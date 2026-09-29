Проверка слуха: правда ли, что россиян с депрессией будут лечить электрошоком

Разлетелось пугающее сообщение: «В новый стандарт Минздрава включили метод лечения электрошоком. Теперь россиян будут пытать током в рамках борьбы с депрессией». Фото: carballo/Shutterstock/Fotodom

Дни становятся короче, солнечного света меньше, это влияет на психику особенно восприимчивых людей. В том числе, могут обостряться депрессивные расстройства. На этом фоне в соцсетях появилась новость «на злобу дня». Разлетелось пугающее сообщение: «В новый стандарт Минздрава включили метод лечения электрошоком. Теперь россиян будут пытать током в рамках борьбы с депрессией».

Введение «пыток» официальным медицинским документом выглядит, мягко говоря, странно. Что изменилось на самом деле и как это отразится на здоровье пациентов, разбирался KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

ПОМОЩЬ ПРИ РЕКУРРЕНТНОЙ ДЕПРЕССИИ

Минздрав России действительно обновил стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве. Поясним: так называется состояние, при котором человек переживает повторяющиеся эпизоды депрессии. Новый Приказ ведомства от 24.08.2026 № 745н вступает в силу 3 октября 2026 года.

В числе методов лечения рекуррентного депрессивного расстройства указана, в том числе, электросудорожная терапия, ЭСТ. Отметим, что этот метод появился не впервые, он предусматривался и ранее действовавшим документом от 2022 года. Кроме того, ЭСТ входит в ряд клинических рекомендаций Минздрава России в качестве метода лечения специфических расстройств личности, биполярного аффективного расстройства, шизофрении.

СЕРЬЕЗНАЯ ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

- Электросудорожная терапия - один из эффективных способов лечения ряда тяжелых психических расстройств, не поддающихся стандартной терапии, - пояснил в комментарии «Комсомольской правде» руководитель отделения нелекарственных методов лечения и интенсивной терапии Московского НИИ психиатрии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Эдуард Цукарзи.

Эксперт подчеркнул, что метод ЭСТ имеет хорошую доказательную базу своей эффективности (его изучению посвящены сотни статей в ведущих международных медицинских журналах) и включен в клинические рекомендации ведущих психиатрических ассоциаций во всем мире.

НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПЫТКАМИ

Важно понимать, что современная электросудорожная терапия не имеет ничего общего с пытками, которые мы видели в художественных фильмах - таких, как «Пролетая над гнездом кукушки».

- Процедуры проводятся под наркозом и с использованием миорелаксантов - лекарственных средств, снижающих тонус скелетной мускулатуры. Это исключает какие-либо неприятные ощущения у пациентов, - уточнил Эдуард Цукарзи. - Метод считается безопасным и применяется только после тщательного обследования.

В целом, по оценкам специалистов, лечение методом ЭСТ во всем мире ежегодно получают до 1 млн человек. «Без этой медицинской процедуры они продолжали бы страдать. А часть из них погибла бы: совершила суицид или заболевание привело бы к летальному исходу», - заключил врач-психиатр.

ВАЖНО

Обязательное правило - получение письменного информированного согласия пациента на проведение ЭСТ. В исключительных случаях возможно проведение процедуры ЭСТ без согласия пациента - по решению врачебной комиссии. Это допускается строго при соблюдении нескольких условий:

- у больного имеются нарушения сознания и нет возможности быстро получить согласие;

- ЭСТ является единственным выбором в качестве средства спасения жизни после того, как другие терапевтические возможности исчерпаны.

ИТОГО

Электросудорожная терапия действительно предусматривается как один из методов лечения рекуррентного депрессивного расстройства у взрослых в новом Приказе Минздрава России, вступающем в силу с 3 октября 2026 года. При этом ЭСТ входила в методы лечения и ранее, в документе 2022 года. А также содержится в современных клинических рекомендациях по лечению ряда других психических заболеваний. ЭСТ имеет хорошую доказательную базу безопасности, эффективности, проводится под анестезией и не может причинить страдания пациенту.