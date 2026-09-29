Более 13,3% россиян не могут найти работу 12 месяцев: что происходит на рынке труда в России

Поиск новой работы стал занимать у россиян больше времени. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Поиск новой работы стал занимать у россиян больше времени. Число соискателей, ищущих работу больше года, выросло сразу в 1,5 раза. По данным Росстата, около 13,3% россиян не могут трудоустроиться на протяжении 12 месяцев и более. Для сравнения, год назад таких соискателей было 9,7%.

Эксперты посчитали, что женщины ищут работу дольше, чем мужчины. Если мужчины сейчас в среднем тратят на поиск работы 4,4 месяцев, то женщины в среднем находят работу за 5,6 месяцев.

- С начала этого года в силу ухудшения экономической ситуации работодатели вынуждены оптимизировать численность сотрудников и делать ставку на тех работников, которые могут сразу же давать предполагаемые результаты. Это реакция рынка труда на снижение темпов экономического роста. В таких условиях найти освободившееся рабочее место становится сложнее. И в этом контексте молодежь, не имеющая опыта, проигрывает конкуренцию по отношению к опытным сотрудникам. Что касается женщин, то тут всегда есть некая дискриминация, потому что работодатель смотрит на женщину как на работника, который может часто выходить на больничный из-за болезни детей. Плюс ко всему прочему, есть определенные нормы закона, которые защищают права женщины с детьми в случае сокращения штата, оформления отпуска, отправления в командировку (например, запрет отправлять в командировку без письменного согласия женщины, если у нее есть несовершеннолетние дети до 14 лет). Все вот эти льготы и гарантии воспринимаются работодателем как ограничения и лишние расходы. Именно поэтому работодатели стремятся не трудоустраивать женщин с детьми, соответственно, женщины вынуждены тратить больше времени на поиск работы, - пояснил KP.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам эксперта, в условиях турбулентности на рынке труда, первое, что стоит делать трудоустроенным россиянам - это пытаться сохранить нынешнее рабочее место, если, конечно, вдруг не намечается более выгодных предложений и карьерного роста.

- Во-вторых, если человек чувствует, что дела в компании идут не очень, то не нужно сидеть в ней до конца, когда все станет совсем очевидным и начнутся увольнения. Стоит заранее начинать поиск работы, чтобы сократить время перехода из одной компании в другую, не искать потом новое место минимум полгода. Третий момент - если нет возможности найти полноценную работу, то ищите подработку. Это полностью не компенсирует утраченного заработка, но, по крайней мере, не оставит без денег. И мониторьте рынок труда. Если вы чувствуете, что ситуация на региональном рынке труда складывается отрицательно для вашей профессии, попробуйте подыскать смежные специальности, на которые просто переучиться, где будет зачтен ваш предыдущий опыт. Особенно это важно на территориях, где не очень развита экономика. Кстати, переобучение можно бесплатно пройти через службу занятости. И последний совет: занятость всегда лучше, чем незанятость. Длительное нахождение сотрудника в состоянии безработицы - это плохой сигнал для работодателя, и это осложняет в будущем поиск работы. Поэтому не нужно ждать, пока петух клюнет, сотрудникам нужно самим начинать заранее предпринимать действия, чтобы в одночасье не остаться без работы, - поясняет Александр Сафонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый второй россиянин хочется уволиться из-за недовольства зарплатой

Свет, газ, вода: как государство компенсирует расходы на ЖКУ