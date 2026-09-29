Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно Фото: REUTERS.

Реактивная «Герань-5» накрыла логистический узел возле КПП «Ягодин» в Волынской области, вблизи от польской границы, вызвав крики в Варшаве. А в Эстонии, через которую летят украинские дроны на Ленинградскую область, раздувают панические настроения, что показывают опросы.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главным научным сотрудником Института Европы РАН, профессором факультета международных отношений СпБГУ Николаем Межевичем.

ЭСТОНСКИЕ СТРАХИ

— У молодежи соседней Эстонии спросили, какую страну они стерли бы с карты планеты — они называли Россию.

— В Эстонии большая часть населения просыпается, проходит рабочий день, ужинает и ложится спать с мыслью о России. Антироссийские настроения культивируются сотни лет, с небольшими паузами. Результат налицо.

— Нам-то что делать?

— Буйнопомешанного не обязательно подвергать аналогичным мерам, которые он хочет сделать в отношении вас. Достаточно просто изолировать. Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно.

— Но разве это враг?

— Перед нами случай, когда люди переоценивают собственные возможности. Есть министр обороны Эстонии Херем. Этот человек каждый день, когда он находится у себя на хуторе, два часа уделяет охоте и убийству кротов. И сейчас Эстонией управляют люди, которые, убивая кротов, мечтают о том, чтобы убивать русских. Но таких возможностей у них нет.

БУЙНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ

— Но и здоровые там имеются?

— Здоровые есть, но здоровые люди в Эстонии в политику не попадают. Обратный отбор. Чтобы выйти в эстонский политический класс, надо быть политическим людоедом. Отсюда Кая Каллас, отсюда ее предшественники. И последователи будут такие же.

— Но были же там и другие?

— Был премьер-министр Эстонской Республики, лидер «Народного фронта» Эдгар Сависсар. Он написал книжку «Правда об Эстонии». И это была, действительно, правда. К нему пришли серьезные дяди и попросили больше не писать. А он уже писал второй том. И сказал, что нет, это же свобода слова, это демократия. После этого у него возникло заражение крови, ему отрезали ногу. Он потерял возможность работать. Но продолжал еще делал какие-то заявления, и в результате умер.

ЗАЧЕМ ТУДА ВХОДИТЬ?

— На сайте одного из информагентств появилась публикация о том, что Россию ждет еще одна СВО, но короткая, про одну из стран Балтии шла речь. Правда позже статью убрали…

— Понятно, что после ряда заявлений главы нашего государства подобные вещи следует формулировать иначе. Если бы в публикации было написано, что прибалтийская страна на нас нападет, то ответные действия Российской Федерации можно было бы классифицировать как своеобразную специальную военную операцию. И в этом случае, да — она будет быстрой. Это важный момент. Мы же ранее говорили: ну какой смысл входить танками в Таллин? Ради чего? Ради того, чтобы наказать этого странного человека во главе эстонского Минобороны с фамилией Херем? Нет, задача другая стоит — мирного урегулирования в Европе. Но все вопросы могут обсуждаться и решаться после закрытия украинского кейса.

— В Прибалтике, в Европе в целом, про нас говорят самые страшные вещи — но почему мы беспокоимся, что о нас скажут или подумают в Старом Свете?

— Тут наша информационная политика не выглядит абсолютно симметричной. Мы люди слишком деликатные. Мы верим в классическую дипломатию. Мы понимаем наш высокий статус ядерной супердержавы. И становиться на одну доску с эстонским министром обороны или министром иностранных дел нам, конечно, мешают традиции Горчакова, Суворова и других титанов военной науки и дипломатии. Хотя лично мне хочется ответить с помощью садового инвентаря.

ПОЛЬСКИЙ КОЛОКОЛ

— Когда новая реактивная «Герань-5» накрыла логистический узел возле КПП «Ягодин» в Волынской области, это вызвало панику и в Варшаве, и в Киеве.

— Зазвучали требования, чтобы ВВС Польши разрешили без визуальной идентификации сбивать объекты, якобы летящие в их сторону «откуда-то из России». Но их минобороны сразу пошло в отказ. Отношения с Польшей у нас вроде бы схожи с отношениями с Прибалтикой. Но, в отличие от Прибалтики, где много криков в наш адрес, но нет материальной базы, чтобы мы испытывали стратегическое беспокойство, в Польше — одна из крупнейших армий Европы. Правда, она, в основном сухопутная. В Польше основных боевых танков больше, чем в Германии и Франции вместе взятых.

— Польша — серьезный противник?

— С ними мы не вправе расслабляться. Но полякам из-за удара по этому украинскому КПП нам предъявить нечего. За 20 метров или за 200 метров до польских пограничных столбов — но это удар по территории Украины. С Украиной у нас идет СВО. Разве в Польшу что-нибудь прилетело? Не прилетело. Привет, пишите письма!

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