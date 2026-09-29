Европа поссорилась из-за бюджета: взбунтовались шесть стран

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры еще пяти стран ЕС - Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии - потребовали сократить следующий семилетний бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры еще пяти стран ЕС - Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии - потребовали сократить следующий семилетний бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. Если Брюссель не пойдет навстречу, «мятежная шестерка» не поддержит новый финансовый проект, пишет The Financial Times. Еврокомиссия предложила заложить в него почти 2 трлн евро — на 60% больше размера предыдущего бюджета. Шесть стран, которые вместе обеспечивают около 40% взносов в Евросоюз, считают такое увеличение нереалистичным и говорят о сумме примерно в 1,6 трлн.

При этом «скупые» европейцы спорят и о том, на что тратить такие деньжищи. Они предлагают сократить финансирование традиционных направлений, прежде всего, сельского хозяйства и помощи более бедным регионам, направив эти средства на оборону, безопасность, инновации и поддержку европейских компаний в конкуренции с Китаем и США.

По другую сторону баррикады - 17 стран, объединенных в группу «Друзья сплоченности». Они хотят сохранить предложенные расходы в полном объеме, а некоторые и вовсе выступают за превышение лимита в 2 трлн евро и новые совместные заимствования ЕС.

- Причина, по которой государства-доноры Евросоюза подняли вопрос о сокращении бюджета, довольно проста. Они вносят в общую копилку значительно больше, чем получают обратно в виде прямого финансирования, - констатирует в разговоре с KP.RU кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. - Основные средства при этом направляются на программы поддержки менее экономически развитых членов ЕС.

Эксперт объясняет: такую систему создавали, чтобы более сильные экономики внутри Европы помогали отстающим «подтягиваться». Но по мере расширения Евросоюза отстающих становилось больше, а ситуация в странах-донорах ухудшалась.

- У крупнейших экономик возникает естественный вопрос: почему мы должны постоянно финансировать других, особенно если сами оказались в сложном положении? - отмечает Беляев.

Председательствующей сейчас в ЕС Ирландии предстоит найти компромиссное решение. Его обсудят на саммите Евросоюза 15-16 октября,окончательное соглашение лидеры рассчитывают получить до конца года. И тут есть особенность: бюджет нельзя принять большинством голосов. Нужна поддержка всех 27 стран-членов.

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