набитом оружием. Почему даже сейчас ты не с ними, а при полном параде с Собчак.

Кажется, единственной взрослой в этой семье оказалась 15-летняя девочка, которую теперь мать не постеснялась вытолкать в эпицентр медиаскандала. Но дочь, к счастью, не растерялась. Пока Самойлова вяло мямлит, что надеется на полное излечение бывшего мужа и что все будет как прежде, Ариела в интервью четко раскладывает инцидент по фактам и ставит отцу точный диагноз: он психопат и наркоман, который чудом не застрелил кучу людей. Не мать же (и уж точно не отец) ее такой умницей воспитала. Жизнь, получается.

Тем временем в Израиле настойчиво бьется лбом в Стену Плача и цитирует псалмы царя Давида истовый иудей Джиган — строго в сопровождении мобилографа, ибо в их измерении грош цена покаянию, если он не снято на видео и не выложено в сеть.

P.S. Ожидание жесткой реакции на произошедшее со стороны правоохранительных органов как-то подзатянулось: уже много дней все застряло на коротком «проводится проверка». Уж вы проверьте. И обязательно расскажите, как так вышло, что уголовное дело не было заведено сразу после стрельбы, почему рэпер легко уехал за границу и откуда у него с его-то послужным списком лицензия на охотничьи стволы.

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