В НАТО вовсю готовятся к противостоянию с Россией Фото: REUTERS.

С 28 сентября по 3 октября 2026 года введены временные ограничения на полёты над известным российским полигоном. Небо закрыто ежедневно с 09:00 до 19:00. Отсюда ранее осуществлялись пуски новейших баллистических ракет.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором Дипломатической академии МИД России Александром Артамоновым.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАКРЫТОЕ НЕБО

— Сообщается, что на шесть дней закрыто небо над одним из наших полигонов — известно, что и оттуда, в том числе, запускают ракеты по важным целям, например, пускают «Орешник» — о чем это говорит?

— Действия командования вписываются в линию подъема к максимальным аргументам. «Орешник» входит в наиболее жесткие аргументы. Пока мы его использовали только в опытном режиме. Президент на съезде информагентств в Стрельне по случаю Петербургского международного экономического форума сказал, что до сих пор «Орешник» применялся несистемно, а теперь — будет применяться системно.

— Мы этого ждем?

— Пока этого не произошло. Вероятно, шла калибровка. Между заявленной и показанной на выставке ракетой и ее применением обычно проходит немалое время. Это только у киевской хунты ракеты за полгода строятся и неожиданно начинают летать.

«Орешник» входит в наиболее жесткие аргументы. Пока мы его использовали только в опытном режиме. Фото: wikimedia.org.

УДИВИТЕЛЬНАЯ БАЛЛИСТИКА

— Что за скороспелки?

— «Паляниця» полетела два года назад — очень похожая на американскую JASSM. FireРoint — копия британской ракеты. Такая «украинская» тяжелая баллистика.

— Лишнее подтверждение того, что мы имеем дело не только и не столько с ВСУ?

— Это армия НАТО, первую линию которой держат ВСУ. Брюссель пускает вперед людей, которые им не дороги. Которых в альянсе не уважают и не ценят. Как сенатор Линдси Грэм* заявлял неоднократно, и сенатор Кеннеди. С той стороны шла ротация войск, пока у нас многие кричали, что НАТО не готово к войне.

НАТО ГОТОВО К ВОЙНЕ

— Вы это мнение не разделяете?

— Я не согласен с таким мнением, это излишний оптимизм. У меня есть инсайды из Западной Европы, есть общение с представителями французских военных, которые выступают за контакт с Россией. К сожалению, как мне кажется, мы несколько заблуждаемся в отношении натовцев: к войне они готовы.

— Как они успели к ней подготовиться?

— Просто. Посмотрите на 1800-километровую дугу фронта. Она же упорно держится! Когда говорят, что ЛБС держат те самые мальчики, которых вчера ТЦК отловила на улице, «обучила» за одну-две недели, — и эти люди пользуются тяжелыми видами оружия, системами, каждая из которых требует особой подготовки, и они даже не унифицированы между собой?! И вы будете твердить, что это те самые мобилизованные из ТЦК?

— А кто это?

— Это с нами воюют НАТО, страны альянса, которые имеют большой запас денег. Они проводят и ротацию собственных вооруженных сил, и нанимают прокси. Я беседовал с коллегами и мы дружно пришли к выводу, что под Купянском было ликвидировано подразделение SAS — британского спецназа. Не ветеранов, не ЧВК, а военнослужащих SAS. Один из них, с неблагозвучной фамилией Хули, сержант спецподразделения, который там нашел свою смерть. У меня есть список других офицеров и солдат из стран Запада: от подполковника США до французских боевых пловцов.

На Украине с нами воюет НАТО Фото: REUTERS.

— Они тоже нашли свою смерть на украинском фронте?

— Да. С нами уже воюет НАТО. Они провели ротацию частей, подготовили свои армии. В их армиях суммарно — до 2,5 миллиона человек в Европе. Не считая второй армии НАТО — Турции. Там 1,1 млн человек — а три года назад было 700 тысяч. Менее месяца назад они решили увеличить военный бюджет страны на 270%, на заседании правительства. При том у Турции экономика в ужасном состоянии, но они увеличивают военный бюджет и наращивают производство вооружений.

ТАКТИКА ИЗМОРА

— Они тактику измора избрали?

— Это то, что избрало НАТО. Президент на одном из последних совещаний сказал, что идут тренировки на захват гражданских судов в Балтике. Натовцы тренируются захватывать гражданские суда и отрезать возможную помощь, которую могут оказать наши военные корабли своим судам.

— Они готовят блокаду Калининградской области?

— Да. Но мы такого не допустим. Именно по этому поводу — и закрытие неба над полигоном, и «Орешник», и понимание ситуации, в которой мы находимся.

* Признан в России террористом и экстремистом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старый Свет погибнет, если нападет на Калининград: почему Европа еще не осознала предупреждение Владимира Путина

Вслед за Украиной кошмарная зима ждет Европу: Старому Свету придется туго без помощи России